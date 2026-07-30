مرکز کو ایف آئی آر درج نہ کرنے کی اپنی یقین دہانی کو پورا کرنا چاہئے، وانگچک
وانگچک نےکہا میں حکومت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کرنےمعاہدوں کا احترام کرے۔
Published : July 30, 2026 at 5:58 PM IST
نئی دہلی: موسمیاتی کارکن سونم وانگچک نے پارلیمنٹ میں عوامی امتحانات (ترمیمی) بل کو متعارف کرانے کا خیرمقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ ملک کے تعلیمی نظام میں بڑی اصلاحات کا باعث بنے گا۔ انہوں نے حکومت سے بھی اپیل کی کہ وہ حالیہ مظاہروں میں ملوث طلباء کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کرنے کے اپنے تحریری وعدے کو پورا کرے۔
جمعرات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لداخ کے اپنے سفر کی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے وانگچک نے کہا کہ انہوں نے دہلی سے سری نگر کا سفر وندے بھارت ٹرین سے کیا۔
ماحولیاتی کارکن نے دہلی سری نگر کے سفر کو، بشمول چناب ریل پل کو عبور کرنے کو ایک خوبصورت تجربہ قرار دیا۔ وانگچک نے کہا کہ مجھے ہندوستانی ریلوے پر بہت فخر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اور ان کی ٹیم لداخ جانے سے پہلے کشمیر میں ایک دن گزاریں گے۔
امتحانی نظام کو مضبوط بنانے کے مقصد سے حال ہی میں پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ایک بل کا حوالہ دیتے ہوئے، وانگچک نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ امتحانی نظام میں اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے۔
وانگچک نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اصلاحات نہ صرف امتحانات میں بلکہ تعلیم میں بھی ہوں گی۔وانگچک نے احتجاج ختم ہونے کے بعد حکومت سے اپنے اور کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی اپیل بھی کی۔
انہوں نے کہا میں حکومت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کرنے اور ایف آئی آر درج نہ کرنے کے حوالے سے میرے اور پھر سی جے پی کے ساتھ کیے گئے تحریری معاہدوں کا احترام کرے، اور ملک میں خاص طور پر نوجوان نسل میں اعتماد کی فضا پیدا کرے۔
وانگچک نے کہا کہ حکومت اور نوجوانوں کے درمیان باہمی اعتماد ایک عظیم ملک اور عظیم ہندوستان کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔
یہ اپیل سی جے پی کے حکومت سے بار بار کے مطالبات کے درمیان سامنے آئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عوامی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر ملک گیر احتجاج میں شامل طلباء اور مظاہرین کے خلاف کوئی مجرمانہ مقدمہ درج نہ کیا جائے۔
سی جے پی نے حکومت سے تحریری یقین دہانی کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف تمام زیر التوا مقدمات واپس لے لیے جائیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ وعدے پورے نہ ہوئے تو وہ دوبارہ احتجاج شروع کر سکتے ہیں۔