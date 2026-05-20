عبادت گاہوں کے قانون کی خلاف ورزی! بھوج شالہ معاملے میں سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا AIMPLB
مسلم پرسنل لاء بورڈ (AIMPLB) کا کہنا ہے کہ بھوج شالا کیس عبادت گاہوں کے قانون 1991 کی روح کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
Published : May 20, 2026 at 2:05 PM IST
نئی دہلی: مدھیہ پردیش کے دھار میں بھوج شالا-کمل مولا مسجد تنازعہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ (اے آئی ایم پی ایل بی) نے اعلان کیا ہے کہ وہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کو چیلنج کرے گا۔ فیصلے کو "ناقابل قبول" قرار دیتے ہوئے بورڈ نے کہا کہ وہ جلد ہی اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا۔
بورڈ کا کہنا ہے کہ عدالت نے تاریخی دستاویزات، آثار قدیمہ کے شواہد اور دیرینہ مذہبی استعمال پر مناسب غور نہیں کیا۔
اے آئی ایم پی ایل بی کے ترجمان ڈاکٹر ایس کیو آر الیاس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا،
ہائی کورٹ کا فیصلہ عبادت گاہوں کے قانون 1991 کی روح کے خلاف جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قانون کا مقصد مذہبی مقامات کی حیثیت کو برقرار رکھنا تھا جیسا کہ وہ آزادی کے وقت موجود تھے، لیکن بھوج شالا کیس میں اس جذبے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بورڈ نے دعویٰ کیا کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (ASI) نے طویل عرصے سے اس جگہ کو "بھوج شالہ/کمال مولا مسجد" کے طور پر تسلیم کیا ہے۔
مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کہنا ہے کہ بھوج شالا معاملے میں عبادت گاہوں کے قانون 1991 کی روح کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اس قانون میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مذہبی مقام کی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ 15 اگست 1947 کو تھا۔ بورڈ کا الزام ہے کہ بابری مسجد تنازعہ کے بعد بنائے گئے اس قانون کی روح کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اپنے بیان میں، بورڈ نے 2003 کے انتظامی انتظامات کا بھی حوالہ دیا، جس کے تحت ہندوؤں کو منگل اور مسلمانوں کو جمعہ کو عبادت کرنے کی اجازت تھی۔
اے آئی ایم پی ایل بی کا کہنا ہے کہ یہ انتظام دونوں برادریوں کے مشترکہ مذہبی حقوق کی باضابطہ شناخت تھی، جسے اب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بورڈ نے مندر سے متعلق اے ایس آئی کے سروے کے دعووں پر بھی سوال اٹھایا۔ ان کا استدلال ہے کہ قرون وسطیٰ کے دور میں بہت سی اسلامی عمارتوں میں قدیم تعمیراتی باقیات کا استعمال عام تھا، اور یہ کہ کسی جگہ کی مذہبی شناخت کا تعین صرف ستونوں یا نقش و نگار کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔
اے آئی ایم پی ایل بی نے الزام لگایا کہ عدالت نے "تہذیبی بیانیہ" کو ترجیح دیتے ہوئے، مسجد کے مسلسل مذہبی استعمال اور تاریخی آمدنی کے ریکارڈ کو کافی وزن نہیں دیا۔ دریں اثنا، سی پی آئی (ایم) نے بھی اس فیصلے کو بدقسمتی قرار دیا اور کہا کہ اسے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس میں دائر اپیلوں کی سماعت کرے گی اور فیصلے پر نظرثانی کرے گی۔
کیا ہے سارا معاملہ؟
درحقیقت، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھر میں بھوج شالا-کمال مولا مسجد کمپلیکس کے تاریخی تنازعہ میں گزشتہ جمعہ کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے، اس قرون وسطیٰ کی یادگار کی مذہبی نوعیت کو دیوی سرسوتی کے لیے وقف مندر کے طور پر مقرر کیا، جسے ہندو افسانوں میں "علم کی دیوی" کے طور پر پوجا جاتا ہے۔
عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ پرمار خاندان کے بادشاہ بھوج کی وراثت سے وابستہ اس مقام پر ہندو عبادت کا مسلسل رواج کبھی ختم نہیں ہوا۔
ہائی کورٹ نے متنازع کمپلیکس میں خصوصی ہندو عبادت کے حقوق کی درخواست کو قبول کر لیا اور 7 اپریل 2003 کے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) کے حکم کو بھی ایک طرف رکھ دیا، جس میں مسلمانوں کو ہر جمعہ کو یادگار پر نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔
ہائی کورٹ کی اندور بنچ کے جسٹس وجے کمار شکلا اور آلوک اوستھی نے آثار قدیمہ اور تاریخی حقائق، اے ایس آئی کی اطلاعات اور اس کے سائنسی سروے اور قانونی دفعات کی روشنی میں اس معاملے سے متعلق پانچ عرضیوں اور ایک رٹ اپیل پر اپنا فیصلہ سنایا۔