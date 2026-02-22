'ٹرمپ ٹیرف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں' چدمبرم کی امریکی صدر پر تنقید، مودی حکومت کو بھی بنایا نشانہ
امریکہ بھارت تجارتی معاہدے پر ٹرمپ کے بیان پر کانگریس لیڈر چدمبرم نے مودی حکومت کے معاہدے کو یقینی بنانے کے دعوؤں پر سوال اٹھایا۔
Published : February 22, 2026 at 10:44 AM IST
نئی دہلی: کانگریس کے رہنما اور سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 'ٹیرف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے' کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے اقدام کی مذمت کی جانی چاہیے۔
سابق وزیر خزانہ چدمبرم نے ایک ایکس پوسٹ میں کہا کہ وہ اس بات پر حیران نہیں ہیں کہ امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے 2 اپریل 2025 کو اعلان کردہ نام نہاد ریسیپروکل ٹیرف کو کالعدم قرار دینے کے بعد ٹرمپ شدت سے ٹیرف دوبارہ لگانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔
I am not surprised that President Trump is desperately searching for ways to re-impose the tariffs after the U.S. Supreme Court struck down the so-called 'reciprocal' tariffs that he had announced on April 2, 2025— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 21, 2026
What is surprising is that some commentators and BJP-leaning…
محصولات نے تجارت کو بری طرح متاثر کیا
انہوں نے پوچھا، "یہ حیرت کی بات ہے کہ کچھ مبصرین اور بی جے پی کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ٹرول، کسی نہ کسی طریقے سے، ٹیرف برقرار رکھنے کے ٹرمپ کے فیصلے کو درست ثابت کر رہے ہیں۔ کیا انہیں یہ احساس ہے کہ محصولات نے تجارت کو بری طرح متاثر کیا ہے اور وہ اصولوں پر مبنی تجارتی آرڈر کے خلاف تھے جس کی تمام ممالک خواہش کرتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ محصولات نے امریکی برآمدات کو نقصان پہنچایا ہے؟"
"ہتھیاروں کے ٹیرف"
کانگریس کے رہنما چدمبرم نے کہا کہ تمام ممالک نے ٹرمپ کے فیصلوں کی مذمت کی اور انہیں "ہتھیاروں کے ٹیرف" قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "(امریکی سپریم کورٹ کے) فیصلے کے بعد، صدر ٹرمپ (قانون کے دیگر قواعد کے تحت) جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ٹیرف کو ہتھیار بنانا ہے اور اس کی بھی مذمت کی جانی چاہیے۔"
ہندوستان ٹیرف ادا کرے گا امریکہ نہیں
امریکہ بھارت تجارتی معاہدے پر ٹرمپ کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے (جس میں انہوں نے کہا کہ "کچھ نہیں بدلے گا" اور یہ کہ ہندوستان ٹیرف ادا کرتا رہے گا اور امریکہ نہیں کرے گا)، چدمبرم نے متوازن معاہدے کو یقینی بنانے کے مرکزی حکومت کے دعوؤں پر سوال اٹھایا۔
"ہندوستانی حکومت نے جشن منایا؟"
انہوں نے سوال کیا، "کیا یہ وہ لین دین ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا جب ہندوستان اور امریکہ نے 2 فروری 2026 کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا؟ کیا یہ وہ 'کامیابی' ہے جس کا ہندوستانی حکومت نے مشترکہ بیان کے فوراً بعد جشن منایا؟"
سپریم کورٹ نے ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا
امریکی سپریم کورٹ کے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے سے مایوس صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز تمام ممالک پر ٹیرف 10 فیصد سے بڑھا کر 15 فیصد کرنے کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹرمپ نے جمعہ کو 24 فروری سے شروع ہونے والے 150 دنوں کے لیے ہندوستان سمیت تمام ممالک پر 10 فیصد ٹیرف کا اعلان کیا۔