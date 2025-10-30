ETV Bharat / bharat

ممبئی: پوائی میں یرغمال بنائے گئے تمام بچوں کو بحفاظت بازیاب کرایا گیا، پولیس فائرنگ سے ملزم ہلاک

روہت آریہ نامی شخص نے ممبئی کے پوائی علاقے میں کچھ بچوں کو یرغمال بنایا تھا۔

آڈیشن کے بہانے بچوں کو بلایا اور بنا لیا یرغمال
آڈیشن کے بہانے بچوں کو بلایا اور بنا لیا یرغمال (File Photo : ANI)
Published : October 30, 2025 at 6:08 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 7:10 PM IST

ممبئی: ممبئی کے علاقے اندھیری کے ایک اسٹوڈیو میں 15 سے 20 بچوں کو یرغمال بنالیا گیا جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعہ آر اے اسٹوڈیوز میں پیش آیا جہاں پہلی منزل پر اداکاری کی کلاسز ہوتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے چار پانچ دنوں سے وہاں آڈیشن چل رہے تھے۔ روہت آریہ نامی شخص نے تقریباً 15 سے 20 بچوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ تاہم، پولیس نے کچھ دیر بعد بچوں کو بازیاب کرا لیا جس سے لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ اس دوران مبینہ طور پر کئی بچوں کو یرغمال بنانے والے روہت آریہ پولیس کی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے۔ صبح ممبئی پولیس نے بچوں کو بچانے اور مشتبہ شخص کو حراست میں لینے کے لیے ایک تیز کارروائی شروع کی تھی۔ پولیس نے ابھی تک اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے کہ انہوں نے ملزم کو گولی کیوں ماری۔

خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق جمعرات کی سہ پہر ایل اینڈ ٹی بلڈنگ کے قریب آر اے اسٹوڈیو میں یہ ڈرامائی صورت حال ایک گھنٹے سے زائد تک جاری رہی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، 15 سال کے بچوں کو آڈیشن کے لیے بلایا گیا تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں شامل تھیں۔

اس دوران ملزم روہت آریہ نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں مبینہ طور پر کہا گیا کہ وہ کچھ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دھمکی دی، "اگر اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ اس جگہ کو آگ لگا دے گا اور خود کو اور بچوں کو نقصان پہنچائے گا۔"

پولیس کے مطابق یہ شخص ذہنی طور پر غیر مستحکم معلوم ہوتا ہے۔ ممبئی پولیس نے بتایا، "تمام بچوں کو جائے وقوعہ سے بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔

بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا گیا

خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے مطابق، پولیس ملزم سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا اور کیا وہ واقعی ذہنی طور پر غیر مستحکم ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ "تمام بچے محفوظ ہیں اور انہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات مناسب تصدیق کے بعد جلد سے جلد شیئر کی جائیں گی۔"

