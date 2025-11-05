چھتیس گڑھ میں ٹرین حادثہ، لوکل ٹرین کی مال گاڑی سے ٹکر، 11 افراد ہلاک، 20 لوگ زخمی
یہ حادثہ منگل کی شام بلاس پور میں اس وقت پیش آیا جب ایم ای ایم یو ٹرین نے مال گاڑی کو ٹکر مار دی۔
Published : November 5, 2025 at 8:19 AM IST|
Updated : November 5, 2025 at 12:32 PM IST
بلاس پور: چھتیس گڑھ کے بلاس پور میں منگل کو ایک بڑا ٹرین حادثہ پیش آیا۔ کوربا سے آنے والی ایک ایم ای ایم یو لوکل ٹرین ایک مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ 20 مسافر زخمی ہیں۔ زخمیوں کو بلاس پور کے مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔
جائے وقوع پر ریسکیو آپریشن کے بعد ریلوے ٹریک کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ریلوے انتظامیہ تمام ہسپتالوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ انتظامیہ کے مطابق متاثرہ افراد کے لیے طبی دیکھ بھال، نقل و حمل اور ضروری امداد کو یقینی بنایا گیا ہے۔
ہیلپ لائن نمبر جاری
جنوب مشرقی وسطی ریلوے نے مسافروں اور ان کے اہل خانہ کی سہولت کے لیے کئی ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں۔ بلاسپور – 7777857335, 7869953330; چمپا – 8085956528; رائے گڑھ – 9752485600; پیندرا روڈ - 8294730162 اور کوربا - 7869953330 نمبر جاری کیا گیا ہے۔
لوکل ٹرین کے ریڈ سگنل توڑنے سے حادثہ!
ابتدائی جانکاری سے پتہ چلتا ہے کہ حادثہ لوکل ٹرین کے ریڈ سگنل توڑنے کی وجہ سے پیش آیا۔ تاہم یہ حتمی نتیجہ نہیں ہے، تاحال ریلوے انتظامیہ تک تحقیقات کر رہی ہے۔ جانچ مکمل ہونے کے بعد سرکاری طور پر حادثے کی وجہ کا اعلان کیا جائے گا۔
زخمی مسافروں کی تفصیلات
اس حادثے میں 20 مسافر زخمی ہوئے ہیں جن میں متھرا بھاسکر، خاتون (55)، چورا بھاسکر، مرد (50)، شتروگھن، مرد (50)، گیتا دیبناتھ، خاتون (30)، مہوش خان، خاتون (19)، سنجو وشوکرما، مرد (35)، سونی یادو، خاتون (25)، سنتوش ہنسراج، مرد (60) رشمی راج، خاتون (34)، رشی یادو (2)، تلارام اگروال، مرد (60)، آرادھنا نشاد، خاتون (16)، موہن شرما، مرد(29)، انجولا سنگھ، خاتون (49) شانتا دیوی گوتم، خاتون (64)، پریتم کمار، مرد (18)، شیلیش چندر، مرد (49)، اشوک کمار ڈکشٹ، مرد (54)، نیرج دیوانگن، مرد (53) اور راجندر ماروتی بسارے، مرد (60) شامل ہیں۔
زندہ بچ جانے والوں نے بتائی روداد
بلہا (بلاس پور) کے رہنے والے سنجیو وشوکرما (35) اپنی سسرال اکلتارہ سے گھر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شام چار بجے کے قریب ایم ای ایم یو مسافر ٹرین ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد چیخ و پکار مچ گئی، کھڑکیاں ٹوٹ کر بھکر گئیں اور کوچ میں گھبراہٹ پھیل گئی۔
انہوں نے بتایا کہ "میں پہلی کوچ میں بیٹھا تھا۔ وہاں تقریباً 16-17 مسافر تھے، جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ گیٹورا سے نکلنے کے بعد تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر اچانک ٹرین زوردار طریقے سے ہل گئی اور کسی چیز سے ٹکرا گئی۔
"جب میں نے آنکھ کھولی تو میں سیٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ میرا کوچ مال ٹرین پر چڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنے سامنے لاشیں دیکھیں۔ ایک خاتون سمیت تین افراد میرے سامنے مرے پڑے تھے۔ ان کے چہرے اب بھی مجھے پریشان کر رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا، "میں نے لنک ایکسپریس ٹرین سے رائے پور جانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ٹرین لیٹ ہو گئی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس لوکل ٹرین پکڑ لیں گے تو وقت بچے گا۔ اگرچہ میں نے اس ٹرین کو ڈی بورڈ کر دیا، ایک بار پھر لنک ایکسپریس لینے کا سوچا لیکن دوبارہ اسی میں سوار ہو گیا،" انہوں نے کہا۔
انہوں نے کہا کہ جب ٹکر ہوئی تو اس وقت میں موبائل فون چلا رہا تھا، تبھی ایک شدید جھٹکا لگا اور ایک ہی لمحے میں، میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میرا فون اڑ گیا۔ انہوں نے کہا، "جب میں نے باہر دیکھا تو پایا کہ ہمارا کوچ مال ٹرین کی ویگن کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ میں اپنی دائیں ٹانگ ہلا نہیں پا رہا تھا۔ ریلوے کے عملے نے مجھے باہر نکالا اور علاج کے لیے لے گئے۔ یہ سب کچھ سیکنڈوں میں ہوا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اگر ٹرین کی رفتار تھوڑی بھی کم ہوتی تو وہ لوگ زندہ ہوتے۔ ڈی پی وپرا کالج بلاس پور میں بی ایس سی ریاضی کی دوسرے سال کی طالبہ مہوش پروین (19) خاندانی شادی میں شرکت کے بعد پڑوسی جنجگیر چمپا ضلع میں واقع اپنے گھر نائلہ سے بلاسپور واپس آرہی تھی۔
انہوں نے کہا، "میں پہلی کوچ میں سفر کر رہی تھی۔ واپسی کا سفر اچھا تھا۔ پھر اچانک حادثہ ہو گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں چیخوں کو نہیں بھول سکتی کیونکہ ہر کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔" بلاس پور کی ایک وکیل گیتا دیو ناتھ (30) نے کہا کہ وہ پہلے کوچ میں تھیں۔
اس نے کہا، "ٹکر اتنی زور تھی کہ میری ٹانگ پھنس گئی۔ میں ہل نہیں سکی۔ کئی منٹوں کے بعد امدادی کارکنوں نے مجھے باہر نکالا۔ میں عدالتی کام کے لیے اکلتارہ گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح واپس آؤں گی۔" قابل ذکر ہے کہ یہ چاروں زخمی فی الحال چھتیس گڑھ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (CIMS) بلاسپور میں داخل ہیں۔
مزید پڑھیں: متھرا میں مال گاڑی کے 12 ڈبے پٹری سے اتر گئے، ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر
لدھیانہ سے دہلی جا رہی غریب رتھ ٹرین میں آتشزدگی، پنجاب کے سرہند اسٹیشن پر ہوا حادثہ