جے پور میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے دوران افراتفری، نوجوانوں نے بانی ابھیجیت دیپکے کو تھپڑ مارا
نیٹ امتحان پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران جے پور میں طلباء اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی۔
Published : June 15, 2026 at 6:32 PM IST
جے پور: راجستھان کی راجدھانی جے پور میں کاکروچ جنتا پارٹی کے جاری احتجاج کے دوران پیر کو اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب دو نوجوانوں نے کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے کو سرعام تھپڑ مار دیا۔ اس اچانک واقعہ سے افراتفری مچ گئی اور موقع پر زبردست ہنگامہ مچ گیا۔
اس واقعہ کے بعد ابھیجیت دیپکے کے حامیوں نے ان دونوں نوجوانوں کو بھی بری طرح پیٹا جنہوں نے دیپکے کو تھپڑ مارا اور بعد میں انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ ابھیجیت دیپکے جیسے ہی اپنے حامیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر شہدا کی یادگار پر پہنچے تو گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی کچھ نوجوانوں نے انہیں تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ جواب میں حامیوں نے تھپڑ مارنے والے نوجوانوں کو بھی شدید زدوکوب کیا۔
دیپکے جلسہ عام سے خطاب کرنے آئے تھے: کاکروچ جنتا پارٹی نے نیٹ پیپر لیک تنازعہ اور تعلیمی نظام میں تضادات کے خلاف جے پور میں شہداء کی یادگار پر ایک احتجاج اور جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے اہم معمار ابھیجیت دیپکے میٹنگ میں نوجوانوں اور طلباء سے خطاب کرنے آئے تھے۔
حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی: کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے کے ساتھ نوجوانوں نے نعرے لگائے اور مودی حکومت کے خلاف کافی دیر تک احتجاج کیا۔ سہ پہر تین بجے شروع ہونے والے احتجاج میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ کئی سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے متفقہ طور پر دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ نوجوانوں کے غصے کو دیکھتے ہوئے شہید اسمارک کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ تاہم احتجاج کے دوران کئی مقامات پر نوجوانوں کو آپس میں لڑتے دیکھا گیا۔
ذمہ داری لینا پڑے گی: احتجاج کے دوران نوجوان تیجسوینی نے الزام لگایا کہ "ملک میں تعلیمی نظام مکمل طور پر بگڑ چکا ہے، طلباء امتحانات دیتے ہیں، لیکن وہ پیپر لیک ہو جاتے ہیں، حکومت اس معاملے میں کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مرکزی وزیر استعفیٰ دیں، کیونکہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اگر حکومت ذمہ داری نہیں لے گی تو پھر کون ذمہ داری قبول کرے گا؟" تیجسوینی کا کہنا ہے کہ کیس کی جانچ سی بی آئی کو دے دی گئی ہے، لیکن تحقیقات کب ہوگی، کس کو سزا ملے گی، اس سے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا، پیپر کیوں لیک ہورہے ہیں، حکومت کو اس پر سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے۔