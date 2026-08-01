'ہندوستان میں دو قانون؟ آن لائن گالیوں کے لیے بی جے پی لیڈروں کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں؟ ابھیجیت دیپکے کا سوال
نوئیڈا کی خاتون کے خلاف FIR معامہ:دیپکے نے پولیس پر بی جے پی لیڈروں اور ملک کے نوجوانوں میں فرق کرنے کا الزام لگایا ہے۔
Published : August 1, 2026 at 1:24 PM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی صدر ابھیجیت دیپکے نے جمعہ کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مبینہ طور پر قابل اعتراض الفاظ استعمال کرنے پر سی جے پی کی ایک خاتون حامی کے خلاف ایف آئی آر پر سوال اٹھایا، اور پوچھا کہ کیا ملک میں "دو قانون" ہیں۔۔۔ بی جے پی کے لیڈران اور بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے ممبران کے خلاف ایسی ہی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے جن پر قابل اعتراض الفاظ استعمال کرنے کا الزام ہے۔
دیپکے کی جانب سے ایکس پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں، انہوں نے کہا کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ ایک خاتون کے خلاف گالی دینے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور سوال کیا کہ دیگر معاملات میں بھی ایسی ہی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔
Will FIRs also be filed against the IT cell members who have abused women in the worst possible manner for all these years? pic.twitter.com/xaz26nmt0C— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 31, 2026
دیپک نے سوال کیا، "اگر آپ گالی کے لیے کیس درج کر رہے ہیں، تو ان بی جے پی آئی ٹی سیل کے لوگوں کے خلاف کیس کب درج کیا جائے گا جو برسوں سے آن لائن خواتین کے لیے گندی گالیوں کا استعمال کر رہے ہیں؟"
انہوں نے الزام لگایا کہ ایسے کئی سوشل میڈیا صارفین ہیں جو اپنے آپ کو کھلے عام بی جے پی کا ظاہر کرتے ہوئے خواتین کے خلاف بار بار قابل اعتراض زبان استعمال کی ہے۔ انہوں نے کہا، "وہ ہر طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کسی بھی زاویے سے خواتین کی عزت نہیں کرتے۔ اور انہوں نے فخر سے اپنے بائیو میں لکھ رکھا ہے کہ وہ، 'PM مودی کے حمایتی' ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ایسے لوگوں نے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان پر مقدمہ کب درج ہوگا؟"
دیپکے نے ماضی میں بی جے پی لیڈروں کی طرف سے کئے گئے ریمارکس کا بھی حوالہ دیا، سوال کیا کہ ان کے خلاف ایسی ہی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا، "یہ صرف بی جے پی کا آئی ٹی سیل نہیں ہے۔ ان کے ممبر پارلیمنٹ، رمیش بدھوری جی، انہوں نے ایک ساتھی ممبر پارلیمنٹ کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے، وہ سب کو یاد ہے،"
انہوں نے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کا بھی حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے ایک کیمرہ پرسن کے لیے نازیبی الفاظ کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا، "یوپی کے سی ایم کا ایک ویڈیو بھی آیا ہے، جس میں انہوں نے ایک کیمرہ پرسن کو گالی دی تھی۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک میں دو قانون ہیں؟ نوجوانوں کے لیے الگ قانون ہے اور بی جے پی اور ان کے لیڈروں کے لیے الگ قانون ہے۔"
انھوں نے دعویٰ کیا کہ گالی گلوچ ایک جرم نہیں ہے، دیپکے نے کہا کہ محض اس طرح کے ریمارکس پر مقدمات درج نہیں کیے جانے چاہئیں۔
سی جے پی کے بانی صدر نے کہا کہ، "گالی دینا جرم نہیں ہے، یہ بری بات ضرور ہے، اس شخص کو سمجھائیں کہ وہ ایسی زبان استعمال نہ کرے، لیکن مقدمہ کیوں درج کیا جا رہا ہے؟ اگر گالی گلوچ کے لیے مقدمات درج کرنے ہیں، تو سب سے زیادہ کیس بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے خلاف دائر کیے جانے چاہیے، کیونکہ وہ خواتین کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کرتے ہیں۔ اور یہ ان بی جے پی کے لیڈروں کے خلاف بھی ہوگا، جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی برسوں سے غلط زبان استعمال کی۔"
ویڈیو کے ساتھ ایکس پر ایک پوسٹ میں، سی جے پی نے کہا، "کیا ان تمام آئی ٹی سیل ممبران کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی جو پچھلے کئی سالوں سے خواتین کو گالیاں دے رہے ہیں؟"
یہ ریمارکس نوئیڈا کے ایکسپریس وے پولیس اسٹیشن میں 23 جولائی کو جنتر منتر پر احتجاج کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف بدسلوکی اور قابل اعتراض زبان استعمال کرنے کے الزام میں روچیکا سنگھ کے خلاف زیرو ایف آئی آر درج کیے جانے کے ایک دن بعد آئے ہیں۔
یہ ایف آئی آر غازی آباد کی رہائشی اسمرتی سنگھ کی شکایت پر دفعہ 352 (امن کو بھڑکانے کے لیے جان بوجھ کر توہین)، 353(1) (عوامی فساد کو ہوا دینے والے بیانات) اور 356(1) (ہتک عزت) کے تحت درج کی گئی تھی۔ پولیس نے کہا کہ زیرو ایف آئی آر کو مزید تفتیش کے لیے نئی دہلی منتقل کیا جائے گا۔
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