چابہار بندرگاہ ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون کی علامت، ایرانی وزیر خارجہ عراقچی کا بیان
عباس عراقچی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ چابہار وسطی ایشیا، قفقاز (Caucasus) او یورپ تک رسائی کے لیے 'گولڈن گیٹ' کا ثابت ہوگی۔
Published : May 16, 2026 at 10:47 AM IST
نئی دہلی: ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جمعہ کے روز چابہار بندرگاہ کو ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ہندوستان کی تیار کردہ بندرگاہ وسطی ایشیا، قفقاز (Caucasus) اور یورپ تک رسائی کے لیے 'سنہری دروازے' (گولڈن گیٹ) کا کام کرے گی۔
نئی دہلی میں برکس وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اختتام کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے عراقچی نے اعتراف کیا کہ چابہار بندرگاہ کی ترقی امریکی پابندیوں کی وجہ سے سست پڑ گئی ہے۔
In fruitful engagement with my host @DrSJaishankar, discussed regional developments and clarified that Iran will always carry out historical duty as protector of security in Hormuz.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 15, 2026
Iran is a reliable partner of all friendly nations, who can rely on safety of commerce. pic.twitter.com/Gmo48GvnQw
تاہم ایرانی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ ہندوستان اسٹریٹجک بندرگاہ پر اپنا کام جاری رکھے گا۔ انھوں نے کہا، "چابہار بندرگاہ ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون کی علامتوں میں سے ایک ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہندوستانیوں نے اس بندرگاہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اب یہ کسی طرح امریکی پابندیوں کی وجہ سے سست پڑ گئی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ بندرگاہ ہندوستان کے لیے گولڈن گیٹ کی مانند ہو گی تاکہ وسطی ایشیا، قفقاز اور پھر یورپ تک اس راہداری کے ذریعے ہندوستانی اور وسطی ایشیائی باشندوں تک رسائی حاصل کر سکے۔"
عراقچی نے مزید کہا کہ چابہار ایک "انتہائی اسٹریٹجک بندرگاہ" ہے، جو ایران اور ہندوستان دونوں اور بہت سے دیگر ممالک کے لیے اہم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، "مجھے امید ہے کہ ہندوستانی چابہار بندرگاہ میں اپنا کام جاری رکھیں گے تاکہ اسے ہندوستان اور آس پاس کے دیگر ممالک کے مفادات کی خدمت میں مکمل طور پر تیار کیا جا سکے"۔
انہوں نے آگے کہا، "میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اپنی اچھی ساکھ کے ساتھ اس خطے میں سفارت کاری، امن میں مدد کرنے اور امن و سلامتی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ خلیج کے شمالی اور جنوبی حصے میں ہندوستان خلیج فارس کے تقریباً تمام ممالک کا دوست ہے۔ لہذا، ہم اس خطے میں ہندوستان کے کسی بھی مثبت تعمیری کردار کی ستائش کرتے ہیں۔"
اس سے پہلے دن میں، ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ، تہران آبنائے ہرمز میں سلامتی کے تحفظ کے اپنے "تاریخی فرض" کو جاری رکھے گا اور دوست ممالک کو اہم سمندری راستے سے محفوظ تجارتی گزر گاہیں فراہم کرے گا۔ یہ تبصرہ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ ان کی ملاقات کے بعد آئے، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفتوں اور سمندری تجارت اور توانائی کی سلامتی سے متعلق خدشات پر تبادلہ خیال کیا۔
گزشتہ سال ستمبر میں، وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ ہندوستان، ایران میں چابہار بندرگاہ کے منصوبے سے منسلک پابندیوں کی چھوٹ کو منسوخ کرنے کے امریکی انتظامیہ کے فیصلے کے مضمرات کا جائزہ لے رہا ہے، جس میں ہندوستان ایک شراکت دار ہے۔
وزارت خارجہ نے اس وقت کہا تھا کہ، "ہم نے چابہار بندرگاہ کے لئے پابندیوں کی چھوٹ کو منسوخ کرنے کے بارے میں امریکی پریس بیان دیکھا ہے۔ ہم فی الحال ہندوستان پر اس کے مضمرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔"
