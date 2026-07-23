سی جے پی نے پی ایم مودی کی یقین دہانی کو دھوکہ دہی قرار دیا، سنجے سنگھ کا بھی شدید حملہ، پیش کیا چار نکاتی ایجنڈا
کاکروچ جنتا پارٹی نے پی ایم مودی کے فاسٹ ٹریک کورٹ کے قیام کی یقین دہانی کی سخت مخالفت کی ہے۔
Published : July 23, 2026 at 1:07 PM IST
نئی دہلی: قومی راجدھانی کے تاریخی جنتر منتر پر مسابقتی امتحانات میں بے قاعدگیوں اور پیپر لیک ہونے کے خلاف جاری طلبہ اور نوجوانوں کا احتجاج اپنے 34ویں دن مزید جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیپر لیک کے بحران سے نمٹنے کے لیے فاسٹ ٹریک کورٹ کے قیام کے اعلان کے بعد سیاسی کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں اور مشتعل تنظیموں نے حکومت کے اس اقدام پر کڑی تنقید کی ہے اور اسے محض ایک دھوکہ قرار دیا ہے۔
CJP اور AAP نے وزیر اعظم کے اعلان پر شدید حملہ کیا
وزیر اعظم نریندر مودی کے پیپر لیک کے معاملات کو تیزی سے نمٹانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کے اعلان کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی نے سخت احتجاج درج کرایا ہے۔
VIDEO | Delhi: On PM Modi's X post, Cockroach Janta Party (CJP) national spokesperson Ashutosh Ranka says, "The first thing is that it is good that after one and a half months of protests, the Prime Minister has finally taken notice. Perhaps his foreign visits are over and he has… pic.twitter.com/IwW7AJ4U86— Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026
مودی کا طلباء کے مستقبل کے ساتھ ظالمانہ مذاق
کاکروچ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان آشوتوش رنکا نے وزیر اعظم کے اعلان کو طلباء کے مستقبل کے ساتھ ظالمانہ مذاق اور توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا۔ آشوتوش رنکا نے سختی سے کہا، "ملک میں پیپر لیک نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فاسٹ ٹریک عدالتوں کی کمی ہے۔ یہ بحران اس لیے پیدا ہوا ہے کہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مکمل طور پر نااہل ثابت ہوئے ہیں۔ وہ ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک محفوظ، شفاف اور فول پروف امتحانی نظام فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ آج ملک کے نوجوان احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔"
گبر سنگھ کے نئے علم پر بھروسہ؟
دریں اثنا، عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے کہا، "گبر سنگھ، جو اتنے عرصے سے نوجوانوں کے مطالبات پر دھرتراشٹر (Dhritarashtra) کی طرح کام کر رہے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، 'کاغذ چور جلد ہی پکڑے جائیں گے۔' بھائی گبر سنگھ، آپ نے 2024 میں نیٹ (NEET) کے پیپر چوروں کو پکڑا۔ سی بی آئی (CBI) نے وقت پر چارج شیٹ داخل نہیں کی اور تمام "کاغذ چور" چھوڑ دیے گئے، کیا آپ کو گبر سنگھ کے نئے علم پر بھروسہ ہے؟ کاکروچ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کا یہ اقدام "ٹوٹی ہوئی ہڈی پر محض بینڈ ایڈ لگانے کے مترادف ہے۔" امتحانی نظام اندر سے مکمل طور پر بوسیدہ ہے اور جب تک نظامی خامیوں کو دور نہیں کیا جاتا اس طرح کے بحران جاری رہیں گے۔
وزیر تعلیم کے استعفے اور چار نکاتی ایجنڈے کا مطالبہ
|کیا ہیں چار اہم مطالبات
|مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا فوری استعفیٰ
|پرامن احتجاج کرنے والے طلباء اور نوجوانوں کے خلاف کوئی پولیس کارروائی یا مقدمہ درج نہ کیا جائے۔
|احتجاج کے دوران زیادتیوں اور تشدد میں ملوث پائے جانے والے تمام پولیس افسران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔
|متاثرہ طلبا کو معاوضہ امتحانی نظام کی ناکامی اور بدانتظامی کی وجہ سے خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو ایک کروڑ روپے۔
جائز مطالبات تسلیم نہ ہونے تک احتجاج جاری
کاکروچ جنتا پارٹی نے واضح کیا کہ جب تک حکومت ان کے بنیادی اور جائز مطالبات تسلیم نہیں کرتی احتجاج جاری رہے گا۔ پارٹی نے حکومت کے سامنے چار اہم مطالبات رکھے ہیں۔
سوشل میڈیا پر جنگ چھڑ گئی، وزراء پر طنز کیا گیا
اس پورے واقعے کے درمیان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی سیاسی تناؤ گرم ہو گیا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے وزیر اعظم کے ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر تعلیم کے اقدامات پر سخت تنقید کی۔ پارٹی رہنماؤں نے الزام لگایا کہ حکومت اس سنگین قومی مسئلے پر اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے چھپ چھپائی کا سہارا لے رہی ہے، جسے ملک کے نوجوان مزید برداشت نہیں کریں گے۔
سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے ایک بڑا بیان جاری کیا
دریں اثناء جنتر منتر پر جاری تحریک نے ایک نیا سیاسی موڑ لیا جب سونم وانگچک کی اہلیہ ڈاکٹر گیتانجلی انگمو نے ایک بیان جاری کیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ کانگریس پارٹی نے جنتر منتر پر طلبہ کے احتجاج کو کمزور کرنے کی خفیہ سازش کی تھی اور یہ اب ثابت ہو گیا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہونے والے احتجاج کو مکمل طور پر من گھڑت قرار دیا۔ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر طلبہ کے ارادے واقعی خالص تھے تو راہل گاندھی جیسی اہم سیاسی شخصیات کو جنتر منتر پر آکر براہ راست ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ملک کے عوام اب ایسے سیاسی ہتھکنڈوں اور منافقت کے جال میں نہیں آئیں گے۔
احتجاج جاری رہے گا
فی الحال شدید گرمی اور انتظامی پابندیوں کے باوجود جنتر منتر پر طلبہ اور کاکروچ جنتا پارٹی کے کارکنوں کا اجتماع جاری ہے۔ مظاہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر وزیر تعلیم کا جلد احتساب نہ کیا گیا اور ٹھوس کارروائی نہ کی گئی تو تحریک کو مزید وسیع تر کیا جائے گا۔