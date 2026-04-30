پونے میں کلورین گیس کے اخراج سے افراتفری اور خوف و ہراس، چوبیس افراد اسپتال میں داخل
مہاراشٹر کے پونے میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ خراب پانی صاف کرنے والے پلانٹ سے کلورین گیس لیک ہونے سے 24 افراد بیمار ہوگئے۔
Published : April 30, 2026 at 10:53 AM IST
پونے: مہاراشٹر کے پونے میں جمعرات کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ گزشتہ رات مہاراشٹر کے پونے کے کونڈوا میں پانی صاف کرنے والے پلانٹ سے کلورین گیس کے اخراج کے بعد کم از کم 22 افراد اور دو فائر فائٹرز بیمار ہو گئے۔ فائر حکام نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ سبھی کو فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
فائر حکام نے بتایا کہ گنگادھام کے علاقے میں ایمتا مندر کے قریب ناکارہ پانی صاف کرنے والے پلانٹ کے گودام میں کلورین کے خالی ٹینک سے رات 1 بجے کے قریب آگ کا اخراج شروع ہوا۔ اطلاع ملنے پر چیف فائر آفیسر دیویندر پوٹفوڈ کی ٹیم، جس میں پانچ افسران اور تقریباً 30 فائر فائٹرز شامل تھے، جائے وقوعہ پر پہنچی۔
Twenty-four persons hospitalised after chlorine gas leakage in Pune's Kondhwa area: Officials. pic.twitter.com/XPjOocYab2— Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2026
حفاظتی آلات کا استعمال کرکے لیک ہونے والے ٹینک کی مرمت کردی گئی
اس کے علاوہ، کسی بھی ممکنہ آفت یا حادثے سے بچنے کے لیے، محکمے نے چار فائر ٹینڈرز تعینات کیے، جن میں سانس لینے کے آلات (BA) سیٹوں سے لیس ایک گاڑی بھی شامل ہے۔ ایک فائر اہلکار نے کہا، "گیس کے لیک ہونے اور اس کے بعد پھیلنے کے بعد، آس پاس کے لوگوں نے سانس لینے میں دشواری کی شکایت کی۔ کال موصول ہونے پر فائر ٹیموں کو روانہ کر دیا گیا۔" بہت سے لوگ جو خود کو متاثر محسوس کرتے تھے ان کو نکال لیا گیا اور حفاظتی آلات کا استعمال کرتے ہوئے لیک ہونے والے ٹینک کی مرمت کی گئی۔
کلورین ٹینک کو نظر انداز کیا گیا اس لیے لیک ہوا
انہوں نے کہا کہ آپریشن کے دوران 22 افراد اور دو فائر فائٹرز نے سانس لینے میں دشواری کی شکایت کی اور انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ ایک شخص جو پہلے اس جگہ پر پانی صاف کرنے کا پلانٹ چلاتا تھا، نے بتایا کہ اس نے یونٹ کو ہٹا دیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کلورین ٹینک کو نظر انداز کیا گیا ہے اور وہ لیک ہو گیا ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ تمام متاثرہ افراد اور دو فائر فائٹرز خطرے سے باہر ہیں اور فی الحال ساسون جنرل اسپتال میں زیر نگرانی ہیں۔