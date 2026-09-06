عدالتیں جمہوریت کا بوجھ اٹھانے والی دیوار ہیں: سی جے آئی سوریہ کانت
سی جے آئی سوریہ کانت نے یہ بیان سپریم کورٹ میں منعقدہ 'برکس چیف جسٹس فورم' سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔
By Sumit Saxena
Published : September 6, 2026 at 9:29 AM IST
نئی دہلی: بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے عدلیہ کا موازنہ ایک بوجھ اٹھانے والی دیوار سے کیا— جو چمکدار بروشر (پبلسٹی کتابچے) میں تو نظر نہیں آتی، لیکن اس عمارت کے قائم رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ان کے الفاظ میں، عدالتیں ہمیشہ سرخیوں میں نہیں رہ سکتیں، لیکن ان کی خاموش طاقت کے بغیر، ملک کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔
سی جے آئی نے یہ بات سپریم کورٹ، دہلی میں منعقدہ برکس چیف جسٹس فورم میں استقبالیہ تقریر کرتے ہوئے کہی۔ سی جے آئی نے کہا کہ 'انصاف کی فراہمی کے نظام کے نمائندوں کے طور پر ہمارا کردار کسی عمارت کے اندر بوجھ اٹھانے والی دیوار جیسا ہے۔ کوئی بھی آرکیٹیکٹ بروشر کے لیے کبھی اس کی تصویر نہیں لیتا، اور پھر بھی کوئی عمارت اس کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ بالکل یہی مقام عدالتی نظام کا کسی ملک کی زندگی میں ہوتا ہے۔'
انہوں نے کہا کہ اس کمرے میں موجود قانون کا ہر ماہر فوری طور پر یہ سمجھ جائے گا کہ جب کوئی غیر ملکی سرمایہ کار یہ یقین نہیں کر پاتا کہ کسی مخصوص دائرہ اختیار میں کوئی تنازع کتنی جلدی یا کتنی درست طریقے سے حل کیا جائے گا، تو یہ غیر یقینی صورت حال براہِ راست زیادہ رسک پریمیم، زیادہ سکیورٹیز اور سخت ایگزٹ کلاز (باہر نکلنے کی شرائط) کی شکل میں معاہدے پر بوجھ ڈالتی ہے۔
سی جے آئی نے کہا کہ 'یہ ہر طرح سے کاروبار کرنے کی ایک غیر تحریری سزا جیسی قیمت بن جاتی ہے، جسے کسی مقننہ نے کبھی عائد نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہر سرمایہ کار کو اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم، جو عدالتیں تیزی سے، تسلسل کے ساتھ اور ایسی زبان میں فیصلے سناتی ہیں جس پر دنیا بھروسہ کر سکے، وہ اس پوشیدہ قیمت کو مکمل طور پر ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔'
انہوں نے کہا کہ اقتصادی ترقی، ٹیکنالوجی، تنازعات کا حل اور پائیدار توانائی، ان سب کو ایسے انجنوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو برکس اور شراکت دار ممالک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سی جے آئی نے کہا کہ 'میں یہ کہوں گا کہ یہ چار مختلف انجن متوازی نہیں چل رہے ہیں۔ یہ ایک ہی بنیاد پر ٹکے ہوئے ہیں، اور وہ بنیاد ہے بروقت اور متوقع انصاف کا ملنا۔'
سی جے آئی نے کہا کہ 'صدیوں پہلے بھارت نے ایک مشکل تجربہ کیا تھا، یعنی مختلف نظریات کو ایک ساتھ لانا تاکہ وہ ایک دوسرے سے براہِ راست جڑ سکیں، نہ کہ صرف دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں۔ میں کہوں گا کہ برکس فورم اب جو کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہی سب سے سچی مثال ہے۔'
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