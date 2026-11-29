پارلیمنٹ میں سیاسی ہلچل: حد بندی بل پر ڈی ایم کے، کا ساتھ، امت شاہ سے ملاقات اور ستیانوے ارکانِ پارلیمنٹ کی سیٹیں تبدیل
نئے انتظام کے تحت NCP(شرد پوار) کی سپریہ سولے اب ڈی ایم کے، کی کنی موژی، دیاندھی مارن اور اے راجہ کے ساتھ بیٹھیں گی۔
Published : November 29, 2026 at 10:49 AM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں دراوڑ منیتر کزگم (DMK) کے ارکان سمیت 97 ارکانِ پارلیمنٹ کے بیٹھنے کی ترتیب تبدیل کر دی گئی ہے، کیونکہ ڈی ایم کے نے ہفتہ کے روز مرکز کے مجوزہ حد بندی (ڈیلی میٹیشن) اور خواتین ریزرویشن بل کی حمایت کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی (PTI) کی رپورٹ کے مطابق لوک سبھا میں 22 ڈی ایم کے اور 8 این سی پی (ایس پی) ارکانِ پارلیمنٹ کے بیٹھنے کے انتظامات میں تبدیلی کی گئی ہے۔
اس نئے انتظام کے تحت این سی پی (ایس پی) کی رکنِ پارلیمنٹ سپریہ سولے اب ڈی ایم کے کی کنی موژی، دیاندھی مارن اور اے راجہ کے ساتھ بیٹھیں گی۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کا یہ فیصلہ پیر سے شروع ہونے والی ان مجوزہ آئینی ترامیم پر ایوان میں بحث سے قبل سامنے آیا ہے جو خواتین کے ریزرویشن کو حد بندی کے عمل سے جوڑتی ہیں۔
ڈی ایم کے ارکان کی امت شاہ سے ملاقات؛ 1971 کی بنیاد پر نشستوں میں اضافے کا مطالبہ منظور
ڈی ایم کے کی رکنِ پارلیمنٹ کنی موژی نے کہا کہ مرکز کی جانب سے پارٹی کے پہلے اٹھائے گئے مطالبات کو مجوزہ بل میں شامل کرنے کے بعد پارٹی نے حد بندی بل کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں پارلیمانی نمائندگی پر 25 سال کی روک (منجمد رکھنا) بھی شامل ہے۔ ڈی ایم کے ارکانِ پارلیمنٹ کی مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ سے ملاقات کر کے پارٹی کے فیصلے سے آگاہ کرنے کے بعد، کنی موژی نے بتایا کہ یہ اعلان ڈی ایم کے صدر اور تمل ناڈو کے سابق وزیرِ اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی جانب سے بلائی گئی میٹنگ کے بعد کیا گیا۔
#WATCH | Delhi: Congress national president Mallikarjun Kharge leaves from his residence. "Let's see," he says when asked if they would try to bring DMK and NCP-SCP to their side over their stance on Delimitation Bill. Senior leaders of the INDIA bloc, led by him, will meet DMK chief MK Stalin in Chennai and NCP-SCP chief Sharad Pawar in Mumbai today.— ANI (@ANI) November 29, 2026
انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ڈی ایم کے کے اٹھائے گئے مطالبات اور 2024 میں تمل ناڈو حکومت کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد کو مجوزہ قانون کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ کنی موژی نے کہا، "ہمارے رہنما ایم کے اسٹالن نے ڈی ایم کے ارکانِ پارلیمنٹ کی میٹنگ بلائی تھی، جہاں ہم حد بندی بل پر اپنے مؤقف کے بارے میں ایک فیصلے پر پہنچے اور ایک بیان جاری کیا گیا کہ ہم اس کی حمایت کریں گے۔ اسی لیے ہم وزیرِ داخلہ اور حکومت کو اپنا مؤقف بتانے آئے ہیں۔"
انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، "ہم نے حد بندی بل کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ڈی ایم کے اس بل میں جو کچھ بھی چاہتی تھی (جیسے پچھلی بار جب ہم نے پارلیمنٹ میں بات کی تھی، یا اس سے بھی پہلے جب ڈی ایم کے حکومت نے 2024 میں ایک قرارداد منظور کی تھی) جو کچھ بھی ہم نے مانگا تھا، آج انہوں نے اسے بل کا حصہ بنا دیا ہے۔"
تمل ناڈو کی نشستیں 39 سے بڑھ کر 59 ہو جائیں گی: کنی موژی
کنی موژی نے بتایا کہ پارٹی نے 1971 کی آبادی کے اعداد و شمار کی بنیاد پر نشستوں میں اضافے اور اس نظام پر اگلے 25 سال تک روک لگانے کا مطالبہ کیا تھا، جسے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ان کے بقول، "ڈی ایم کے نے جس بات پر زور دیا تھا، وہ آج بل میں ہے۔ ہم نے یہ بھی زور دیا تھا کہ اگلے 25 سالوں کے لیے روک رہے گی۔ تو وہ سب بل میں ہے... جو ہم چاہتے تھے، وہ ہمیں مل گیا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "جب حکومت نے کہا کہ وہ نشستوں کی تعداد بڑھائے گی، تو ہم چاہتے تھے کہ یہ 1971 کی بنیاد پر کیا جائے، اور وہ اس پر متفق ہو گئے ہیں، اور اس پر 25 سالوں کے لیے روک بھی مان لی گئی ہے۔ تو آج، تمل ناڈو کے ارکانِ پارلیمنٹ کی تعداد 39 سے بڑھ کر 59 ہو جائے گی۔ اس بل کے منظور ہونے کے بعد خواتین ریزرویشن بل نافذ ہو جائے گا۔"
ہم نے اگلے 25 سال کے لیے ریاست کی نمائندگی بچا لی ہے: ایم کے اسٹالن
اس سے قبل ڈی ایم کے صدر ایم کے اسٹالن نے کہا کہ پارٹی نے مجوزہ حد بندی بل کی حمایت کر کے اگلے 25 سالوں کے لیے ریاست کی پارلیمانی نمائندگی کو محفوظ بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے، جسے آئندہ پارلیمانی اجلاس میں پیش کیے جانے کی توقع ہے۔
چنئی میں پارٹی ہیڈکوارٹر انا اریوالیم میں ڈی ایم کے ارکانِ پارلیمنٹ کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اسٹالن نے کہا کہ پارٹی نے اس حساس معاملے پر طویل مدتی بصیرت کے ساتھ اور جذبات میں بہے بغیر کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایم کے وہ پہلی جماعت تھی جس نے تمل ناڈو اور دیگر جنوبی ریاستوں پر حد بندی کے ممکنہ اثرات پر تشویش ظاہر کی تھی۔ ان کے بقول، "گزشتہ چند مہینوں سے پورا ملک اس بات پر بحث کر رہا ہے کہ جب حد بندی بل دوبارہ پیش کیا جائے گا تو ڈی ایم کے کیا مؤقف اختیار کرے گی۔ کل، ہم نے اس سوال کا واضح جواب دے دیا۔"
اتحادیوں کی حمایت کے باوجود انڈیا بلاک میں ان کی حیثیت نہیں بدلے گی: راہل گاندھی
دریں اثنا، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مجوزہ حد بندی قانون پر اپوزیشن اتحاد 'انڈیا' (I.N.D.I.A.) بلاک کے اتحادیوں این سی پی (ایس پی) اور ڈی ایم کے کے مؤقف سے متعلق سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اتحادی جماعتیں اگر بل کی حمایت کرتی ہیں تو انڈیا بلاک میں ان کی حیثیت تبدیل نہیں ہونے والی ہے۔
انڈیا بلاک میں ان کی حیثیت وہی ہے جو ان کی ہے: راہل
خاص طور پر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا این سی پی (ایس پی) کے سربراہ شرد پوار کی پارٹی کے حد بندی بل کی حمایت کرنے پر انڈیا بلاک میں ان کی حیثیت بدل جائے گی، راہل گاندھی نے کہا، "انڈیا بلاک میں ان کی حیثیت وہی ہے جو ان کی ہے۔ اگر وہ بل کی حمایت کرتے ہیں تو انڈیا بلاک میں ان کی حیثیت تبدیل نہیں ہونے والی ہے۔" حد بندی پر ڈی ایم کے کے مؤقف کے بارے میں ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے اس معاملے کو 'جمہوریت کی لڑائی' قرار دیا اور تیلگو دیشم پارٹی (TDP) سمیت این ڈی اے کے اتحادیوں سے اپیل کی، ساتھ ہی کہا کہ بی جے پی کے خلاف عوام کا غصہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔