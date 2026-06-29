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چینی فوج کا اروناچل پردیش میں بھارتی علاقے پر قبضہ! سول سوسائٹی گروپ کا دعویٰ، کارروائی کا مطالبہ

اروناچل پردیش کی ناہ ویلفیئر سوسائٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی فوج نے بھارتی علاقے میں سڑکیں، پل اور فوجی کیمپ بنا لیے ہیں۔

چینی فوج کا اروناچل پردیش میں بھارتی علاقے پر قبضہ! سول سوسائٹی گروپ کا دعویٰ
چینی فوج کا اروناچل پردیش میں بھارتی علاقے پر قبضہ! سول سوسائٹی گروپ کا دعویٰ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 29, 2026 at 10:21 AM IST

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تیز پور: اروناچل پردیش کے اپر سبنسیری ضلع کے تاکسنگ علاقے کی ایک کمیونٹی تنظیم نے بھارتی حکام سے اپیل کی ہے کہ بھارت-چین سرحدی علاقوں میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی (PLA) کی جانب سے کیے گئے مبینہ تجاوزات کی جانچ کریں۔

ناہ ویلفیئر سوسائٹی (NWS) نے اپر سبنسیری ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو ایک میمورنڈم پیش کیا ہے، جس میں دعویٰ کیا ہے کہ چینی فوج (PLA) نے بھارتی علاقے میں سڑکیں، پل اور فوجی کیمپ بنا لیے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ تعمیرات پچھلی دہائی کے دوران ہوئی ہیں اور ان تجاوزات نے روایتی چراگاہوں، شکار کے میدانوں اور مقامی برادریوں کے آبائی علاقوں کو متاثر کیا ہے۔

چینی فوج کا اروناچل پردیش میں بھارتی علاقے پر قبضہ! سول سوسائٹی گروپ کا دعویٰ
چینی فوج کا اروناچل پردیش میں بھارتی علاقے پر قبضہ! سول سوسائٹی گروپ کا دعویٰ (ETV Bharat)

تنظیم نے اوینگ (اسافلہ علاقہ)، پنیار (چوجارتا علاقہ)، مارپن (مارنافے)، پوترانگ جھیل، اور ٹِنڈنگ ٹانگ (ٹی جی) کو ایسے مقامات کے طور پر نشان زد کیا ہے جہاں اس کا دعویٰ ہے کہ چینی فوج نے بنیادی ڈھانچہ تعمیر کر لیا ہے۔

اپنے میمورنڈم میں، این ڈبلیو ایس نے ضلع انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کو اروناچل پردیش حکومت اور مرکزی حکومت کو مناسب کارروائی کے لیے بھیجیں۔ اس نے سرحد پر رہنے والے باشندوں کے مفادات کے تحفظ اور ان کی آبائی زمینوں کو بچانے کے لیے اقدامات کا بھی مطالبہ کیا۔

چینی فوج کا اروناچل پردیش میں بھارتی علاقے پر قبضہ! سول سوسائٹی گروپ کا دعویٰ
چینی فوج کا اروناچل پردیش میں بھارتی علاقے پر قبضہ! سول سوسائٹی گروپ کا دعویٰ (ETV Bharat)

میمورنڈم پر ناہ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر کیرو چادر نے دستخط کیے ہیں اور اس میں ایسی تصاویر بھی شامل ہیں جو تنظیم کے دعووں کی تائید کرتی ہیں۔

فی الحال، ضلع انتظامیہ، اروناچل پردیش حکومت، بھارتی فوج، یا وزارت دفاع نے ان الزامات کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔

چینی فوج کا اروناچل پردیش میں بھارتی علاقے پر قبضہ! سول سوسائٹی گروپ کا دعویٰ
چینی فوج کا اروناچل پردیش میں بھارتی علاقے پر قبضہ! سول سوسائٹی گروپ کا دعویٰ (ETV Bharat)

ای ٹی وی بھارت میمورنڈم میں کیے گئے دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتا۔

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TAGGED:

CHINESE ENCROACHED INDIAN TERRITORY
PLA ENCROACHMENT
CHINESE ENCROACHMENT IN INDIA
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CHINESE ENCROACHMENT IN ARUNACHAL

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