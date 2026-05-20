کیمسٹس کی جانب سے آج ملک گیر ہڑتال کا اعلان، بارہ لاکھ میڈیکل اسٹور بند، سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ
کیمسٹوں نے آن لائن فارمیسیوں کے خلاف احتجاج کے لیے ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے۔
Published : May 20, 2026 at 9:24 AM IST
نئی دہلی: ملک بھر کے کیمسٹ اور میڈیکل اسٹور آپریٹرز نے آن لائن فارمیسیوں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے ادویات کی بڑھتی ہوئی فروخت کے خلاف آج ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے۔ آل انڈیا آرگنائزیشن آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹس (اے آئی او سی ڈی) کی قیادت میں ہونے والی اس ہڑتال سے دواؤں کی سپلائی میں خلل پڑنے کا خدشہ ہے، اور 1.2 ملین سے زیادہ نجی میڈیکل اسٹور بند رہنے کی امید ہے۔
کیمسٹ ایسوسی ایشن (اے آئی او سی ڈی) نے الزام لگایا ہے کہ کئی ای فارمیسی پلیٹ فارم بغیر کسی ریگولیٹری نگرانی کے ادویات فروخت کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نسخے اکثر درست طریقے سے تصدیق شدہ نہیں ہوتے، اور ادویات کی ذخیرہ اندوزی اور ترسیل سے متعلق ضوابط پر سختی سے عمل نہیں کیا جاتا، جس سے مریضوں کی حفاظت اور کوالٹی کنٹرول کے بارے میں خدشات پیدا ہوتے ہیں۔
ہڑتال کی کال کرنے والے گروپوں نے متنبہ کیا ہے کہ آن لائن ادویات کی فروخت میں غیر محدود اضافے سے جعلی ادویات، منشیات کے استعمال اور نسخے کی دوائیوں کی غیر مجاز فروخت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ فارماسسٹ نے مناسب جانچ کے بغیر نشہ آور ادویات اور شیڈول ایچ ادویات (جو کسی بھی میڈیکل اسٹور سے کسی درست ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں خریدی جا سکتی ہیں) کی آسانی سے دستیابی کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا غلط استعمال اور معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
ای فارمیسی میں حفاظتی اقدامات کا فقدان
فارمیسی کے پیشہ ور افراد کے مطابق، دواؤں کے روایتی خوردہ فروش ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ کے سخت ضابطوں کے تحت کام کرتے ہیں، جو نسخے کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اسی کے مطابق دوائیں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ای-فارمیسیوں میں اکثر ایسے حفاظتی اقدامات کی کمی ہوتی ہے۔
بہار کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن سے وابستہ روی کمار نے زور دیا کہ مریضوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن اور آف لائن فارمیسیوں پر یکساں ضوابط لاگو ہونے چاہئیں۔
بہار کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے صدر پرسنا کمار سنگھ نے کہا کہ بہت سی دوائیوں کے لیے مناسب درجہ حرارت پر قابو پانے والے اسٹوریج (کولڈ چین) کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اکثر کورئیر سروسز کے ذریعے آن لائن ترسیل کے دوران سمجھوتہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کی لیپس ادویات کی تاثیر کو کم کر سکتی ہیں اور بعض صورتوں میں نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔
جن اوشدھی مراکز کھلے رہیں گے
ملک گیر ہڑتال کے درمیان، پردھان منتری بھارتیہ جنو شدھی پریوجنا (PMBJP) کے مراکز دوائیوں تک بلا تعطل رسائی کو یقینی بناتے ہوئے کام کرتے رہیں گے۔ پی ایم بی جے کے ریٹیلرز ایسوسی ایشن نے منگل کو اعلان کیا کہ جن اوشدھی مراکز کام جاری رکھیں گے، خاص طور پر ایمس اور پٹنہ میڈیکل کالج اور اسپتال جیسے بڑے اسپتالوں میں، مریضوں کو تکلیف سے بچنے کے لیے۔