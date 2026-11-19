'اب چناؤ نہیں، انقلاب ہوگا'، جیل سے رہائی کے بعد اعظم خان کا بیان، پہنچے گھر
سماج وادی پارٹی کے قدآور رہنما اعظم خان کو 18 نومبر کو اتر پردیش کے غازی آباد کی ڈاسنا جیل سے رہا کر دیا گیا۔
By ANI
Published : November 19, 2026 at 7:10 AM IST
رامپور: سماجوادی پارٹی (ایس پی) کے سینئر رہنما اعظم خان غازی آباد کی ڈاسنہ ڈسٹرکٹ جیل سے عبوری ضمانت پر رہائی کے بعد رام پور میں اپنی رہائش گاہ واپس پہنچ گئے ہیں۔ اس موقعے پر انہوں نے کہا کہ ان کی رہائی آئین، انصاف اور جمہوریت پر یقین رکھنے والوں کے لیے جشن کا دن ہے۔
بدھ کی شام اپنی رہائش گاہ پہنچنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اعظم خان نے آئینی اقدار پر یقین رکھنے والوں کو مبارکباد دی اور انہیں ریلیف دینے پر عدالت کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ "آئین، انصاف اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہر شخص کے لیے آج جشن کا دن ہے۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میرا یہ پختہ یقین ہے کہ ملک تو آزاد ہے، لیکن آئین آزاد نہیں ہے۔ ہمیں مل کر آئین کی آزادی کا مطالبہ کرنا ہوگا۔"
Rampur, Uttar Pradesh: SP leader Azam Khan says, "There will be no election; there will be a Inquilab! There will be no mere change; there will be a flood! Now people will no longer fight in the name of religion or caste; the fight will be based on issues. And people like us were ready to die, are ready to die, and will remain ready to die for the Constitution and the system..."— IANS (@ians_india) November 18, 2026
ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے اعظم خان نے کہا کہ "اب چناؤ نہیں، انقلاب ہوگا۔ بدلاؤ نہیں ہوگا، سیلاب ہوگا۔ اب لوگ ذات پات یا مذہب کے نام پر الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ مقابلے عوامی مسائل کی بنیاد پر ہوں گے۔"
انہوں نے مزید زور دے کر کہا کہ وہ اور ان جیسے لوگ آئین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔
اعظم خان نے کہا کہ "ہم جیسے لوگ آئین کے لیے مر مٹنے کو ہمیشہ تیار ہیں۔ کیا میں مافیا ہوں؟ میں نے بچوں کے لیے اسکول کھولے، ایک یونیورسٹی قائم کی — اگر ایسا شخص مافیا ہو سکتا ہے، اگر ایک 'مرغی چور'، 'بکری چور' اور 'بھینس چور' ای ڈی کا مجرم ہو سکتا ہے، تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہر گلی میں ایک 'مرغی چور' پیدا ہو تاکہ وہ ایک یونیورسٹی قائم کر سکے۔ تمام آئینی اداروں کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی ساکھ کھو رہے ہیں... انہیں اپنی ساکھ بچانی چاہیے۔"
Rampur, Uttar Pradesh: SP leader Azam Khan receives a grand welcome from a large number of supporters after being released from Dasna District Jail. https://t.co/VM07JDvIvu— IANS (@ians_india) November 18, 2026
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اعظم خان نے تفتیشی ایجنسیوں اور حکام کی کارروائیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، "اگر مدن موہن مالویہ اور سر سید احمد خان کے دور میں ای ڈی، سی بی آئی، انکم ٹیکس اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیسے ادارے ہوتے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا، اور وہ کبھی یونیورسٹیاں قائم نہ کر پاتے۔"
بھارتیہ جنتا پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایس پی رہنما نے کہا کہ پارٹی کو انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی نے جو نشستیں جیتی ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا، "ان (بی جے پی) کا صفایا ہو چکا ہے۔ کیا آپ نے لوک سبھا انتخابات کے نتائج نہیں دیکھے؟ کیا آپ نے ودھان پریشد کے انتخابی نتائج نہیں دیکھے؟ انہوں نے جو سیٹیں جیتی ہیں، وہ بے ایمانی (دھاندلی) سے جیتی ہیں۔"
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आदरणीय आज़म ख़ान साहब की रिहाई ने इंसाफ़ पर ऐतबार को बढ़ाया है। जब जुल्म और ज़्यादती हो जाए बेहद के पार तो समझो आ गया है हुक्मरानों का अंतकाल https://t.co/pIFTG5CdrY— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 18, 2026
'وہی خالق، وہی مالک'
اپنی رہائش گاہ پہنچنے پر اعظم خان نے اپنے استقبال کے لیے جمع ہونے والے حامیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ "وہی خالق، وہی مالک۔" اس موقعے پر ان کی رہائش گاہ کے باہر ان کے حامیوں اور عوام کا جم غفیر نظر آیا۔
اعظم خان کو ای ڈی کی جانب سے درج منی لانڈرنگ کیس میں الہ آباد ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت ملنے کے بعد رہا کیا گیا۔ جیل کے احاطے میں ان کے استقبال کے لیے ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان اور سماج وادی پارٹی کے حامی بڑی تعداد میں ڈاسنہ جیل کے باہر جمع تھے۔
الہ آباد ہائی کورٹ نے منگل کو اعظم خان کو عبوری ضمانت دیتے ہوئے یہ مشاہدہ کیا کہ بادی النظر میں ان کی گرفتاری سے متعلق لازمی قانونی ضابطوں پر سختی سے عمل نہیں کیا گیا۔
قبل ازیں، 28 اکتوبر کو ای ڈی نے محمد علی جوہر یونیورسٹی کی زمین اور عمارت کو ضبط کر لیا تھا۔ ایجنسی نے ضبط کی گئی اس جائیداد کی دستاویزی مالیت 426 کروڑ روپے بتائی تھی، جب کہ اس کی موجودہ تخمینہ شدہ بازاری قیمت 1,170 کروڑ روپے ہے۔ واضح رہے کہ محمد علی جوہر یونیورسٹی رام پور میں واقع ایک نجی یونیورسٹی ہے، جسے اعظم خان نے سال 2006 میں قائم کیا تھا۔
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