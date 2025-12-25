مرکز نے اراولی میں کان کنی کے نئے لیز پر پابندی لگادی، کانگریس نے اسے ڈیمیج کنٹرول اور ہیڈ لائن مینجمنٹ قرار دے دیا
اراولی رینج میں کان کنی کے معاملے پر سابق وزیر اعلیٰ اور مرکزی حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں۔
Published : December 25, 2025 at 9:43 AM IST
جے پور: مرکزی حکومت نے بدھ کو دہلی سے لے کر گجرات تک پھیلے ہوئے پورے اراولی رینج کی حفاظت کی سمت ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی مرکزی وزارت نے تمام ریاستی حکومتوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اراولی رینج میں غیر قانونی کان کنی کو روکیں اور اس کے ماحولیاتی توازن کی حفاظت کریں۔ ان ہدایات کے تحت اراولی رینج میں کان کنی کے نئے لیز جاری کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
وزارت کے مطابق، یہ پابندی پورے اراولی رینج میں یکساں طور پر لاگو ہوگی۔ اس کا مقصد اراولی سلسلے کی سالمیت کو برقرار رکھنا اور اسے ایک مسلسل ارضیاتی سلسلہ کے طور پر محفوظ رکھنا ہے۔ مرکز کا کہنا ہے کہ گجرات سے قومی راجدھانی کے علاقے تک پھیلے ہوئے اراولی رینج میں غیر منظم اور غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں کو مؤثر طریقے سے روکنا ضروری ہے۔
Centre will protect entire Aravallis; No Mining Leases; Protected Zone to be Expanded
📝https://t.co/asWCWOXoMo pic.twitter.com/6nwCa5kbuJ
محفوظ علاقوں کو بڑھایا جائے گا، پائیدار کان کنی کے لیے منصوبہ تیار کیا جائے گا:
مرکزی حکومت نے انڈین کونسل آف فاریسٹری ریسرچ اینڈ ایجوکیشن (آئی سی ایف آر ای) کو اراولی خطے میں اضافی محفوظ زونز اور علاقوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ماحولیاتی اور ارضیاتی طور پر حساس سمجھے جانے والے علاقوں میں کان کنی پر پابندی لگانے کے عمل کو تیز کیا جائے گا۔ پہلے سے ممنوعہ علاقوں کے علاوہ نئے علاقوں کو بھی تحفظ میں لایا جائے گا۔
وزارت نے آئی سی ایف آر ای کو ہدایت کی ہے کہ وہ پورے اراولی خطہ کے لیے ایک جامع، سائنس پر مبنی 'پائیدار کان کنی کے لیے انتظامی منصوبہ' تیار کرے۔ اس پلان میں ماحولیاتی اثرات کا مجموعی جائزہ، حساس اور تحفظ کے لائق علاقوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ بحالی کے اقدامات شامل ہوں گے۔ اس پلان کو وسیع عوامی مشاورت کے لیے بھی عام کیا جائے گا۔
آپریشنل کانوں کی سخت نگرانی:
مرکزی حکومت نے واضح کیا ہے کہ موجودہ کانوں میں متعلقہ ریاستی حکومتوں کو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ماحولیاتی تحفظ کے تمام اقدامات کو سختی سے نافذ کرنا چاہیے۔ ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار کان کنی کو یقینی بنانے کے لیے جاری کان کنی کی سرگرمیوں کو اضافی پابندیوں کے ساتھ سختی سے کنٹرول کیا جائے گا۔
مرکزی حکومت نے کہا کہ وہ اراولی ماحولیاتی نظام کے طویل مدتی تحفظ کے لیے پوری طرح پابند عہد ہے۔
This is a bogus attempt at damage control that will not fool anybody. These are pious proclamations but the dangerous 100m+ redefinition of the Aravallis - rejected by the Forest Survey of India, the Supreme Court-mandated Central Empowered Committee, and the Supreme Court's…
کانگریس کا جوابی حملہ:
کانگریس کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے اس اقدام کی مذمت کی، اور اسے مرکز کی جانب سے ڈیمیج کنٹرول کی ایک جھوٹی کوشش قرار دیا۔ اس دوران راجستھان کے سابق وزیر اعلی اشوک گہلوت نے مرکزی حکومت کے دعووں پر سوال اٹھایا ہے۔ اپنے ایکس پوسٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی شیئر کرتے ہوئے گہلوت نے الزام لگایا کہ اراولی میں کان کنی کے نئے لیز پر پابندی کوئی نئی پہل نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ کے حکم کے پیراگراف 50 کے ذیلی پیراگراف (v) کی تعمیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اسے محض ’’ہیڈ لائن مینجمنٹ‘‘ کے طور پر تشہیر کر رہی ہے جبکہ حقیقت میں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گہلوت نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیٹ کے دور میں عوام کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہے اور سچائی سب کے سامنے ہے۔
भारत सरकार द्वारा राज्यों को अरावली में ICFRE के माध्यम से 'मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग' (MPSM) बनने तक नए पट्टे जारी करने पर रोक लगाना, केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिंदु 50 के उप-बिंदु (v) की पालना है। इसमें कुछ भी नया नहीं है।
केंद्र सरकार केवल 'हेडलाइन मैनेजमेंट'…
سابق وزیر اعلی اشوک گہلوت نے اراولی معاملے پر ایک بار پھر بھجن لال حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ گہلوت نے کہا کہ جہاں مرکزی حکومت اراولی رینج کی حفاظت کا دعویٰ کرتی ہے، وہیں راجستھان میں بی جے پی حکومت سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔
گہلوت نے کہا کہ مرکزی وزیر بھوپیندر یادو کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، اراولی رینج میں کسی بھی پہاڑی پر، خواہ 100 میٹر سے اونچی ہو یا نیچے، اس وقت تک کوئی نئی کان کنی لیز نہیں دی جائے گی جب تک کہ ’’پائیدار کان کنی کے لیے انتظامی منصوبہ‘‘ تیار نہیں کیا جاتا۔ تاہم، راجستھان حکومت نے 14 نومبر 2025 کو کان کنی کے نئے لیز جاری کرنے کا عمل شروع کیا، جس میں 50 لیز شامل ہیں جن میں اراولی رینج کے نو اضلاع شامل ہیں: جے پور، الور، جھنجھونو، راجسمند، ادے پور، اجمیر، سیکر، پالی اور بیور۔ 20 نومبر کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود، حکومت نے اراولی رینج میں آنے والی 50 کان کنی لیزوں کی نیلامی کا عمل نہیں روکا، بلکہ 30 نومبر 2025 کو ایک حکم نامہ جاری کیا، جس میں یہ تصدیق کی گئی کہ اراولی رینج میں آنے کے باوجود، یہ 50 لیز اراولی رینج کا حصہ نہیں ہیں۔
سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے دسمبر میں ان پٹوں کی نیلامی کی، ہائی کورٹ میں دلیل دی کہ یہ پہاڑیاں 100 میٹر سے نیچے ہیں اور اس لیے یہ اراولی رینج میں نہیں آتیں، جب کہ سپریم کورٹ کا ایم پی ایس ایم فیصلہ 100 میٹر سے اوپر اور نیچے دونوں پہاڑیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کے منافی ہے بلکہ اراولی رینج کو مٹانے کی ایک بڑی سازش بھی ہے۔
احتجاج جاری ہے:
گہلوت نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اراولی رینج کو بچانے کے بارے میں دو دن سے تقریریں کر رہے ہیں، لیکن پڑوسی بھرت پور، ان کے آبائی ضلع ڈیگ میں، سنت غیر قانونی کانکنی کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں۔ اراولی رینج ان کے اپنے علاقے میں محفوظ نہیں ہے، اور وہ دوسری جگہوں پر پروچن دے رہے ہیں۔
