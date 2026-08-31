جنتر منتر احتجاج: مظاہرین کے خلاف ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کے لیے مرکز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا
کاکروچ جنتا پارٹی کا پانچ ستمبر کو احتجاج طے ہے۔ حکومت کا مقصد اس سے پہلے مسئلہ کو نمٹا لینا چاہتی ہے۔
Published : August 31, 2026 at 6:50 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس آئین کی دفعہ 142 کے تحت خصوصی اختیارات کا مطالبہ کرتے ہوئے طلباء مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہی ہے۔
سالیسٹر جنرل آف انڈیا تشار مہتا نے جسٹس سوریہ کانت کی قیادت والی بنچ کے سامنے اس معاملے کا ذکر کیا۔ انہوں نے منگل کو فوری سماعت کی درخواست کی۔
جب جج نے پوچھا کہ درخواست کیا ہے، مہتا نے جواب دیا کہ اس کا تعلق احتجاج اور ایف آئی آر کو منسوخ کرنے سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم آرٹیکل 142 کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
بنچ نے فوری سماعت کی درخواست قبول کر لی اور اسے کل کے لیے فہرست میں لانے پر اتفاق کیا۔ جج نے مہتا سے کہا، "چونکہ فریقین صلح کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔"
اس سے قبل کی سماعت میں، سپریم کورٹ نے ایف آئی آر واپس لینے کے حق میں بات کی تھی اور اس مقصد کے لیے دفعہ 142 کو استعمال کرنے پر غور کیا تھا۔ عدالت نے بعد میں حکم دیا تھا کہ ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی ہر معاملے کی جانچ کرے اور ضروری کارروائی کرے۔
اس ماہ کے شروع میں، کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے پانچ ستمبر کو دہلی میں احتجاجی مارچ کی کال دی ہے۔ سی جے پی نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ 25 جولائی کو امتحان میں بے ضابطگیوں کے خلاف 36 دن سے جاری احتجاج کو واپس لینے کے سلسلے میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ یوم اساتذہ کے لیے طے شدہ مارچ انڈیا گیٹ سے شروع ہوگا اور دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھے گا۔ سی جے پی کا احتجاج 25 جولائی کو اس وقت ختم ہو گیا تھا جب دھرمیندر پردھان نے مرکزی وزیر تعلیم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور حکومت نے سی جے پی کے نمائندوں سے بات چیت کے بعد ان کے دیگر مطالبات پر اتفاق کیا تھا۔مطالبات میں نیٹ پیپر لیک کے بعد خودکشی کرنے والے امیدواروں کے خاندانوں کو معاوضہ فراہم کرنا اور مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لینا بھی شامل ہے۔ اس کے بعد سے، گروپ نے مرکزی حکومت پر ایف آئی آر واپس لینے اور مظاہرین کو تعزیری کارروائی سے بچانے کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکامی کا الزام لگایا ہے۔
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