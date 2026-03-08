بنگال میں صدر جمہوریہ کی توہین نے دہلی میں مچا دی ہلچل، ریاستی حکومت سے آج شام پانچ بجے تک رپورٹ طلب
مرکزی حکومت نے ریاستی حکومت سے یہ جاننے کی درخواست کی ہے کہ اصل میں کیا ہوا اور اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے۔
Published : March 8, 2026 at 2:17 PM IST
کولکتہ: شمالی بنگال کے دورے کے دوران صدر دروپدی مرمو کی مبینہ "توہین" نے زور پکڑ لیا ہے۔ خود صدر جمہوریہ نے ہفتہ کو سلی گڑی میں ایک پروگرام کے دوران اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس واقعہ کے بعد مرکزی حکومت نے قومی سطح پر سخت انتظامی کارروائی شروع کی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے "بلیو بک" (سکیورٹی اور پروٹوکول قوانین) کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔
مرکزی حکومت نے سخت رویہ اپنایا
مرکزی داخلہ سکریٹری گووند موہن نے ریاست کی چیف سکریٹری نندنی چکرورتی کو خط لکھ کر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ چیف سکریٹری کو آج اتوار شام 5 بجے تک دہلی کے نارتھ بلاک میں واقعہ کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے براہ راست یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں کیا ہوا ہے اور ریاستی حکومت نے اس معاملے میں اب تک کیا انتظامی کارروائی کی ہے۔
#WATCH | Darjeeling, West Bengal | President Droupadi Murmu says, " today was the international santal conference. when i came here after attending it, i realised it would have been better if it had been held here, because the area is so vast... i don't know what went through the… pic.twitter.com/zMYyvDo0Y2— ANI (@ANI) March 7, 2026
بلیو بک قوانین کی سنگین خلاف ورزی
معلوم ہوا ہے کہ مغربی بنگال کے چیف سکریٹری کو بھیجے گئے خط میں صدر کی آمد کے دوران چیف منسٹر، چیف سکریٹری، اور ڈائرکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) کی غیر حاضری پر بھی وضاحت مانگی گئی ہے، جو بلیو بک قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ مرکزی حکومت نے نوٹ کیا ہے کہ صرف سلی گوڑی کے میئر ہی ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، جسے اس نے پروٹوکول کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بلیو بک ایک خفیہ دستاویز ہے جس میں صدر، نائب صدر، وزیر اعظم، اور ان کے اہل خانہ کے لیے حفاظتی اور پروٹوکول کے اصول شامل ہیں۔
پروٹوکول کی اس خلاف ورزی کے لیے براہ راست ذمہ دار
ذرائع کے مطابق صدر کے لیے بنائے گئے بیت الخلاء میں پانی کی کمی کے حوالے سے ریاستی حکومت سے وضاحت بھی طلب کی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے ریاستی حکومت سے یہ بھی پوچھا ہے کہ انتظامیہ نے صدر کے لیے جو راستہ چنا ہے وہ کچرے سے کیوں بھرا ہوا ہے۔ خط میں دارجلنگ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (ڈی ایم)، سلی گوڑی کے پولس کمشنر اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (اے ڈی ایم) کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جنہیں پروٹوکول کی اس خلاف ورزی کے لیے براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔
This is shameful and unprecedented. Everyone who believes in democracy and the empowerment of tribal communities is disheartened.— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2026
The pain and anguish expressed by Rashtrapati Ji, who herself hails from a tribal community, has caused immense sadness in the minds of the people… https://t.co/XGzwMCMFrT
کیا ہے معاملہ؟
ہفتہ کے روز صدر مرمو نے باگڈوگرا ہوائی اڈے کے قریب قبائلی برادری کے ایک پروگرام میں کم ٹرن آؤٹ پر مایوسی کا اظہار کیا اور مقام کو بودن نگر سے منتقل کرنے کے فیصلے پر سوال اٹھایا۔ دروپدی مرمو نے اپنے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ان کے وزراء کی غیر موجودگی کا بھی ذکر کیا۔
ہوائی اڈے پر استقبال کے لیے صرف میئر گوتم دیب ہی موجود
قابل ذکر بات یہ ہے کہ صدر مرمو کو سلی گڑی کے بدھ نگر میں قبائلی برادری کے سالانہ پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا۔ تاہم، سکیورٹی اور دیگر انتظامات کا حوالہ دیتے ہوئے، حکام نے مبینہ طور پر مقام کو باگڈوگرا ہوائی اڈے کے قریب گونسائی پور منتقل کر دیا ہے۔ ہفتہ کی سہ پہر صدر جب وہاں پہنچے تو بہت کم لوگ موجود تھے۔ ہوائی اڈے پر ان کے استقبال کے لیے صرف سلی گڑی کے میئر گوتم دیب ہی موجود تھے۔
West Bengal CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) posts, " international santal council, a private organisation, invited hon’ble president to the 9th international adivasi santal conference in siliguri. after advanced security liaison, district administration flagged in writing to… pic.twitter.com/nViYqd6CXM— Press Trust of India (@PTI_News) March 7, 2026
پی ایم مودی کی تنقید
وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعہ پر براہ راست سوشل میڈیا پر برہمی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے اس واقعے کو "شرمناک اور بے مثال" قرار دیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ صدر کا عہدہ سیاست سے بالاتر ہے اور اس کے وقار کا ہمیشہ تحفظ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ مغربی بنگال حکومت اور ترنمول کانگریس اپنے ہوش میں آجائیں گی۔
سرکاری پروٹوکول یا قواعد کی پیروی نہیں
دوسری طرف، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے ایکس ( 'X') ہینڈل پر شکایت کی کہ صدر کے معاملے میں سرکاری پروٹوکول یا قواعد کی پیروی نہیں کی گئی۔ دریں اثنا، وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دھرمتلا میں ایک احتجاج کے دوران دعویٰ کیا کہ بی جے پی صدر کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہے۔