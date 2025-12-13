ٹیکنالوجی سے پورے ملک میں انصاف کا ایک نظام ممکن: یکساں عدالتی پالیسی پر چیف جسٹس سوریا کانت کا زور
سی جے آئی سوریہ کانت نے کہا کہ ٹیکنالوجی عدلیہ کو جسمانی فاصلے اور نوکر شاہی کی رکاوٹوں پر قابو پانے کے قابل بناتی ہے۔
Published : December 13, 2025 at 8:56 PM IST
جیسلمیر: چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت نے ہفتہ کے روز کہا کہ ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے ملک بھر کی عدالتوں میں یکساں معیار اور طریقۂ کار قائم کیا جاسکتا ہے، جس سے شہریوں کو ان کے مقام سے قطع نظر ایک ’’بلا رکاوٹ‘‘ اور ہم آہنگ عدالتی تجربہ حاصل ہوگا۔ انہوں نے ’’یکساں عدالتی پالیسی‘‘ اور ’’قومی عدالتی ماحولیاتی نظام‘‘ (نیشنل جوڈیشل ایکو سسٹم) کے تصور پر زور دیا۔
جیسلمیر میں منعقدہ ویسٹ زون ریجنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی ڈھانچے کے باعث مختلف ہائی کورٹس کے اپنے اپنے طریقۂ کار اور تکنیکی صلاحیتیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے مقدمات لڑنے والوں کے تجربات میں فرق پیدا ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی ان علاقائی رکاوٹوں کو ختم کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ٹیکنالوجی محض انتظامی سہولت نہیں رہی بلکہ ایک آئینی ذریعہ بن چکی ہے، جو قانون کے سامنے مساوات، انصاف تک رسائی اور ادارہ جاتی کارکردگی کو مضبوط بناتی ہے۔ ان کے مطابق ڈیجیٹل ٹولز فاصلے اور بیوروکریٹک رکاوٹوں کو عبور کر کے بروقت، شفاف اور اصولی انصاف کی راہ ہموار کرتے ہیں۔
چیف جسٹس سوریہ کانت نے اس بات پر زور دیا کہ عدالتی نظام میں پیش گوئی (Predictability) عوام کے اعتماد کے لیے نہایت ضروری ہے۔ شہریوں کو نہ صرف منصفانہ سلوک بلکہ ملک بھر میں مقدمات کے یکساں اور متواتر طریقے سے نمٹائے جانے کی توقع ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے اپنی حالیہ انتظامی ہدایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فوری نوعیت کے مقدمات، جیسے ضمانت اور حبسِ بے جا کی درخواستیں، نقائص دور ہونے کے دو دن کے اندر فہرست میں شامل کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تاخیر سے ناقابلِ تلافی نقصان ہو سکتا ہو، وہاں عدالتی نظام کو فوری ردعمل دینا چاہیے۔
انہوں نے عدالتی فیصلوں کی زبان پر بھی توجہ دلائی اور کہا کہ اکثر مقدمات جیتنے کے باوجود فریقین یہ نہیں سمجھ پاتے کہ انہیں اصل میں کیا ریلیف ملا ہے، کیونکہ فیصلوں کی زبان حد سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ انہوں نے فیصلوں کی تحریر میں یکسانیت اور سادگی پر زور دیا۔ چیف جسٹس نے مصنوعی ذہانت (AI)، ڈیجیٹل کیس مینجمنٹ، نیشنل جوڈیشل ڈیٹا گرڈ اور ای کورٹس جیسے نظاموں کی افادیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیکنالوجیز عدالتی عمل کو نہ صرف تیز اور مؤثر بنا سکتی ہیں بلکہ فیصلوں میں یکسانیت اور عوامی اعتماد کو بھی مضبوط کر سکتی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: مطلقہ مسلم خاتون اپنے شوہر سے نان نفقہ مانگ سکتی ہے: سپریم کورٹ - SC on Divorce Muslim Womens
آخر میں انہوں نے کہا کہ اصل جدت کا پیمانہ سافٹ ویئر کی پیچیدگی نہیں بلکہ یہ ہے کہ ایک عام شہری کتنی آسانی سے اپنے مقدمے کے نتیجے کو سمجھ سکے اور اسے یقین ہو کہ انصاف واقعی ہوا ہے۔