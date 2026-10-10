سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے کی دادی کا انتقال
ابھیجیت دیپکے کی دادی کی عمر 85 برس تھی۔ وہ گزشتہ چند دنوں سے علیل تھیں۔
Published : October 10, 2026 at 1:32 PM IST
ممبئی: کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے کی دادی آج سنیچر کے روز انتقال کر گئیں۔ وہ 85 برس کی تھیں۔
ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ دیپکے کی دادی، ساوتری بائی دیپکے، گزشتہ چند دنوں سے علیل تھیں اور آج صبح مہاراشٹر کے ضلع ہنگولی میں واقع اپنے آبائی گاؤں سنتک پمپری میں آخری سانس لی۔
ان کی موت کی خبر ابھیجیت دیپکے کو دہلی میں طیارے کے اندر سے ہی دہلی پولیس کی جانب سے حراست میں لیے جانے کے محض چند گھنٹے بعد سامنے آئی۔
دیپکے اور ان کے ساتھی کارکنان سوربھ داس اور آشوتوش رانکا چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف مجوزہ احتجاج میں شرکت کے لیے ممبئی سے دہلی پہنچے تھے۔
دیپکے کے والدین، بھگوان دیپکے اور انیتا، اس وقت چھترپتی سمبھاجی نگر میں ہیں، جہاں ان کے گھر کے باہر بھاری پولیس فورس تعینات ہے۔ تاہم، دادی کے انتقال کی خبر ملنے کے بعد، خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے والدین فوری طور پر ہنگولی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔
چونکہ دیپکے اب بھی پولیس کی حراست میں ہیں، اس لیے ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ان تک دادی کی موت کی خبر پہنچی ہے یا نہیں۔ ذرائع کے مطابق، امکان ہے کہ سانحے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس ان کے سمبھاجی نگر سفر کرنے کے انتظامات کرے گی۔
پی ٹی آئی نے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ آج اس سے قبل، پولیس نے دیپکے کے احتجاج کے پیش نظر چھترپتی سمبھاجی نگر میں ان کے گھر پر سکیورٹی سخت کر دی تھی۔ سی جے پی نے انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) کے دوران ووٹر لسٹوں میں مبینہ دھاندلی اور ووٹر رجسٹریشن کے لیے استعمال ہونے والے فارم 6 سے متعلق تبدیلیوں پر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جنتر منتر پر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔
ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ پولیس نے ایم آئی ڈی سی والوج علاقے میں واقع دیپکے کی رہائش گاہ کے باہر اہلکاروں کی تعیناتی بڑھا دی ہے۔ مقامی پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ "پہلے دیپکے کی رہائش گاہ پر ایک گارڈ تعینات تھا۔ اب نئی دہلی کی صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیڈ کوارٹر نے 20 پولیس اہلکاروں کی ٹیم تعینات کی ہے۔"
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