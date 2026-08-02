سی جے پی کے ارکان 5 اگست کو چھترپتی سمبھاجی نگر میں کریں گے میٹنگ، مستقبل کی حکمت عملی پر ہوگا غور
پانچ اگست کو ہونےوالے اجلاس کے بعد سی جے پی پریس کانفرنس کرے گی جس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔
Published : August 2, 2026 at 9:08 PM IST
چھترپتی سمبھاجی نگر: سی جے پی ذرائع نے کہا کہ کاکروچ جنتا پارٹی کے کلیدی ارکان 5 اگست کو مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر (اورنگ آباد) میں ملاقات کریں گے تاکہ تنظیم کی مستقبل کی حکمت عملی اور ایکشن پلان پر تبادلہ خیال کیا جاسکے۔
ذرائع کے مطابق یہ ملاقات سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ ذرائع نے بتایا کہ دہلی کے جنتر منتر پر گزشتہ ماہ نیٹ کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے خلاف ایک ماہ تک جاری رہنے والے احتجاج کے بعد سی جے پی کارکنوں اور رضاکاروں سے کہا گیا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔
انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اہم ارکان سے رضاکاروں اور طلباء سے بات چیت کرنے اور میٹنگ میں اپنے خیالات اور تجاویز لانے کو بھی کہا گیا۔ ذرائع کے مطابق 5 اگست کو ہونے والے اجلاس کے بعد سی جے پی پریس کانفرنس کرے گی جس میں آئندہ کے لائحہ عمل اور حکمت عملی سے متعلق فیصلوں کا اعلان کیا جائے گا۔
دریں اثنا، دیپکے نے اپنی رہائش گاہ پر طلباء، مقامی لوگوں اور پڑوسی اضلاع سے آنے والوں سے ملاقات کی اور بچوں کے ساتھ فرینڈشپ ڈے منایا۔
قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ (نیٹ) پیپر لیک پر دہلی کے جنتر منتر پر سی جے پی کی قیادت میں ہونے والے احتجاج کو ملک بھر میں جین زی کی طرف سے زبردست حمایت حاصل ہوئی، جس سے گزشتہ ہفتے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینے پر مجبور ہونا پڑا۔