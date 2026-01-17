یہاں تبدیلی کی ضرورت ہے، لوگ ریاست میں بی جے پی کی حکومت چاہتے ہیں: پی ایم مودی
مالدہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے حکمراں ٹی ایم سی پر حملہ بولا۔
Published : January 17, 2026 at 4:34 PM IST
مالدہ (مغربی بنگال): وزیر اعظم مودی نے اپنے مغربی بنگال کے دورے کے دوران مالدہ میں ایک ریلی میں کہا کہ یہاں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ عوام ریاست میں بی جے پی کی حکومت چاہتے ہیں۔ مودی نے کہا میں ریاست کے لوگوں کی حقیقی تبدیلی کی شدید خواہش کو محسوس کر سکتا ہوں۔ مغربی بنگال اسی وقت ترقی کرے گا جب ترنمول کانگریس کی حکومت کو شکست ہو گی اور بی جے پی اقتدار میں آئے گی۔
انہوں نے کہا بی جے پی نے مشرقی ہندوستانی ریاستوں کو نفرت کی سیاست سے آزاد کرایا ہے۔ ہندوستان کے عوام، خاص طور پر جنریشن زیڈ نے بی جے پی کے ترقیاتی ماڈل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔
VIDEO | Malda, West Bengal: Addressing a public rally, PM Modi (@narendramodi) says, " bengal has showered me with immense love. i can see the belief of 'asli poribortan' (real change) for bengal's development. today, our country is working to achieve the target of becoming…
پی ایم مودی نے کہا کہ مالدہ ضلع مغربی بنگال کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مغربی بنگال بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں سے گھرا ہوا ہے جس میں اچھی حکمرانی کا مضبوط ریکارڈ ہے۔ بہار میں این ڈی اے کی جیت کے بعد اب مغربی بنگال کی باری ہے۔ تبدیلی کی ضرورت ہے، بی جے پی حکومت کی ضرورت ہے۔انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے عوام بالخصوص جنریشن زیڈ نے بی جے پی کے ترقیاتی ماڈل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔
اس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے 3,250 کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے ہفتہ کے روز یہاں 3,250 کروڑ روپے سے زیادہ کے ریل اور سڑک کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا تاکہ مغربی بنگال اور شمال مشرق کے درمیان رابطے کو مضبوط کیا جاسکے اور ترقی کو فروغ دیا جاسکے۔
VIDEO | Malda, West Bengal: Addressing a public rally, PM Modi (@narendramodi) says, " heartless, cruel tmc government is looting public money, preventing central aid from reaching bengal people. they don't care about your problems, they are just busy in filling their coffers. i…
اس موقع پر پی ایم مودی نے ڈیجیٹل طور پر چار امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ یہ ٹرینیں نیو جلپائی گوڑی کو ناگرکوئل اور تروچیراپلی سے اور علی پور دوار کو ایس ایم وی ٹی بنگلورو اور ممبئی (پنویل) سے جوڑیں گی۔
اس کے علاوہ پی ایم مودی نے ریاست میں چار بڑے ریلوے پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا، جس میں بلورگھاٹ سے ہلی تک نئی ریل لائن، نیو جلپائی گوڑی میں ایک جدید فریٹ ہب، سلی گوڑی لوکو شیڈ کی اپ گریڈیشن اور جلپائی گوڑی ضلع میں وندے بھارت ٹرین کی بحالی کی سہولیات کو جدید بنانا شامل ہیں۔
مودی نے مالدہ ریلی میں کہا کہ بے رحم ترنمول کانگریس حکومت عوام کے پیسے کو لوٹ رہی ہے اور مرکزی امداد کو مغربی بنگال کے لوگوں تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔ ٹی ایم سی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترنمول کانگریس کی غنڈہ گردی اور دھمکی کی سیاست جلد ختم ہو جائے گی۔ مالدہ، مرشد آباد اور مغربی بنگال کے دیگر حصوں میں دراندازی کی وجہ سے فسادات ہو رہے ہیں۔ دراندازی نے مغربی بنگال کے بہت سے علاقوں کی آبادی کو تبدیل کر دیا ہے۔
पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है।
घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी होने लगे…
مودی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے مغربی بنگال کو 40 بار سیلاب سے متعلق امدادی رقوم فراہم کی ہیں، لیکن متاثرین کو نہیں ملی۔ مزید برآں، وہ متواس جیسے پناہ گزینوں کو یقین دلاتے ہیں جنہوں نے مذہبی ظلم و ستم کی وجہ سے ہندوستان میں پناہ لی ہے کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
دراندازی کے بارے میں پی ایم نے کہا کہ دراندازی مغربی بنگال کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ترنمول کانگریس مغربی بنگال میں دراندازی کو ختم کرنے کے لیے کبھی قدم نہیں اٹھائے گی۔