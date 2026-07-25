سی جے پی نے احتجاج ختم کرنے کا کیا اعلان، کہا حکومت نے ہمارے تینوں مطالبات مان لیے
سی جے پی ترجمان سورو داس نے کہا ہم مظاہرین سےگھروں کو واپس جانے کی اپیل کرتے ہیں کیونکہ حکومت نےمطالبات کو تسلیم کر لیاہے۔
Published : July 25, 2026 at 6:53 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے ہفتہ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مرکزی حکومت کے نمائندوں اور کاکروچ جنتا پارٹی کے ایک وفد کے درمیان بات چیت کے بعد سی جے پی نے حکومت کی جانب سے تنظیم کے دیگر مطالبات کو تسلیم کرنے کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا۔
پردھان نے آج سہ پہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے استعفیٰ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ 10 دنوں کے واقعات سے بہت افسردہ ہیں اور یہ ان کے لیے ذاتی وقار کا معاملہ نہیں ہے۔
پردھان نے کہا کہ میں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوایا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ملک دشمن طاقتیں جنتر منتر اور ملک میں حالات کا فائدہ نہ اٹھائیں، ملک کی یکجہتی برقرار رہے، ہندوستان کے ایک بھی طالب علم کا مستقبل قانونی پیچیدگیوں میں نہ پھنس جائے، ہمارے بچے اپنا وقت پڑھائی کے لیے وقف کریں اور اپنے کیریئر کی تعمیر پر توجہ دیں۔
دریں اثنا سی جے پی جو طلباء کے احتجاج کی قیادت کر رہا ہے، نے اعلان کیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے نیٹ کے سوالیہ پرچہ لیک تنازعہ کے بعد مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے طلباء کے خاندانوں کو فی ایک ایک کروڑ روپے معاوضہ دینے اور 2 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ میں حصہ لینے والے مظاہرین کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر واپس لینے کے بعد وہ اپنا احتجاج فوری طور پر ختم کر رہا ہے۔
سی جے پی کے ترجمان سورو داس نے یہاں کانسٹی ٹیوشن کلب میں مرکزی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد کہا ہم تمام مظاہرین سے اپنے گھروں کو واپس جانے کی اپیل کرتے ہیں کیونکہ حکومت نے ہمارے مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے۔
مرکزی وزیر جے پی نڈا نے صحافیوں کو بتایا کہ حکومت مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لینے کے لیے اقدامات کرے گی۔
پردھان وزیر اعظم مودی کے دور میں عوامی تنازعہ کے بعد استعفی دینے والے دوسرے مرکزی وزیر ہیں۔ ان سے پہلے، ایم جے اکبر نے میٹو تحریک کے دوران جنسی ہراسانی کے الزامات کا سامنا کرنے کے بعد 2018 میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
پردھان کا استعفیٰ ایک دن بعد آیا جب مرکزی حکومت نے امتحان میں بے ضابطگیوں سے متعلق خدشات کو دور کرنے کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ ان اقدامات میں ایک قانون متعارف کرانا شامل ہے جو سوالیہ پرچہ لیک کرنے میں ملوث افراد کے لیے سخت سزائیں فراہم کرتا ہے اور تیز رفتار مقدمات کی سماعت کے لیے فاسٹ ٹریک عدالت کا قیام بھی شامل ہے۔