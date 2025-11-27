چیف الیکشن کمشنر بی ایل او کی موت پر جواب دیں: کانگریس
سپریا نے کہا کہ 20 دنوں میں 26 بی ایل او کی موت ہوئی ہے، جو کہ دن دیہاڑے قتل ہے۔
Published : November 27, 2025 at 8:32 PM IST
نئی دہلی: ووٹر لسٹوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) میں شامل کئی بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل او)کی مبینہ موت کا حوالہ دیتے ہوئے، کانگریس نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ یہ ایک "صاف قتل" تھا جس کے لیے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار ذمہ دار تھے۔
پارٹی کی ترجمان سپریہ شرینےت نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور گیانیش کمار کو جواب دینا چاہیے۔ بی ایل او کی ہلاکت پر الیکشن کمیشن کی جانب سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
سپریا نے کہا کہ 20 دنوں میں 26 بی ایل او کی موت ہوئی ہے، جو کہ دن دیہاڑے قتل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اتر پردیش کے گونڈا میں بی ایل او وپن یادو نے زہر کھا کر خودکشی کی ہے۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وپن یادو پر او بی سی ووٹروں کے نام ووٹر لسٹ سے حذف کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔
سپریہ نے طنزیہ انداز میں کہا، "سوال یہ ہے کہ ایس آئی آر کو کنپٹی پر کٹہ کر کیوں کرایا جا رہا ہے؟" انہوں نے کہا، "مہاراشٹر کے بلدیاتی انتخابات سے پہلے آج ہی ایک بڑے پیمانے پر 'ووٹ چوری' سامنے آئی ہے۔ دو کوچنگ سینٹرز میں 600 لوگ رجسٹرڈ ہیں، جب کہ 3500 سے زیادہ لوگوں کے جھوٹے پتے ہیں۔"
سپریا نے دعویٰ کیا، "گیانیش کمار حلف نامے کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر خطبہ دیتے ہیں۔ آپ کے محکمے میں 26 بی ایل او کی موت ہوئی ہے، جو کہ صریح قتل ہے۔ نریندر مودی اور گیانش گپتا اس کے ذمہ دار ہیں۔" انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اور گیانیش کمار یہ سب دیکھ کر شرم سے سر جھکا لیں سپریا نے کہا کہ ملک میں ایک مہلک ایس آئی آر ہو رہا ہے۔" کانگریس لیڈر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اور گیانیش کمار کو بی ایل او کی موت کا جواب دینا ہوگا۔