ڈاکٹر ذاکر نائیک کی تنظیم ’اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن‘ پر عائد پابندی میں مزید پانچ سال کی توسیع
یہ تازہ پابندی سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کی اشاعت کی تاریخ سے آئندہ پانچ برسوں تک نافذ العمل رہے گی۔
Published : November 13, 2026 at 2:37 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے قومی سلامتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ملک کی خودمختاری و سالمیت کو لاحق خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے متنازع اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائیک کی قائم کردہ تنظیم ’اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن‘ (آئی آر ایف) پر عائد پابندی میں مزید پانچ سال کی توسیع کر دی ہے۔ مرکزی وزارتِ داخلہ (ایم ایچ اے) کی جانب سے جمعہ کے روز جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن میں ’غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ‘ (یو اے پی اے) 1967 کے تحت اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو فوری طور پر ایک ’غیر قانونی تنظیم‘ قرار دیا گیا ہے۔
یہ تازہ پابندی سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کی اشاعت کی تاریخ سے آئندہ پانچ برسوں تک نافذ العمل رہے گی۔ یہ فیصلہ تنظیم پر عائد موجودہ پانچ سالہ پابندی کی مدت ختم ہونے سے محض ایک روز قبل سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل حکومت نے 15 نومبر 2021 کو اس تنظیم کو غیر قانونی قرار دیا تھا، جبکہ مرکزی حکومت کی جانب سے آئی آر ایف پر پہلی بار 17 نومبر 2016 کو پابندی عائد کی گئی تھی۔
ای ٹی وی بھارت کو موصول ہونے والے نوٹیفکیشن میں بیان کیا گیا ہے کہ یو اے پی اے کی دفعہ 5 کے تحت تشکیل دیے گئے ’غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ٹریبونل‘ نے جس کا کام اس بات کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ آیا کسی تنظیم کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے ٹھوس وجوہات موجود ہیں یا نہیں 22 مئی 2017 اور 30 مارچ 2022 کے اپنے احکامات کے ذریعے حکومت کے سابقہ فیصلوں کی توثیق کی تھی۔ تازہ پابندی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے وزارتِ داخلہ نے کہا کہ مرکز کی رائے میں آئی آر ایف اور اس کے ارکان، بالخصوص اس کے بانی اور صدر ڈاکٹر ذاکر نائیک، اپنے پیروکاروں کو مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان مذہبی منافرت، دشمنی، نفرت اور بدگمانی کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے اکساتے اور ان کی مدد کرتے رہے ہیں۔
حکومت نے ذاکر نائیک کی تقاریر اور بیانات کو قابلِ اعتراض اور تخریبی قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ اپنے عوامی خطابات کے ذریعے مذہبی گروہوں کے مابین نفرت اور دشمنی کو ہوا دے رہے ہیں اور بھارت سمیت بیرونِ ملک ایک مخصوص مذہب کے نوجوانوں کو دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے اکسا رہے ہیں۔ نوٹیفکیشن میں مزید نشاندہی کی گئی ہے کہ ذاکر نائیک نے اپنے مبینہ انتہا پسندانہ بیانات اور تقاریر کو دنیا بھر کے لاکھوں افراد تک پہنچانے کے لیے بین الاقوامی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورکس، انٹرنیٹ، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ وزارتِ داخلہ نے خبردار کیا کہ اگر تنظیم کی سرگرمیوں پر فوری طور پر قدغن نہ لگائی گئی تو اسے اپنی تخریبی سرگرمیاں جاری رکھنے، اپنے مفرور کارکنوں کو دوبارہ منظم کرنے اور لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو کر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کا موقع مل سکتا ہے۔
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نوٹیفکیشن میں ان خدشات کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ یہ تنظیم ملک دشمن جذبات پھیلا سکتی ہے، عسکریت پسندی کی حمایت کر کے علیحدگی پسندی کو فروغ دے سکتی ہے اور ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتی ہے جو بھارت کی خودمختاری، سالمیت اور سلامتی کے منافی ہیں۔ وزارتِ داخلہ نے یو اے پی اے کی دفعات 3(1) اور 3(3) کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے کہا کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو فوری اثر کے ساتھ غیر قانونی تنظیم قرار دینا ناگزیر ہے۔