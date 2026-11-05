یو جی سی کے نسلی امتیاز والے قوانین پر نظرثانی کی جائے گی، مرکز کی سپریم کورٹ کو کمیٹی بنانے کی یقین دہانی
مرکزی حکومت یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) ریگولیشنز 2026 کا ازسرنو جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے پر غور کر رہی ہے۔
By PTI
Published : November 5, 2026 at 6:27 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے جمعرات کو سپریم کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مساوات کو فروغ دینے سے متعلق یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) 2026 کے قوانین کا ازسرنو جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے رہی ہے۔
چیف جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوئے مالیا باگچی پر مشتمل بینچ کو سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بتایا کہ حکومت طلبہ کے خدشات کو دور کرنے کے طریقوں پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت یہ یقینی بنائے گی کہ ان قوانین کے تحت طلبہ کا کوئی بھی طبقہ خود کو الگ تھلگ، خوفزدہ یا غیر محفوظ محسوس نہ کرے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ "حکومت ایک کمیٹی تشکیل دینے پر غور کر رہی ہے۔"
چیف جسٹس نے ہر طالب علم کے مفاد کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس معاملے سے جڑی تمام درخواستوں پر سماعت چار ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر ہونے والی مشاورت میں نوجوان نسل کے خدشات، بہبود اور مفادات کو سب سے اہم سمجھا جانا چاہیے۔
یہ معاملہ 'عابدہ سلیم تڑوی بنام یونین آف انڈیا' اور اس سے منسلک دیگر کیسز کے دوران سامنے آیا۔ سال 2019 میں دائر کی گئی یہ بنیادی درخواست روہت ویمولا اور پایل تڑوی کی ماؤں کی طرف سے داخل کی گئی تھی، جنہوں نے مبینہ طور پر تعلیمی اداروں میں ذات پات کی بنیاد پر ہونے والے امتیاز سے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ اس درخواست میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ایسے امتیازی سلوک کے خلاف سخت ترین حفاظتی انتظامات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
یو جی سی نے وسیع مشاورت کے بعد جنوری میں سال 2012 کے پرانے فریم ورک کی جگہ نئے '2026 ریگولیشنز' نوٹیفائیڈ کیے تھے۔ تاہم، سپریم کورٹ نے اسی سال جنوری میں ان نئے قوانین پر یہ کہتے ہوئے روک لگا دی تھی کہ یہ بظاہر مبہم ہیں اور ان کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ عدالت نے ہدایت دی تھی کہ عبوری طور پر سال 2012 کے پرانے قوانین ہی نافذ رہیں گے۔
ان قوانین پر بنیادی اعتراض ریگولیشن 3(1) (c) کے تحت "ذات پات پر مبنی امتیاز" کی تعریف پر اٹھایا گیا تھا، جس میں بنیادی توجہ درج فہرست ذاتوں (ایس سی)، درج فہرست قبائل (ایس ٹی) اور دیگر پسماندہ طبقات (او بی سی) کے طلبہ کے ساتھ ہونے والے غیر منصفانہ سلوک پر دی گئی تھی۔ جنرل کیٹیگری کے درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ یہ فریم ورک تعصب پر مبنی ہے اور اس سے غیر محفوظ طلبہ کے خلاف امتیاز بڑھ سکتا ہے، جب کہ دوسرے فریق کا کہنا تھا کہ پسماندہ طبقات کو خصوصی تحفظ فراہم کرنا ضروری ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل، اگست سال 2026 میں بھی مرکزی حکومت نے عدالت کو بتایا تھا کہ ان قوانین پر نظرثانی کی جا رہی ہے۔
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