سویندو ادھیکاری کے معاون کا قتل معاملہ: اتر پردیش سے تین ملزمین گرفتار، بہار سے بھی لنک
ٹول پلازوں، سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈیجیٹل لین دین کی جانچ کرتے ہوئے تفتیش کاروں نے مشتبہ افراد کی شناخت کی۔
Published : May 11, 2026 at 2:11 PM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کے وزیر اعلی سویندو ادھیکاری کے قریبی ساتھی اور ذاتی معاون چندر ناتھ رتھ کے قتل کی تحقیقات نے اتر پردیش سے تین مبینہ شارپ شوٹرز کی گرفتاری کے ساتھ رفتار پکڑ لی ہے۔
اس سنسنی خیز قتل کی تحقیقات کرنے والے تفتیش کاروں نے بہار سے ممکنہ روابط، ڈیجیٹل مالیاتی لین دین کے سراغ اور منظم جرائم سے مشتبہ تعلقات کا پردہ فاش کیا ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند قتل ہے۔
تینوں گرفتار مشتبہ افراد کو سخت سکیورٹی میں کولکاتا لایا گیا جہاں انہیں ریاستی پولیس ہیڈکوارٹر بھوانی بھون لے جایا گیا اور رات بھر پوچھ گچھ کی گئی۔ توقع ہے کہ ملزمان کو پیر کو بارسات ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا جائے گا، جہاں تفتیش کار مزید پوچھ گچھ کے لیے ان کی پولیس تحویل میں طلب کریں گے۔
ریاستی پولیس کے ذرائع کے مطابق، تفتیش کاروں نے بنیادی طور پر ڈیجیٹل شواہد، لین دین کے ریکارڈ، اور مشتبہ افراد کی شناخت کے لیے جائے وقوع سے جمع کیے گئے سراغوں پر انحصار کیا۔ حکام نے کہا کہ کرمنل انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ (سی آئی ڈی) اور اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) کی کئی ٹیمیں مشترکہ طور پر کیس کے مختلف پہلوؤں بشمول کنٹریکٹ کلنگ، بین ریاستی مجرمانہ نیٹ ورکس، اور ممکنہ سرحد پار روابط کی تحقیقات کر رہی ہیں۔
یو پی آئی ادائیگی سے ملا اہم سراغ
تفتیش کاروں نے اطلاع دی کہ ہاوڑہ کے بیلی ٹول پلازہ پر یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس (UPI) کے ذریعے کی گئی ادائیگی سے ایک اہم سراغ ملا۔ یہ لین دین مبینہ طور پر قتل میں استعمال ہونے والی سلور رنگ کی کار کے سواروں نے کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ حملے سے کچھ دیر قبل گاڑی ٹول پلازہ سے گزری۔
اس ڈیجیٹل ادائیگی نے تفتیش کاروں کو مشتبہ شخص سے وابستہ موبائل نمبر کو ٹریک کرنے کا موقع دیا۔ ٹول پلازہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج نے گاڑی اور اس میں سوار افراد کی تصاویر حاصل کیں، جس سے تفتیش کاروں کو کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔
پولیس ذرائع کے مطابق تفتیش کاروں نے واقعات کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے ٹول پلازہ کے ریکارڈ، سی سی ٹی وی فوٹیج، گاڑیوں کی نقل و حرکت کے پیٹرن، موبائل ٹاور کے لوکیشن اور مالیاتی لین دین کے ڈیٹا کا باریک بینی سے تجزیہ کیا۔ حکام نے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ریکارڈ اور گاڑی کے روٹ میپ کا بھی معائنہ کیا جو مبینہ طور پر آپریشن کے دوران استعمال کیا گیا تھا۔
حملے میں استعمال ہونے والی سلور رنگ کی کار حملہ آوروں نے فائرنگ کے بعد جائے وقوع پر ہی چھوڑ دی۔ تفتیش کاروں کے مطابق حملہ آور سرخ رنگ کی کار اور موٹر سائیکلوں کا استعمال کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ جرم سے منسلک دو موٹرسائیکلیں بعد میں برآمد ہوئیں: ایک جائے وقوعہ کے قریب اور دوسری تقریباً 6 کلومیٹر دور بارسات میں برآمد ہوئی ۔
بہار اور اتر پردیش سے لنک کا انکشاف
تحقیقات میں اس قتل کیس میں بہار سے بھی لنک کا انکشاف ہوا ہے۔ مغربی بنگال اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) کی ایک ٹیم نے اتوار کو بہار کے بکسر ضلع میں چھاپے مارے اور پوچھ گچھ کے لیے چار مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ ایک مشتبہ شخص، جس کی شناخت وشال سریواستو کے طور پر ہوئی ہے، بعد میں پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ تاہم، تین دیگر مشتبہ افراد - مینک مشرا، وکی موریہ، اور اتل کو مزید پوچھ گچھ کے لیے مغربی بنگال لے جایا گیا۔
یہ چھاپے بہار کے نوا نگر، مفصل اور سکراول تھانہ حلقوں میں مارے گئے۔ بکسر کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس شبھم آریہ نے تصدیق کی کہ بنگال پولیس نے مقامی پولیس کے تعاون سے کارروائی کی اور قانونی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ وشال سریواستو کا مجرمانہ ریکارڈ رہا ہے۔ اس کے خلاف بہار میں قتل اور آرمس ایکٹ کے الزامات سمیت تقریباً ایک درجن مقدمات درج ہیں۔ تفتیش کار اس بات کی تفتیش کر رہے تھے کہ آیا اس کا قتل کی سازش سے کوئی تعلق تھا، جس کے بعد تفتیش مکمل ہونے پر اسے رہا کر دیا گیا۔
دریں اثنا، اتر پردیش میں تفتیش کاروں نے قتل کیس سے منسلک تین مبینہ نشانے بازوں کو گرفتار کیا۔ اگرچہ حکام گرفتاریوں کے صحیح مقام کے بارے میں خاموش رہے، ذرائع نے بتایا کہ ایک مشتبہ شخص، جس کی شناخت راج سنگھ، اتر پردیش کے بلیا ضلع کے رہائشی کے طور پر کی گئی ہے، کو ایودھیا میں گرفتار کیا گیا ہے۔ عدالت میں پیش کرنے سے پہلے باقی ملزمان کی شناخت کو ابتدائی طور پر خفیہ رکھا گیا تھا۔
مزید پڑھیں:
بنگال میں سویندو ادھیکاری کے ذاتی معاون کا گولی مار کر قتل، علاقے میں کشیدگی
معاون کے قتل پر سویندو بھڑک گئے، کہا پندرہ سال کے 'مہا جنگل راج' کا نتیجہ، اب غنڈوں کی صفائی ہوگی