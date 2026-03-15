گجرات ہائی کورٹ نے ملزم کو پالتو کتے کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ضمانت دے دی
اس سے قبل نچلی عدالت سے ضمانت عرضی مسترد کر دی تھی۔ تاہم ہائیکورٹ نے پالتو کتے کی موت کے بعد اسے ضمانت دے دی۔
Published : March 15, 2026 at 1:05 PM IST
احمد آباد: سورت کا ایک انوکھا معاملہ گجرات ہائی کورٹ پہنچا۔ ملزم نے اپنے پالتو کتے کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے عدالت سے عارضی ریلیف مانگا۔ ملزم نے 14 سال تک کتے کی دیکھ بھال کی۔ ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے پولیس کو اس دوران ملزم کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی۔
موجودہ معاملے میں فروری 2026 میں ایک خاتون نے سورت کے اتھوالائنس پولیس اسٹیشن میں اپنے شوہر سمیت متعدد افراد کے خلاف سنگین الزامات کے تحت شکایت درج کرائی۔ شکایت کے مطابق، سال 2000 میں، خاتون نے 25 سال کی مدت کے ساتھ ایک انشورنس پالیسی خریدی تھی، جس کی میچورٹی پر اسے تقریباً 19.87 لاکھ روپے ملنے تھے۔
شکایت میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ پالیسی لیتے وقت خاتون نے اپنے باپ کا نام وارث (nominee) کے طور پر درج کرایا تھا۔ تاہم، اس کے شوہر نے بعد میں اس والد کا نام مٹانے اور اس کی جگہ پر اپنا نام درج کرنے کے لیے 'وائٹنر' کا استعمال کیا اور دستاویزات میں ردوبدل کیا۔ مزید برآں، اس نے مبینہ طور پر انشورنس پالیسی پر لون بھی لے لیا اور وہ رقم نکالی لی۔ اس طرح الزام ہے کہ کل تقریباً 17.69 لاکھ روپے نکال لیے گئے۔
اس شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ملزم شوہر کو گرفتار کیا جس کے بعد اس نے سورت کی عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کی۔ اس درخواست میں دلیل دی گئی کہ درخواست گزار اپنی بیوی کی ذہنی بیماری کا علاج کروا رہا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس نے برطانیہ میں رہنے والی اپنی بیٹی کو دو لاکھ روپے بھیجے تھے۔
تاہم، ان دلائل پر غور کرنے کے بعد سورت کی عدالت نے ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا، اور ملزم کو گجرات ہائی کورٹ سے رجوع کرنے اور باقاعدہ ضمانت کے لیے عرضی داخل کرنے کا اشارہ دیا۔ ہائیکورٹ میں جب یہ درخواست ابھی زیر التواء تھی، ایک انوکھی صورت حال پیدا ہوگئی۔ پالتو کتا جو گزشتہ 14 برس سے درخواست گزار کا ساتھی تھا، اس کی موت ہو گئی۔ ان حالات کی روشنی میں درخواست گزار نے گتے کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے عارضی ریلیف مانگتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔
معاملے کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے 'انسانی ہمدردی' کا رویہ اپناتے ہوئے ملزم کو پولیس کی نگرانی میں کتے کی آخری رسومات میں شرکت کی فوری اجازت دے دی۔ مزید برآں، باقاعدہ ضمانت کی درخواست سے متعلق اگلی سماعت آئندہ تاریخ کے لیے مقرر کی گئی ہے۔
اس معاملے میں درخواست گزار کے وکیل ایڈووکیٹ جے شاہ نے کہا کہ ملزم اور اس کا پالتو کتا تقریباً 14 سال سے ایک ساتھ تھے اور گہرے جذباتی رشتے میں بندھے تھے۔ اس صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت میں عارضی رہائی کی درخواست جمع کرائی گئی جسے عدالت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قبول کر لیا۔
