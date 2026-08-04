مرکز نے کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں ستمبر سے مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا
لداخ، جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے برفیلے علاقوں میں مردم شماری یکم ستمبر سے 30 ستمبر تک چلے گی۔
Published : August 4, 2026 at 9:53 AM IST
نئی دہلی: (گوتم دیبرائے) وزارتِ داخلہ نے پیر کے روز ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے مرکز کے زیرِ انتظام علاقوں لداخ اور جموں و کشمیر کے علاوہ ریاست ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے برفیلے علاقوں میں مردم شماری (سینسس) کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔
مردم شماری ایکٹ، 1948 کے قواعد کے تحت، رجسٹرار جنرل آف انڈیا کے دفتر سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق، ان علاقوں میں آبادی کی گنتی یکم ستمبر سے 30 ستمبر 2026 تک کی جائے گی۔ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ایک ترمیمی دور (رِویژنل راؤنڈ) یکم اکتوبر سے پانچ اکتوبر 2026 تک چلے گا۔
حکومت نے خود شماری (سیلف اینومریشن) کا آپشن بھی متعارف کرایا ہے۔ اس کے تحت لوگ گھر گھر جا کر کی جانے والی گنتی سے قبل، 17 اگست سے 31 اگست 2026 کے درمیان اپنی مردم شماری کی جانکاری آن لائن جمع کرا سکتے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے پاس موجود نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں مردم شماری کی حوالہ جاتی تاریخ (ریفرنس ڈیٹ) یکم اکتوبر 2026 کو رات 11:00 بجے ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق، اس کام کے دوران جمع کی جانے والی تمام آبادیاتی جانکاری یکم اکتوبر کے آغاز میں آبادی کی صورت حال سے متعلق ہوں گی۔
ان علاقوں میں مردم شماری کا کام ملک کے باقی حصوں سے پہلے کیا جاتا ہے کیونکہ سردیوں کے مہینوں میں شدید برف باری کے باعث کئی علاقوں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے سے طے شدہ شیڈول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ موسم کی وجہ سے فیلڈ آپریشن میں رکاوٹ آنے سے پہلے گنتی کا عمل مکمل ہو جائے۔
مردم شماری ایکٹ 1948 کے سیکشن 3 کے تحت جاری یہ نوٹیفیکیشن، مردم شماری رولز 1990 کے رولز 6 اے اور 6 ڈی کے ساتھ مل کر، ان طے شدہ برفیلے علاقوں میں مردم شماری کا عمل شروع کرنے کی سرکاری منظوری دیتا ہے۔ یہ اعلان ملک بھر میں مردم شماری کے پروگرام کے اگلے مرحلے کا آغاز ہے، جس کے تحت دور دراز کے ہمالیائی علاقوں میں پہلے گنتی کی جائے گی۔ اس کا مقصد جغرافیائی اور موسمی چیلنجز کے باوجود مکمل اور درست کوریج کو یقینی بنانا ہے۔
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یہ بتانا ضروری ہے کہ بھارت کے رجسٹرار جنرل نے حقیقی وقت (ریل ٹائم بیسز) پر مردم شماری 2027 کی سرگرمیوں کو ٹریک کرنے کے لیے ایک 'سینسس مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ سسٹم' (سی ایم ایم ایس) تیار کیا ہے۔ رجسٹرار جنرل آف انڈیا، مرتیونجے کمار نارائن کے پہلے جاری کردہ ایک سرکولر میں کہا گیا تھا کہ آنے والی مردم شماری 2027 میں ڈیٹا جمع کرنے اور اسے فراہم کرنے کے معیار، کارکردگی اور بروقت دستیابی کو بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے گا۔
آنے والی مردم شماری میں ڈیٹا ڈیجیٹل طریقے سے جمع کیا جائے گا، جو مردم شماری کے عمل کو جدید بنانے کی سمت میں ایک بڑا اور انقلابی قدم ہوگا۔ ڈیٹا جمع کرنے کے کام کے لیے کم از کم 32 لاکھ فیلڈ ملازمین کو تعینات کیا گیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل فارمیٹ نے کاغذ پر مبنی روایتی طریقوں کی جگہ لے لی ہے۔
اس میں پورے عمل کو مینیج کرنے کے لیے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز (موبائل یا ٹیبلٹ)، جیو ٹیگنگ اور ایک مرکزی ویب پلیٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سی ایم ایم ایس (سی ایم ایم ایس) سسٹم میں ایک ویب بیسڈ میپنگ ایپلیکیشن شامل ہے جو ہاؤس لسٹنگ بلاکس (HLBs) اور اینومریشن بلاکس (EBs) کی درست جیو ٹیگنگ کی سہولت فراہم کرتی ہے، جس سے ڈیٹا کے اعادہ (اوورلیپ) اور کسی علاقے کے چھوٹ جانے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔
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