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چین نے صرف بیس تاجروں کو تجارت کی اجازت دی، معاشی نقصانات کا اندیشہ

چھ سال بعد بھارت اور چین کی سرحدی تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ صرف 20 تاجروں کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے۔

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چین نے صرف 20 تاجروں کو تجارت کی اجازت دی (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 30, 2026 at 9:56 AM IST

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پتھورا گڑھ (اتراکھنڈ): بھارت چین سرحد پر تجارت کے حوالے سے مسلسل تنازعات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر چھ سال بعد شروع ہونے والی بھارت-چین سرحدی تجارت سے مقامی تاجروں کو کافی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن چین کی جانب سے صرف 20 تاجروں کو تکلا کوٹ منڈی جانے کی اجازت ملنے سے زیادہ تر تاجروں کو مایوسی کا سامنا ہے اور وہ پریشان ہیں۔ چین سے تجارت کے لیے ٹریڈ پاس بنوا چکے 62 میں سے 42 تاجر فی الحال تجارت نہیں کر سکیں گے۔ چین-سرحد تجارت شروع ہونے کی امید میں تاجروں نے تقریباً ایک ماہ پہلے ہی گونجی میں گڑ، مشری (مسری) اور دیگر سامان پہنچا دیا تھا۔

کچھ دن پہلے ہی چین کی طرف سے ملنے والے پیغام میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ فی الحال صرف ان ہی 20 تاجروں کو تکلا کوٹ منڈی آنے کی اجازت دی جائے گی، جن کا سامان پہلے سے وہاں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد انتظامیہ اور بھارت-چین تجارتی کمیٹی نے متعلقہ تاجروں کی فہرست چین کو بھیج دی۔ بھارت-چین تجارتی کمیٹی کے صدر جیون سنگھ راکلی نے کہا کہ اگر دیگر تاجروں کو بھی جلد اجازت نہ ملی تو انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ گونجی میں رکھا ہوا گڑ، مشری اور دیگر سامان اب بارش کی وجہ سے خراب ہونے لگا ہے۔

بھارتی تاجروں کا پہلا وفد تکلا کوٹ پہنچنے کے بعد ہی وہاں کی اصل صورتحال اور آگے کا طریقہ کار واضح ہو سکے گا۔ اس کے بعد ہی ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔"-:آشیش جوشی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم)، دھارچولا، پتھورا گڑھ-

چین کا رویہ کیا رہتا ہے اور تجارت کس طرح چلے گی؟

ایسی صورتحال میں تمام تاجروں کو تجارت کی اجازت دلانا انتہائی ضروری ہے۔ بھارت-چین تجارتی کمیٹی کے مطابق، اجازت حاصل کرنے والے 20 تاجروں کا پہلا وفد یکم اگست کو تکلا کوٹ کے لیے روانہ ہوگا۔ تاہم، چین کی جانب سے انہیں فی الحال کسی بھی قسم کا سامان ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے تاجروں کے تکلا کوٹ پہنچنے کے بعد ہی یہ واضح ہو سکے گا کہ آگے تجارت کس طرح چلے گی اور چین کا رویہ کیا رہتا ہے، اس پر تمام تاجروں کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔

تجارت سرحدی علاقوں کی ترقی کا ایک اہم ذریعہ

واضح رہے کہ لیپو لیکھ سے شروع ہونے والی یہ تجارت مقامی تاجروں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ تجارت صرف اشیاء کے لین دین تک محدود نہیں ہے، بلکہ سرحدی علاقوں کی ترقی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ اس تجارت سے مقامی نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے اور سیاحت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، ساتھ ہی اس خطے کی اقتصادی سرگرمیوں کو بھی تیز رفتاری ملتی ہے۔

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