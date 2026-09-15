بھارت اور چین تعلقات: چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر فوجیوں کی تعیناتی میں کٹوتی کی: وزارتِ دفاع
وزیراعظم مودی اور شی جن پنگ نے پچھلے سال اگست میں تیانجن (چین) میں SCO سمٹ کے دوران کئی مسائل پر گفتگو کی تھی۔
By PTI
Published : September 15, 2026 at 9:56 AM IST
نئی دہلی: وزارتِ دفاع کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق، چین نے 2025 میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول (LAC) پر اپنے فوجیوں کی تعیناتی میں کٹوتی کی ہے۔ وزارت نے 26-2025 کی اپنی سالانہ رپورٹ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، ’’سال 2025 میں شمالی سرحدوں کے سامنے پیپلز لبریشن آرمی (PLA) کے فوجیوں کی تعیناتی میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ ایل اے سی سے متصل علاقوں اور روایتی تربیتی علاقوں میں 10-10 کمبائنڈ آرمز بریگیڈ (Joint Armed Brigade) کے سائز کے فوجی دستے تعینات تھے۔‘‘
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایل اے سی کے تمام علاقوں میں بھارتی فوج کی تعیناتی ’’مضبوط ہے اور وہ پوری طرح چوکس و مستعد ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔‘‘
China Reduced Deployment Of Troops Along LAC In 2025: MoD Report#China #IndiaChinaLAC #DefenceMinistry #IndiaChinaBorder #TroopReduction #LatestNewshttps://t.co/wBxwhixzEj— ETV Bharat (@ETVBharatEng) September 15, 2026
وادیٔ گلوان میں 2020 میں ہوئی تھی مہلک جھڑپیں
گلوان وادی میں 2020 میں ہونے والی مہلک جھڑپوں کے بعد بھارت اور چین کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ دونوں ممالک کے تعلقات چار سال سے زیادہ عرصے تک خراب رہے۔ اکتوبر 2024 میں روس کے شہر کازان میں وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں ممالک نے تعلقات کو معمول پر لانا شروع کیا تھا۔
پچھلے سال 31 اگست کو چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) سربراہی اجلاس کے دوران مودی اور شی کے درمیان کئی امور پر بات چیت ہوئی تھی۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران، دونوں فریقین نے اپنے تعلقات کو دوبارہ بہتر بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔
سرحد پر امن اور استحکام تعلقات کی ترقی کے لیے ’’لازمی‘‘
ہفتے کے روز نئی دہلی میں برکس (BRICS) سربراہی اجلاس کے دوران مودی اور شی کی ایک اور ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے چینی صدر سے کہا کہ سرحد پر امن اور استحکام بھارت-چین تعلقات کی ترقی کے لیے ’’لازمی‘‘ ہے۔ ساتھ ہی دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات میں ’’ہونے والی پیش رفت‘‘ کا بھی خیرمقدم کیا۔
وزارتِ دفاع کی رپورٹ میں 'آپریشن سندور' (Operation Sindoor) کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ نہ صرف ایک آپریشنل کامیابی تھی، بلکہ ایک تزویراتی (اسٹریٹجک) پیغام بھی تھا۔