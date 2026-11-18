یو جی سی نیٹ 2026 پیپر لیک کیس میں چودہ ملزمان کے خلاف فردِ جرم عائد
چارج شیٹ پر سماعت کے دوران، سی بی آئی نے بتایا کہ اس معاملے میں 12 مئی کو ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔
Published : November 18, 2026 at 2:15 PM IST
نئی دہلی: راؤس ایونیو کورٹ نے 2026 پیپر لیک کیس میں 14 ملزمان کے خلاف فردِ جرم عائد کرنے کا حکم دیا ہے۔ فاسٹ ٹریک کورٹ کی صدارت کرنے والے اسپیشل جج اجے گپتا نے ہدایت دی کہ اس معاملے کی روزانہ سماعت 25 نومبر سے شروع کی جائے۔
عدالت نے حکم دیا کہ ’بھارتیہ نیائے سنہیتا’پریوینشن آف کرپشن ایکٹ‘ (انسدادِ بدعنوانی ایکٹ) اور ’پبلک ایگزامینیشنز (پریوینشن آف ان فیئر مینز) ایکٹ‘ (عوامی امتحانات میں ناجائز ذرائع کی روک تھام سے متعلق قانون) کے تحت فردِ جرم عائد کی جائے۔ جن افراد کے خلاف عدالت نے فردِ جرم عائد کرنے کا حکم دیا ہے ان میں یش یادو، مانگیوال بیوال، دنیش بیوال، وکاس بیوال، شبھم خیرنار، دھننجے لوکھنڈے، پرہلاد کلکرنی، تیجس ہرشاد کمار، ڈاکٹر منوج شیرورے، شیوراج رگھوناتھ موٹیگانکر، منیشا واگھمارے، منیشا مندھارے، منیشا سنجے حوالدار اور شیش راؤ بجرنگ سوریہ ونشی شامل ہیں۔
عدالت نے فردِ جرم عائد کرنے سے متعلق اپنا فیصلہ 29 اکتوبر کو محفوظ کر لیا تھا۔ سی بی آئی نے ملزمان کے خلاف ’بھارتیہ نیائے سنہیتا‘ کی دفعات 315(5)، 318(4)، 61(2)، 238 اور 303(2)؛ ’پریوینشن آف کرپشن ایکٹ‘ کی دفعات 13(2) اور 13(1)(a) نیز ’پبلک ایگزامینیشنز (پریوینشن آف ان فیئر مینز) ایکٹ‘ کی دفعات 3، 4، 5، 10 اور 11 کے تحت ایف آئی آر درج کی تھی۔
چارج شیٹ پر سماعت کے دوران، سی بی آئی نے بتایا کہ اس معاملے میں 12 مئی کو ایف آئی آر درج کی گئی، جس کے فوراً بعد 72 افسران اور آٹھ سائبر فارنسک ماہرین کی مدد سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ سی بی آئی نے مہاراشٹر، راجستھان، ہریانہ، دہلی اور دیگر ریاستوں میں 92 مقامات پر چھاپے مارے۔ اس معاملے میں پہلی گرفتاری 13 مئی کو عمل میں آئی۔