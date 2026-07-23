جنتر منتر پر ہنگامہ: وزیر تعلیم کے استعفیٰ کی مانگ پر پرتشدد جھڑپیں، اے سی پی سمیت کئی اہلکار اور طلبہ زخمی
وزیر تعلیم کے استعفیٰ کے مطالبے پر جنتر منتر پر جاری طلبہ کا احتجاج بدھ کو ایک بار پھر پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔
Published : July 23, 2026 at 9:41 AM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت دہلی کا جنتر منتر اور اس کے آس پاس کا علاقہ بدھ کو میدانِ جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے مطالبے پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) اور طلبہ تنظیموں کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان وقفے وقفے سے پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ اس تشدد میں دونوں طرف سے متعدد لوگ زخمی ہوئے، جن میں دہلی پولیس کے اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں۔
#WATCH दिल्ली: जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। pic.twitter.com/I4d5vaMtz7— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 22, 2026
سنگ باری میں اے سی پی جے پرکاش زخمی
تشدد کا سلسلہ دوپہر میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق شام تقریباً 4:30 بجے جنتر منتر پر تعینات پنجابی باغ کے اے سی پی جے پرکاش کی پیشانی پر مظاہرین کی طرف سے پھینکا گیا ایک پتھر لگا۔ اس حملے میں اے سی پی جے پرکاش شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر قریبی ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کشیدگی کے پیش نظر انتظامیہ نے شام تقریباً 7:00 بجے جنتر منتر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ خدمات بند کر دیں۔ اس کے باوجود صورت حال پرسکون نہیں ہوئی۔
بدھ کی رات تقریباً 8:15 بجے مظاہرین اور پولیس فورس کے درمیان کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پرتشدد جھڑپ میں تبدیل ہو گئی۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا، جس کے جواب میں دہلی پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس (RAF) نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ رات 8:30 بجے آر اے ایف کی جانب سے مسلسل آنسو گیس کے گولے چھوڑے جانے کے باوجود مظاہرین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ طلبہ نے جارحانہ رخ اختیار کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں سے ان کی لاٹھیاں چھین لیں، جس کی وجہ سے ایک وقت پولیس اور آر اے ایف کے دستوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔
ٹالسٹائی مارگ پر بھی ہنگامہ آرائی
جنتر منتر سے شروع ہونے والا یہ ہنگامہ ٹالسٹائی مارگ اور جنپتھ کراسنگ تک پھیل گیا۔ ٹالسٹائی مارگ پر مظاہرین کا انتہائی جارحانہ رخ دیکھنے کو ملا۔ مشتعل ہجوم نے کناٹ پلیس کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس (ACP) ویویک بھگت (IPS) کے ساتھ مارپیٹ کی۔ اس مارپیٹ میں اے سی پی ویویک بھگت کو شدید چوٹیں آئیں اور انہیں آر ایم ایل ہسپتال منتقل کیا گیا۔ علاقے میں کشیدہ صورت حال کے پیش نظر بھاری تعداد میں اضافی پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔
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