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سی جے آئی سوریا کانت کا انڈیا اتحاد کے لیڈروں سے ملنے سے انکار

واضح رہے کہ 'انڈیا' اتحاد نے اپنے مطالبات کے حق میں آج بروز پیر سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہے۔

CJI Surya Kant
چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 12, 2026 at 8:09 AM IST

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نئی دہلی: ذرائع کے مطابق، چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریا کانت نے کانگریس رہنما راہل گاندھی اور ملیکارجن گھڑگے سے ملاقات کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے ووٹ چوری کے الزامات اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کی مانگ پر آج 12 اکتوبر کو سی جے آئی سے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے کیسز پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔

لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں قائدین حزب اختلاف راہل گاندھی اور ملیکارجن کھڑگے نے سی جے آئی کو خط لکھ کر پیر کی شام چار سے پانچ بجے کے بیچ ملاقات کا وقت مانگا تھا۔ اس ملاقات کا مقصد ایک میمورنڈم (یادداشت) سونپنا تھا، جس میں 'ووٹ چوری' کے خاتمے، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے، ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسو ریویژن (ایس آئی آر) کو روکنے اور دوبارہ پیپر بیلٹ سسٹم پر واپس آنے کے مطالبات شامل تھے۔

واضح رہے کہ اپوزیشن پارٹیوں نے اپنے مطالبات کے حق میں آج پیر کے روز سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس نے اس احتجاج کو 'چلو دہلی - جمہوریت کے لیے مارچ' کا نام دیا ہے۔ اس مارچ کے لیے تمام رہنما دوپہر 1:30 بجے کنوٹ پلیس-بارہ کھمبا روڈ جنکشن پر جمع ہوں گے۔

ذرائع نے بتایا کہ راہل گاندھی کی ملاقات کی درخواست کے جواب میں چیف جسٹس سوریا کانت نے واضح کیا کہ انتظامی سطح پر کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کانگریس رہنما سے کہا کہ وہ عدالتی سطح پر ایک درخواست دائر کریں، جس پر منگل کے روز سماعت ہو سکتی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس کا مؤقف تھا کہ اگر کسی شہری کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو سپریم کورٹ اس کے لیے 24 گھنٹے (24x7) کھلا ہے۔ ذرائع کے مطابق، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ انتظامی سطح پر حکومت کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتا۔

اس سے قبل، راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "پارٹی، جنس، ذات، برادری اور ریاستوں سے بالاتر ہو کر، ہم متحد ہو کر سپریم کورٹ کی طرف مارچ کریں گے۔ پیر کے روز ملک کے نوجوان پرامن احتجاج کے لیے دہلی میں نکلے۔ وہ اپنے دلوں میں محبت لے کر آئے تھے، نفرت یا غصہ نہیں۔ لیکن انہیں پولیس اور بی جے پی کے غنڈوں، دونوں نے پیٹا۔ یہ وہ بھارت نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں۔"

راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ "ہم ہندوستانی جماعت، جنس، ذات، برادری اور ریاست سے بالاتر ہو کر متحد ہو کر سپریم کورٹ کی طرف مارچ کریں گے۔ نوجوان، تمام اپوزیشن جماعتیں، سول سوسائٹی کے گروپس اور وہ تمام لوگ جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور بھارت کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں گے۔"

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دوسری طرف، بنگلورو میں کانگریس صدر ملیکارجن کھڑگے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے پورے ملک میں 'افراتفری اور انارکی' پیدا کر دی ہے، اور سنیچر کے روز احتجاجی مظاہروں کے دوران بڑے پیمانے پر پولیس کی تعیناتی اور لوگوں کو حراست میں لینا، نوجوانوں کی اس تحریک سے حکومت کے 'خوف' کو ظاہر کرتا ہے۔

کھڑگے نے کہا کہ "ہم نے (چیف جسٹس سے) شام چار سے پانچ بجے کے درمیان کا وقت مانگا ہے۔ ہم انہیں صورت حال سے آگاہ کریں گے، کیونکہ ہم حکم یا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست ہی کر سکتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "وزیر داخلہ اور وزیر اعظم ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں۔ ملک میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔"

قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل اپوزیشن اتحاد 'انڈیا' کی مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے جمعہ کے روز پارلیمنٹ سے وجے چوک تک مارچ کیا تھا اور بعد میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ایک میمورنڈم پیش کی تھی۔

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TAGGED:

CJI SURYA KANT
RAHUL GANDHI AND MALLIKARJUN KHARGE
सीजेआई का मुलाकात से इनकार
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