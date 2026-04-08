امریکہ-ایران جنگ بندی کے درمیان مرکزی حکومت کا بڑا فیصلہ، ایل پی جی سپلائی کے لیے نیا فارمولا تیار
مرکزی حکومت نے ایل پی جی سپلائی کے لیے تقسیم کا نیا فارمولہ تیار کیا ہے۔
Published : April 8, 2026 at 4:28 PM IST
نئی دہلی: امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے فوراً بعد مرکزی حکومت نے ایل پی جی کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ملک بھر میں ایل پی جی کی قلت کی روشنی میں حکومت نے گیس کی فراہمی کے لیے نیا فارمولہ تشکیل دیا ہے۔
حکومت کا مقصد دوا سازی سے لے کر اسٹیل تک کی صنعتوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔
ایل پی جی کی کھپت کا صرف 70 فیصد فراہم کیا جائے گا
حکومت نے دواسازی، خوراک، پولیمر، زراعت، پیکیجنگ، پینٹ، یورینیم، بھاری پانی، اسٹیل، بیج، دھاتیں، سیرامکس، فاؤنڈری، فورجنگ اور گلاس جیسے شعبوں کو بلک ایل پی جی فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ صنعتیں مارچ 2026 سے پہلے اپنی ایل پی جی کی کھپت کا 70 فیصد وصول کریں گی۔
ایل پی جی سب سے پہلے کون وصول کرے گا؟
تاہم، پورے شعبے کے لیے مجموعی حد 0.2 ہزار میٹرک ٹن یومیہ مقرر کی گئی ہے۔ وہ فیکٹریاں جو قدرتی گیس سے ایل پی جی کی جگہ نہیں لے سکتیں وہ پہلے ایل پی جی وصول کریں گی۔ صنعتوں کو بھی OMCS (آئل کمپنیز) کے ساتھ رجسٹر کرنے اور پی این جی کنکشن کے لیے سٹی گیس ڈسٹری بیوشن کمپنیوں کو درخواست دینے کی ضرورت ہوگی۔ تاہم، جہاں ایل پی جی مینوفیکچرنگ کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے اور اسے گیس سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہاں PNG کی درخواست کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں کو تین اہم اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔
مرکزی حکومت نے پہلے ہی ریاستوں کو پیکیجڈ غیر ملکی ایل پی جی کا 70% مختص کیا ہے۔ اضافی 10% کوٹہ ان ریاستوں کے لیے مختص کیا جائے گا جو PNG (پائپڈ نیچرل گیس) سے متعلق تجویز کردہ اصلاحات کو نافذ کرتی ہیں، یعنی وہ ریاستیں جو PNG انفراسٹرکچر کو وسعت دیں گی انہیں زیادہ گیس ملے گی۔
مرکزی حکومت نے ریاستی حکومتوں کو کیا ہدایات دیں؟
سب سے پہلے، قدرتی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی تقسیم کے آرڈر 2026 کو تمام متعلقہ محکموں تک پہنچا دیں۔
دوسرا، 10% اصلاحات سے منسلک ایل پی جی مختص کا جلد از جلد فائدہ اٹھائیں۔
تیسرا، جلد ہی کمپریسڈ بائیو گیس (CBG) سے متعلق ریاستی پالیسی کو مطلع کریں۔
23 مارچ سے اب تک ملک بھر میں تقریباً 7.8 لاکھ 5 کلو گرام فری ٹریڈ ایل پی جی سلنڈر فروخت کیے جا چکے ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں، فروری میں تقریباً 77,000 یومیہ کی اوسط کے مقابلے، ایک ہی دن میں فروخت 1.06 لاکھ سلنڈروں سے تجاوز کر گئی۔