بھارت اور چین کے درمیان براہ راست پروازیں بحال

پانچ سال سے زائد عرصے کے بعد، بھارت اور چین کے درمیان براہ راست فضائی سروس دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 23, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read
نئی دہلی : بھارت اور چین کے درمیان براہ راست فضائی سروس پانچ سال سے زائد عرصے کے بعد دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی نئی سمت کا اشارہ دے رہی ہے۔

انڈیگو 26 اکتوبر سے کولکتہ اور گوانگزو کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے بعد چائنا ایسٹرن ایئر لائنز بھی اپنی خدمات بحال کرے گی۔ چائنا ایسٹرن ایئر لائنز 9 نومبر سے شنگھائی اور دہلی کے درمیان پروازیں چلائے گی۔ یہ سروس ہفتے میں تین بار بدھ، ہفتہ اور اتوار کو دستیاب ہوگی۔ ان پروازوں کے لیے A330-200 طیارے استعمال کیے جائیں گے۔

براہ راست پروازیں 2020 کے اوائل میں کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے معطل کر دی گئی تھیں۔ مشرقی لداخ سرحدی تنازعہ کے باعث بھی یہ سروسز بند رہیں۔ پانچ سال سے زائد عرصے تک یہ فضائی رابطہ منقطع رہا۔ اب اس کی بحالی سے سفارتی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ ان پروازوں کی بحالی سے لوگوں کے باہمی تبادلے میں اضافہ ہوگا۔ یہ معاشی اور تجارتی تعاون کے لیے نئی راہیں کھولے گی۔

یہ بھی پڑھیں: بھارت اور چین کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی کا اہم اعلان

شہری ہوا بازی کی وزارت نے 2 اکتوبر کو اعلان کیا تھا کہ پروازیں اکتوبر کے آخر تک دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ یہ دوطرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کی وسیع کوششوں کا حصہ ہے۔ چین نے بھی اس اقدام کو تعلقات بہتر بنانے کے لیے مثبت قرار دیا ہے۔

