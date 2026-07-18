وانگچک کے اسپتال منتقلی کے بعد ابھیجیت دیپکے نے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کردی
سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے وانگچک کے اسپتال منتقل ہونے کے بعد غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کردی ہے۔
By PTI
Published : July 18, 2026 at 10:41 AM IST|
Updated : July 18, 2026 at 11:04 AM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ وہ غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کر رہے ہیں۔ دیپکے نے یہ اعلان کارکن سونم وانگچک کو دہلی پولیس کے ذریعہ جنتر منتر کے احتجاجی مقام سے صفدرجنگ اسپتال منتقل کیے جانے کے بعد کیا۔
ابھیجیت دیپکے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "میں ابھی سے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کر رہا ہوں۔"
I am starting an indefinite hunger strike beginning right now.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 18, 2026
پولیس نے طبی مشورے اور دہلی ہائی کورٹ کی ہدایات کا حوالہ دیتے ہوئے سونم وانگچک کو ہفتہ کے اوائل میں اسپتال منتقل کیا ہے۔وانگچک گزشتہ 21 دنوں سے بھوک ہڑتال کررہے ہیں۔
VIDEO | Delhi: Latest visuals from Jantar Mantar. Abhijeet Dipke has announced that he is starting a hunger strike after Sonam Wangchuk was shifted to hospital earlier today.— Press Trust of India (@PTI_News) July 18, 2026
Wangchuk, who was on a hunger strike at Jantar Mantar, was shifted to Safdarjang Hospital on Saturday… pic.twitter.com/FyrDYMcsCM
پولیس کی کارروائی کے بعد، دیپکے نے الزام لگایا کہ دہلی پولیس نے اُن کے ساتھ مار پیٹ کی اور حراست میں لے لیا۔ انھوں نے اس پوری کارروائی کو جنتر منتر پر مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن قرار دیا۔ تاہم، پولیس نے کہا کہ وانگچک کو "ضروری طبی دیکھ بھال" کے لیے منتقل کیا گیا ہے اور مظاہرین سے پرامن طریقے سے جگہ خالی کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔
I have been beaten up and put under detention by Delhi Police— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 18, 2026
وانگچک کو اسپتال منتقل کیے جانے کے باوجود طلباء تنظیم آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) کے ارکان نیہا، امین اور منیش نے 21ویں دن بھی احتجاجی مقام پر بھوک ہڑتال جاری رکھی ہوئی ہے۔ اے آئی ایس اے کے مطابق مظاہرین نے ان کے گرد انسانی زنجیر بنائی اور پولیس کو زبردستی انہیں ہٹانے سے روک دیا۔
پی ٹی آئی کے مطابق تین طلبہ کارکنوں کی صحت خراب ہوگئی ہے۔ منتظمین نے الزام لگایا کہ دہلی پولیس نے انہیں احتجاج کے مقام سے حراست میں لینے کی کوشش کی۔
نیہا نے الزام لگایا کہ ہفتہ کی صبح تقریباً سات بجے، "سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ اسٹیج ایریا میں داخل ہوئے"، جس کے بعد وانگچک کو طبی امداد فراہم کرنے کے نام پر پولیس زبردستی لے گئی۔
منتظمین نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کارکنوں کی حمایت میں جنتر منتر پر جمع ہوں کیونکہ بھوک ہڑتال ہفتہ کو 21ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔
जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से।@Wangchuk66 ज़िंदाबाद, युवा शक्ति ज़िंदाबाद। pic.twitter.com/dcl8cHMeqM— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 18, 2026
وہیں، عام آدمی پارٹی نے کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کی حمایت اور پولیس کارروائی کی مخالفت کی ہے۔
عام آدمی پارٹی (اے اے پی) نے ہفتہ کے روز کارکن سونم وانگچک کو دہلی پولیس کے ذریعہ اسپتال منتقل کرنے پر سخت تنقید کی۔ عآپ نے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کا الزام لگایا اور طلباء سے اپیل کی کہ وہ وانگچک کی تحریک کی حمایت جاری رکھیں۔
راجیہ سبھا ایم پی سنجے سنگھ نے الزام لگایا کہ وانگچک کے مطالبات پر توجہ دینے کے بجائے انہیں زبردستی اسپتال منتقل کیا گیا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ مرکز کے کسی نمائندے نے ان کے انشن کے دوران کارکن سے بات نہیں کی اور الزام لگایا کہ پولیس نے جنتر منتر پر جمع ہونے والے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔
Sonam Sir’s Reaction on Hospitalisation.— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 18, 2026
Yesterday, when government doctors tried to hospitalise him, this was Sonam Sir’s reaction.
The government has forcefully abducted Sonam Sir without his or his family’s consent. pic.twitter.com/ZLTvT0g0oe
سنگھ نے مزید الزام لگایا کہ یہ کارروائی 20 جولائی کو 'چلو سنسد' کے مجوزہ مارچ سے پہلے کی گئی ہے۔ عآپ لیڈر نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ وانگچک کے احتجاج کی حمایت جاری رکھیں۔
انہوں نے کہا کہ پولیس ایکشن کے ذریعے تحریک کو دبانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔
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