سی جے آئی سوریا کانت کا انڈیا اتحاد کے لیڈروں سے ملنے سے انکار
واضح رہے کہ 'انڈیا' اتحاد نے اپنے مطالبات کے حق میں آج بروز پیر سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہے۔
Published : October 12, 2026 at 8:09 AM IST
نئی دہلی: ذرائع کے مطابق، چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریا کانت نے کانگریس رہنما راہل گاندھی اور ملیکارجن گھڑگے سے ملاقات کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے ووٹ چوری کے الزامات اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کی مانگ پر آج 12 اکتوبر کو سی جے آئی سے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے کیسز پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔
لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں قائدین حزب اختلاف راہل گاندھی اور ملیکارجن کھڑگے نے سی جے آئی کو خط لکھ کر پیر کی شام چار سے پانچ بجے کے بیچ ملاقات کا وقت مانگا تھا۔ اس ملاقات کا مقصد ایک میمورنڈم (یادداشت) سونپنا تھا، جس میں 'ووٹ چوری' کے خاتمے، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے، ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسو ریویژن (ایس آئی آر) کو روکنے اور دوبارہ پیپر بیلٹ سسٹم پر واپس آنے کے مطالبات شامل تھے۔
Tomorrow, 12th October, India marches peacefully as one to the Supreme Court. Students, civil society organisations, Opposition parties: Please join us to defend our democracy. #ChaloDilli https://t.co/0daRmwxOoX— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 11, 2026
واضح رہے کہ اپوزیشن پارٹیوں نے اپنے مطالبات کے حق میں آج پیر کے روز سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس نے اس احتجاج کو 'چلو دہلی - جمہوریت کے لیے مارچ' کا نام دیا ہے۔ اس مارچ کے لیے تمام رہنما دوپہر 1:30 بجے کنوٹ پلیس-بارہ کھمبا روڈ جنکشن پر جمع ہوں گے۔
ذرائع نے بتایا کہ راہل گاندھی کی ملاقات کی درخواست کے جواب میں چیف جسٹس سوریا کانت نے واضح کیا کہ انتظامی سطح پر کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کانگریس رہنما سے کہا کہ وہ عدالتی سطح پر ایک درخواست دائر کریں، جس پر منگل کے روز سماعت ہو سکتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس کا مؤقف تھا کہ اگر کسی شہری کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو سپریم کورٹ اس کے لیے 24 گھنٹے (24x7) کھلا ہے۔ ذرائع کے مطابق، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ انتظامی سطح پر حکومت کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتا۔
Yesterday, the nation's young came out in Delhi to peacefully protest. They came with love in their hearts, not hatred or anger. They were beaten, both by cops and BJP goons. This is not the India we want. Tomorrow, we will march to the Supreme Court as Indians, united beyond party, gender, caste, community and state. Youth, all opposition parties, civil society groups, all those who believe in democracy and stand by the Constitution of India, will walk with us. We will submit a memorandum to the Chief Justice on behalf of the nation, demanding an end to vote chori, halting of SIR and the resignation of Gyanesh Kumar. Narendra Modi, Amit Shah, Ajit Doval and Mohan Bhagwat cannot silence India's voice. These cowards cannot intimidate us. They will have to step aside. We will march together, with love, brotherhood and patriotism. Daro mat. Tomorrow, all of India will march to the Supreme Court. कल दिल्ली में देश का युवा शांतिपूर्ण विरोध के लिए सड़कों पर उतरा। उनके दिलों में नफ़रत या गुस्सा नहीं, मोहब्बत थी। लेकिन उन्हें पुलिस और BJP के गुंडों, दोनों ने पीटा। ऐसा भारत हम नहीं चाहते। कल, सोमवार 12 अक्टूबर को, हम भारतीय होने के नाते सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। पार्टी, महिला-पुरुष, जाति, समुदाय और राज्य की हर दीवार से ऊपर उठकर, हम सब एक साथ चलेंगे। देश का युवा, तमाम विपक्षी दल, सिविल सोसाइटी और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, भारत के संविधान के साथ खड़े सभी लोग हमारे साथ चलेंगे। हम देश की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी माँग है - वोट चोरी बंद हो, SIR पर रोक लगे और ज्ञानेश कुमार इस्तीफ़ा दें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल और मोहन भागवत भारत की आवाज़ को दबा नहीं सकते। ये कायर हमें डरा नहीं सकते। इन्हें पीछे हटना ही होगा। हम सब साथ चलेंगे - मोहब्बत, भाईचारे और देशभक्ति के साथ। डरो मत। कल पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा। #ChaloDilli— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 11, 2026
اس سے قبل، راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "پارٹی، جنس، ذات، برادری اور ریاستوں سے بالاتر ہو کر، ہم متحد ہو کر سپریم کورٹ کی طرف مارچ کریں گے۔ پیر کے روز ملک کے نوجوان پرامن احتجاج کے لیے دہلی میں نکلے۔ وہ اپنے دلوں میں محبت لے کر آئے تھے، نفرت یا غصہ نہیں۔ لیکن انہیں پولیس اور بی جے پی کے غنڈوں، دونوں نے پیٹا۔ یہ وہ بھارت نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں۔"
راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ "ہم ہندوستانی جماعت، جنس، ذات، برادری اور ریاست سے بالاتر ہو کر متحد ہو کر سپریم کورٹ کی طرف مارچ کریں گے۔ نوجوان، تمام اپوزیشن جماعتیں، سول سوسائٹی کے گروپس اور وہ تمام لوگ جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور بھارت کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں گے۔"
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دوسری طرف، بنگلورو میں کانگریس صدر ملیکارجن کھڑگے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے پورے ملک میں 'افراتفری اور انارکی' پیدا کر دی ہے، اور سنیچر کے روز احتجاجی مظاہروں کے دوران بڑے پیمانے پر پولیس کی تعیناتی اور لوگوں کو حراست میں لینا، نوجوانوں کی اس تحریک سے حکومت کے 'خوف' کو ظاہر کرتا ہے۔
We will continue our fight. Tomorrow, we are also going to meet the Chief Justice of India. I have written a letter, and Shri @RahulGandhi has also written a letter. We have scheduled a meeting between 4 and 5 PM, during which we will apprise him of the situation. We cannot demand anything from him, but we will place our concerns before him with folded hands and request his intervention. The Prime Minister and the Home Minister have created chaos across the country. An undeclared Emergency is prevailing, and we will continue to fight against it. Yesterday, nearly 32,000 police personnel and 7,500 CRPF personnel were deployed. This itself shows how much fear the government has of the youth agitation. As I have already stated, roads were blocked, communication channels were disrupted, access to the airport was restricted, and mobile networks were shut down. All this demonstrates that the government does not want democracy to function peacefully in India. We will continue our fight to protect democracy and the constitutional rights of the people. 📍Bengaluru, Karnataka— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 11, 2026
کھڑگے نے کہا کہ "ہم نے (چیف جسٹس سے) شام چار سے پانچ بجے کے درمیان کا وقت مانگا ہے۔ ہم انہیں صورت حال سے آگاہ کریں گے، کیونکہ ہم حکم یا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست ہی کر سکتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "وزیر داخلہ اور وزیر اعظم ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں۔ ملک میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔"
قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل اپوزیشن اتحاد 'انڈیا' کی مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے جمعہ کے روز پارلیمنٹ سے وجے چوک تک مارچ کیا تھا اور بعد میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ایک میمورنڈم پیش کی تھی۔
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