کم عمری کی شادی کے خلاف مرکزی حکومت کی 100 روزہ سخت بیداری مہم کا آغاز
چائلڈ میرج سے مراد لڑکی کی شادی 18 سال سے کم عمر میں یا لڑکے کی شادی 21 سال سے کم عمر میں کرنا ہے۔
Published : December 4, 2025 at 8:51 PM IST
نئی دہلی: خواتین و اطفال کی ترقی کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے جمعرات کو 'بال ویوہ مکت بھارت' ( بچوں کی شادی سے پاک بھارت) کے ایک سال مکمل ہونے پر 100 روزہ گہری بیداری مہم کا باضابطہ آغاز کیا، اور ملک کو کم عمری کی شادی سے پاک بنانے پر زور دیا۔
100 روزہ مہم تین مرحلوں پر مشتمل مہم کی حکمت عملی ہے جس کے ذریعے خواتین و اطفال کی ترقی کی وزارت نے شہریوں، اداروں اور کمیونٹی لیڈروں سے 'بال ویوہ مکت بھارت' کے قیام کی تحریک میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔
چائلڈ میرج سے مراد ایسی لڑکی کی شادی ہے جس کی عمر 18 سال سے کم ہو یا لڑکے کی شادی جس کی عمر 21 سال سے کم ہو۔ اس کے علاوہ اگر 21 سال سے زیادہ عمر کا بالغ مرد 18 سال سے کم عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس قسم کی شادی چائلڈ میرج کے تحت آتی ہے۔
دیوی نے کہا کہ اس 100 روزہ مہم کا انعقاد 'بال ویواہ مکت بھارت' مہم کو تیز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ، "جب ہم نے ایک سال پہلے یہ مہم شروع کی تھی، تو ہمارا واحد مقصد ایک ایسے ہندوستان کی تعمیر کرنا تھا جہاں ہر بیٹی اور بیٹا تحفظ اور احترام سے بھرے ماحول میں اپنے مستقبل کو تشکیل دے سکیں۔ ایک سال گزرنے کے ساتھ، یہ اندازہ لگانے کا ایک موقع ہے کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے اور ہمیں کتنا آگے جانا ہے،"
دیوی نے کہا کہ جب یہ مہم پچھلے سال شروع کی گئی تھی، لوگوں کی حمایت اور ان کی شرکت سے، یہ ایک "جن آندولن" (عوامی تحریک) بن گئی۔
انہوں نے کہا کہ، "اس کے بعد، ملک بھر میں تمام کمیونٹیز اور شہریوں نے اپنی حمایت اور لگن سے اسے ایک عوامی تحریک میں تبدیل کر دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب عوام کا عزم اور حکومت کی کوششیں ایک ساتھ آگے بڑھیں تو سماجی برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں ایک بار پھر اسی غیر متزلزل عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے،"
دیوی نے تمام ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ 2029 تک کم عمری کی شادی کی شرح کو 5 فیصد سے نیچے لانے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا، وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں 'نیا بھارت: بال ویوہ مکت بھارت صرف ایک عزم نہیں، یہ ہماری قومی ورثہ ہے ۔
دیوی نے مرکزی وزیر مملکت برائے خواتین اور بچوں کی ترقی ساوتری ٹھاکر کی موجودگی میں ہندوستان میں کم عمری کی شادی کو ختم کرنے کا قومی عہد بھی کیا۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزارت کے مطابق، 100 دن کی مہم ایک منظم، تھری اسپیل منصوبے کی پیروی کرتی ہے جو کمیونٹیز کو متحرک کرنے اور مسلسل کارروائی کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ اسپیل 1 کے تحت، 27 نومبر سے 31 دسمبر تک، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بیداری کی سرگرمیاں، بشمول مباحثے، مضمون نویسی کے مقابلے، انٹرایکٹو سیشنز، اور عہد کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔
خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزارت کے مطابق، دوسرے اسپیل کے تحت، 1 سے 31 جنوری تک، بچوں کے حقوق، حفاظت اور بااختیار بنانے کے پیغامات کو بڑھانے کے لیے مذہبی رہنماؤں، کمیونٹی پر اثر انداز کرنے والوں، اور شادی کی خدمات فراہم کرنے والوں کے ساتھ مشغولیت کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسپیل 3 کے تحت، یکم فروری سے 8 مارچ تک، گرام پنچایتوں اور میونسپل وارڈوں کو متحرک کرنا شامل ہے تاکہ ان کے دائرہ اختیار کو بچوں کی شادی سے پاک قرار دینے کے لیے قراردادیں منظور کی جائیں۔
اس قومی پہل کو صحت اور خاندانی بہبود، پنچایتی راج، دیہی ترقی اور وزارت تعلیم کے قریبی تعاون سے عمل میں لایا جائے گا، جو ہموار تعاون اور نچلی سطح پر وسیع شمولیت کی ضمانت دیتا ہے۔
ملک میں کم عمری کی شادی کرانے کی سزا
حکومت ہند کے ذریعہ کئے گئے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے - پانچ (2019-21) کے مطابق، 20 سے 24 سال کی عمر کی 23.3 فیصد لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کر دی گئی۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ پرہیبیشن آف چائلڈ میرج ایکٹ، 2006، بچوں کی شادیوں کو روکنے اور کم کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی شادیوں میں ملوث افراد پر جرمانے عائد کرنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ ایکٹ کا سیکشن 16 ریاستی حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی افسر یا افسر کو نامزد کرے، جسے چائلڈ میرج پرہیبیشن آفیسرز (سی ایم پی او) کہا جاتا ہے، پوری ریاست کے لیے یا مخصوص علاقوں کے لیے جیسا کہ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے۔
بھون ریبھو، بچوں کے حقوق کے کارکن اور جسٹ رائٹس فار چلڈرن (JRC) کے بانی نے اس پروگرام میں شرکت کی، تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا کہ وہ بچوں کے خلاف اس جرم کو ختم کرنے کے لیے قومی تحریک میں شامل ہوں۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "بچوں کی شادیوں سے پاک ہندوستان کی تعمیر میں کمیونٹی گروپس، مذہبی رہنماؤں، پنچایتوں اور شہریوں کا کردار مرکزی ہے۔ حکومت کی بال ویوہ مکت بھارت مہم دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئی ہے۔ یہ بچوں کے خلاف اس جرم کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اجتماعی کام کے جشن کے طور پر بھی کھڑا ہے،"
انہوں نے مزید کہا، "پچھلے سال، ایک لاکھ سے زیادہ کم عمری کی شادیوں کو روکا گیا ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب معاشرہ اکٹھا ہوتا ہے، تبدیلی ناگزیر ہوتی ہے۔ اگلے سال، ہم مل کر ایک لاکھ گاؤں کو بچوں کی شادیوں سے پاک بنانے کا عہد کرتے ہیں تاکہ ہر بچے کو مواقع اور محفوظ مستقبل ملے۔ یہ رفتار اس وقت اہمیت رکھتی ہے جب ہندوستان ایک وکست بھارت کے وسیع وژن کی طرف بڑھ رہا ہے۔"
