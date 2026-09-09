فارما کمپنیوں کی غیر اخلاقی مارکیٹنگ کے خلاف قوانین بنانے کے لیے پینل تشکیل دیا جائے گا، مرکز کا سپریم کورٹ میں بیان
حکومت نے دو ماہ کا وقت مانگا ہے، جس کے دوران کمیٹی اپنی رپورٹ دے گی اور پھر اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
By Sumit Saxena
Published : September 9, 2026 at 9:32 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے منگل کے روز سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ ایک تین رکنی پینل تشکیل دینے پر غور کر رہی ہے۔ یہ پینل ایک ایسا قانونی ڈھانچہ تجویز کرے گا جس سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ دوا ساز کمپنیاں ڈاکٹروں کو راغب کرنے کے لیے غیر اخلاقی ہتھکنڈوں کا استعمال نہ کریں۔
اس کیس کی سماعت جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا کے بنچ نے کی۔ حکومت نے عدالت سے دو ماہ کا وقت مانگا ہے، جس کے دوران کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور اسے منظوری کے لیے عدالت کے سامنے رکھا جائے گا۔ بنچ نے 'فیڈریشن آف میڈیکل اینڈ سیلز ریپریزنٹیٹوز ایسوسی ایشنز آف انڈیا' اور دیگر کی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔
درخواست میں مانگ کی گئی تھی کہ جب تک کوئی مؤثر قانون نہیں بن جاتا، تب تک سپریم کورٹ دوا ساز کمپنیوں کی غیر اخلاقی مارکیٹنگ کی سرگرمیوں کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرنے کے لیے رہنما خطوط طے کرے۔ مرکز کی طرف سے پیش ہونے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے دلیل دی کہ یہ غیر اخلاقی سرگرمیاں بڑی فارما کمپنیوں میں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ کچھ چھوٹی کمپنیوں کر رہی ہیں۔
سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ اس سلسلے میں سرکار غور و خوض کر رہی ہے اور اس عمل میں کئی وزارتیں شامل رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تفصیلی بحث میں کئی امور پر بات چیت ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک آزاد کمیٹی کو اپنی رپورٹ پیش کرنی چاہیے۔ بنچ نے پوچھا کہ کیا کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے؟ مرکز کے وکیل نے جواب دیا کہ وہ اس بارے میں حکومت سے ہدایات لیں گے اور بنچ کو آگاہ کریں گے۔
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درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ سنجے پاریکھ نے اس عمل میں تاخیر پر سوال اٹھایا اور ستمبر سال 2022 میں مرکز کی طرف سے داخل کیے گئے پچھلے جوابی حلف نامے کا حوالہ دیا۔ سال 2022 کے حلف نامے کا حوالہ دیتے ہوئے، سینئر وکیل نے دلیل دی کہ اس میں کہا گیا تھا کہ ادویات کی مارکیٹنگ کی سرگرمیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانونی طور پر نافذ العمل نظام کی ضرورت کا جائزہ لینے کے لیے نیتی آیوگ کے ہیلتھ ممبر کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔
پاریکھ نے کہا کہ تقریباً چار سال بیت چکے ہیں اور حکومت اب ایک اور تین رکنی کمیٹی بنانے کی تجویز دے رہی ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ سال 2014 کا یونیفارم کوڈ فار فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ پریکٹسز (یو سی پی ایم پی) اور موجودہ قانون کافی حد تک ایک جیسے ہی ہیں، بس عنوان میں تبدیلی اور جملوں میں معمولی اصلاحات کی گئی ہیں۔
اس سے پہلے سپریم کورٹ نے سوال کیا تھا کہ کیا 'یونیفارم کوڈ فار فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ پریکٹسز 2024 ' کو نافذ کرنے کے لیے کافی انتظامات موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا مرکز اس کوڈ کو قانونی حیثیت دینے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ سرکاری کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ لازمی نظام تقریباً اختیاری بن سکتا ہے۔
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