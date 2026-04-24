دس بھارتی روس کی یوکرین جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے... بہت سے اپنی مرضی سے گئے، مرکز نے سپریم کورٹ میں کی وضاحت
مرکز کے وکیل نے کہا کہ کل 215 ہندوستانی روس گئے ہیں اور ان میں سے 26 کے اہل خانہ عدالت کے سامنے ہیں۔
Published : April 24, 2026 at 5:20 PM IST
نئی دہلی، (سمت سکسینہ): مرکزی حکومت نے جمعہ کو سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ یوکرین کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے روس گئے ہوئے 10 ہندوستانی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیا باغچی اور جسٹس وپل پنچولی پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔
یہ بنچ 26 ہندوستانیوں کے خاندانوں کی طرف سے دائر ایک رٹ پٹیشن کی سماعت کر رہی تھی جنہیں مبینہ طور پر روس-یوکرین جنگ میں لڑنے کے لیے روس جانے پر مجبور کیا گیا تھا اور وہاں ملازمت کے مواقع تلاش کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں مرکز سے جواب طلب کیا تھا۔
26 افراد میں سے 10 کی بدقسمتی سے موت
سماعت کے دوران مرکزی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی نے کہا کہ درخواست میں درج 26 افراد میں سے 10 کی بدقسمتی سے موت ہو گئی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت بیرون ملک پھنسے ہوئے ہر ہندوستانی شہری کی مدد کے لیے پرعزم ہے۔
رضاکارانہ طور پر روسی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے
بنچ کو بتایا گیا کہ وزارت خارجہ تمام متاثرہ شہریوں کے اہل خانہ سے رابطے میں ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں پر عمل پیرا ہے۔ بنچ کو یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سے افراد نے رضاکارانہ طور پر روسی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، حالانکہ کچھ ایجنٹوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ہے۔
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے
درخواست گزار کے وکیل نے الزام لگایا کہ وزارت خارجہ نے ان افراد کے اہل خانہ سے رابطہ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے کو سمجھداری سے نمٹانے کی ضرورت ہے۔
مرکزی حکومت کے وکیل نے کہا کہ کل 215 ہندوستانی روس گئے تھے اور ان میں سے 26 کے اہل خانہ عدالت میں موجود تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یوکرائن کے تنازعہ میں ایک شخص کی ہلاکت سے متعلق اخباری رپورٹ پڑھی ہے۔
حکومت نے لاش کو واپس لانے کے انتظامات کیے
بھٹی نے بتایا کہ متوفی درخواست گزاروں میں سے ایک کا خاندانی فرد تھا اور حکومت نے لاش کو واپس لانے کے انتظامات کیے تھے، لیکن اہل خانہ کی جانب سے تعاون نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پاسپورٹ ضبط ہونے کے بعد اسے جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا۔
ایجنٹس نے روس میں ملازمت کی پیشکش کر کے دھوکہ دیا
بنچ کا موقف تھا کہ ایجنٹوں نے انہیں روس میں ملازمت کی پیشکش کر کے دھوکہ دیا۔ بھٹی نے کہا کہ اس کے کئی پہلو ہیں: ایک ان کی اپنی مرضی سے معاہدہ کرنا اور دوسرا ایجنٹوں کا انہیں گمراہ کرنا۔ ایسے ہی ایک ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے۔
درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران اہل خانہ کی جانب سے 120 نمائندگیاں بھیجے جانے کے باوجود وزارت خارجہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ درخواستوں کو سننے کے بعد بنچ نے وزارت خارجہ کو ہدایت دی کہ وہ اٹھائے گئے اقدامات پر تفصیلی اسٹیٹس رپورٹ داخل کرے۔