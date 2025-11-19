خود ساختہ سوامی چیتانانند سرسوتی کو محفوظ حراست میں رکھا گیا: عدالت میں جیل حکام کا دعویٰ
قبل ازیں چیتانانند سرسوتی نے جوڈیشل مجسٹریٹ انیمیش کمار کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ تہاڑ جیل میں اس کی جان کو خطرہ ہے۔
Published : November 19, 2025 at 4:51 PM IST
نئی دہلی: تہاڑ جیل کے حکام نے عدالت کو مطلع کیا کہ جنوب مغربی دہلی کے ایک نجی انسٹی ٹیوٹ میں 16 طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں خود ساختہ سوامی چیتانانند سرسوتی "محفوظ حراست میں" ہے۔ اس سے قبل چیتانانند نے جوڈیشل مجسٹریٹ انیمیش کمار کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ تہاڑ جیل میں اس کی جان کو خطرہ ہے۔
خود ساختہ سوامی، جو مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ کا سابق سابق چیئرمین تھا، جنسی استحصال کے الزامات میں عدالتی حراست میں ہیں۔ جیل حکام کی طرف سے منگل کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کی گئی اسٹیٹس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ملزم سے اس کے دعوے کے حوالے سے بات چیت کی، لیکن اس نے کسی کا نام ظاہر نہیں کیا۔
جیل کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کے دستخط شدہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ "قیدی کو اس وقت محفوظ تحویل میں رکھا گیا ہے۔ اسے مشورہ دیا گیا ہے کہ جب بھی اسے کسی کی طرف سے ہراساں یا خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پر کسی بھی جیل کے اہلکار/افسر کو اس معاملے کی اطلاع دے سکتا ہے۔" وہیں جیل کے عملے کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ملزم کی طرف سے کی گئی کسی بھی شکایت کو دور کرنے کے لیے چوکس رہیں۔
چیتانیانند کے ان دعوؤں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اسے زعفرانی لباس پہننے کی اجازت نہیں دی گئی، حکام نے کہاکہ "اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔" چیتانیانند کو پہلے ہی پیاز اور لہسن کے بغیر محدود خوراک کی اجازت دی گئی ہے۔ "کچن میں تعینات عملے کو باقاعدہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ قیدی کو مذکورہ پابندی والی خوراک معمول کے مطابق فراہم کریں۔"