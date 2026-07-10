جنتر منتر پر سی جے پی کے احتجاج کا آج 21واں دن، ابھیجیت دیپک نے مکھرجی نگر میں یو پی ایس سی امیدواروں سے ملاقات کی
طلباء نے مسابقتی امتحانات کے حوالے سے اپنے تحفظات، مستقبل کی فکر اور روزگار کے نظام سے متعلق مختلف مسائل کا کھل کر اظہار کیا۔
Published : July 10, 2026 at 3:12 PM IST
نئی دہلی: راجدھانی دہلی میں بارش کے باوجود جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا احتجاج جمعہ کو 21ویں دن بھی جاری رہا۔ مظاہرین احتجاج کے مقام پر موجود رہے، حکومت کے خلاف نعرے بازی اور امتحانی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کیا۔
سماجی کارکن سونم وانگچک کا تحریک کی حمایت میں غیر معینہ مدت کا انشن بھی 13ویں دن میں داخل ہوگیا۔ دریں اثنا، سی جے پی (CJP) کے بانی ابھیجیت دیپک جمعرات کی رات دہلی کے مکھرجی نگر پہنچے، جہاں انہوں نے یو پی ایس سی (UPSC) اور ایس ایس سی امیدواروں سے بات چیت کی۔ اس ملاقات کے دوران طلباء نے مسابقتی امتحانات کے بارے میں اپنے خدشات، اپنے مستقبل کے بارے میں اپنی پریشانیوں اور روزگار کے نظام سے متعلق مختلف مسائل سے کھل کر آگاہ کیا۔
مکھرجی نگر میں طلباء کے مسائل سنے
مکھرجی نگر میں طلباء کے مکالمے کے پروگرام کے دوران، سی جے پی (CJP) ابھیجیت دیپکے نے مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنے والے نوجوانوں سے ملاقات کی۔ طلباء نے بتایا کہ برسوں کی محنت کے باوجود وہ اب بھی بروقت امتحانات، نتائج اور تقرریوں کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ بہت سے امیدواروں نے بھرتی کے امتحانات میں مسلسل تاخیر، پیپر لیک ہونے، امتحانات کی منسوخی اور عدالتی کارروائی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ وہ مسابقتی امتحانات کی تیاری میں کئی سال گزار دیتے ہیں لیکن بھرتی کا عمل بروقت مکمل نہ ہونے سے ذہنی، مالی اور سماجی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کئی امیدواروں نے شفاف اور بروقت امتحانی نظام کی ضرورت کا بھی اظہار کیا۔
طلبہ کی جدوجہد کرتی ہے تبدیلی کا تقاضا
طلباء سے بات کرنے کے بعد، ابھیجیت دیپک نے کہا کہ یو پی ایس سی اور ایس ایس سی امیدواروں کی جدوجہد، توقعات اور کھلی حقیقتوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ امتحانی نظام میں اصلاحات کو اب ٹالا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں لاکھوں نوجوان اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے برسوں محنت کرتے ہیں اور اس لیے وہ ایک منصفانہ، شفاف اور بروقت بھرتی کے عمل کے مستحق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امتحانی نظام میں اصلاحات صرف طلباء کا مطالبہ نہیں بلکہ ملک کے مستقبل سے جڑا ایک مسئلہ ہے۔ اگر اہل نوجوانوں کو بروقت مواقع نہیں ملتے ہیں تو اس سے روزگار کا پورا نظام متاثر ہوگا۔
جنتر منتر پر 21ویں روز بھی احتجاج جاری
دوسری جانب جنتر منتر پر مظاہرین نے اپنے مطالبات کو لے کر مسلسل 21ویں روز بھی ہڑتال جاری رکھی۔ بارش کے باوجود مظاہرین کا جوش و خروش برقرار رہا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت بھرتی کے امتحانات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے موٗثر اقدامات کرے، پیپر لیک جیسے واقعات کے خلاف سخت کارروائی کرے، بروقت بھرتی کے کیلنڈر کا نفاذ کرے اور نوجوانوں کے مفادات کا تحفظ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک ان مطالبات پر ٹھوس فیصلہ نہیں لیا جاتا احتجاج جاری رہے گا۔
مختلف شہروں تک پھیلائیں گے احتجاج
ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ احتجاج صرف جنتر منتر تک محدود نہیں رہے گا۔ آنے والے دنوں میں مسابقتی امتحانات اور روزگار سے متعلق مسائل کو وسیع پیمانے پر اٹھانے کے لیے مختلف شہروں اور تعلیمی مراکز میں طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ مکالمے کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ مہم ملک بھر میں امیدواروں کی آواز کو یکجا کرنے اور امتحانی نظام میں اصلاحات کے مطالبے کو مضبوط کرنے کے لیے جاری رکھے گی۔