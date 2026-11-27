ذاکر نائیک کی ’اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن‘ کے خلاف ’یو اے پی اے‘ کی دفعات کے تحت ہوگی کارروائی، مرکز نے ریاستوں کو اختیار دے دیا
مرکز نے ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کو ذاکر نائیک کی IRF کے خلاف UAPA کی دفعات کے تحت کارروائی کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔
By PTI
Published : November 27, 2026 at 7:09 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ’اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن‘ (آئی آر ایف) کے سلسلے میں ’غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ‘ (یو اے پی اے)، 1967 کے تحت فنڈز اور اثاثوں سے متعلق اختیارات استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے۔ آئی آر ایف مبلغ ذاکر نائیک سے منسلک ایک تنظیم ہے، جسے رواں ماہ کے اوائل میں ’غیر قانونی تنظیم‘ قرار دیا گیا تھا۔ جمعرات کو جاری کردہ ایک گزٹ نوٹیفکیشن میں، وزارت داخلہ نے انسداد دہشت گردی قانون کی دفعہ 42 کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے، ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منتظمین کو یہ ہدایات جاری کیں۔
13 نومبر کو جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے، وزارت نے آئی آر ایف پر عائد پابندی میں توسیع کرتے ہوئے اسے مذکورہ ایکٹ کی دفعات 3(1) اور 3(3) کے تحت ایک ’غیر قانونی تنظیم‘ قرار دیا تھا۔
News Alert! Centre empowers states, UTs to enforce UAPA against banned Islamic Research Foundation headed by Zakir Naik.— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2026
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ، "مرکزی حکومت نے 13 نومبر کو ’گزٹ آف انڈیا‘ میں شائع ہونے والے نوٹیفکیشن نمبر S.O. 6182(E) کے ذریعے ’اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن‘ کو ایک ’غیر قانونی تنظیم‘ قرار دیا ہے۔ ’غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ‘، 1967 کی دفعہ 42 کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، مرکزی حکومت ہدایت دیتی ہے کہ اس ایکٹ کی دفعات سات اور آٹھ کے تحت مرکزی حکومت کو حاصل اختیارات، اس ’غیر قانونی تنظیم‘ کے حوالے سے ریاستی حکومتیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔" یو اے پی اے کی دفعہ سات حکومت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ ایسے فنڈز، سیکیورٹیز اور دیگر مالی اثاثوں کے استعمال یا منتقلی پر پابندی عائد کرے جن کے بارے میں شبہ ہو کہ وہ کسی ’غیر قانونی تنظیم‘ کے مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں یا کیے جانے کا ارادہ ہے۔
یہ دفعہ نامزد عہدیداروں کو اس طرح کے مالی لین دین کی تحقیقات کرنے کا بھی اختیار دیتی ہے۔ دریں اثنا، دفعہ آٹھ حکومت کو ان اثاثوں (جیسے مکانات اور عمارتیں) کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری کرنے کا اختیار دیتی ہے جن کے بارے میں شبہ ہو کہ وہ کسی ’غیر قانونی تنظیم‘ کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔
اس طرح کے نوٹیفکیشن کے بعد، حکام احاطے کے اندر افراد کی نقل و حرکت کو منظم کر سکتے ہیں اور وہاں موجود کسی بھی منقولہ اثاثے کے استعمال پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ 13 نومبر کو، مرکزی حکومت نے 'یو اے پی اے' کے تحت 'اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن' پر عائد پابندی میں مزید پانچ سال کی توسیع کر دی۔ موجودہ پابندی کی مدت 14 نومبر کو ختم ہونے والی تھی۔
مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے ذاکر نائیک 2016 میں بیرونِ ملک تھے جب حکومت نے ان کی تنظیم پر پابندی عائد کی۔ تب سے وہ ملائیشیا میں مقیم ہیں۔ 2017 میں، 'نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی' (این آئی اے) کی درخواست پر ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا گیا تھا، مذکورہ ایجنسی نے ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کر رکھا ہے۔
بھارت 17 نومبر 2016 سے ذاکر نائیک کے خلاف قانونی اور سفارتی اقدامات کر رہا ہے۔ اسی روز مرکزی حکومت نے ان کی تنظیم کو 'غیر قانونی تنظیم' قرار دیا تھا۔ تنظیم پر مذہبی برادریوں کے درمیان دشمنی اور نفرت کو ہوا دینے کا الزام ہے۔
مئی 2017 میں، ہندوستان نے ذاکر نائیک کے خلاف 'ریڈ کارنر نوٹس' جاری کروانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا، اور بعد ازاں اسی سال اگست اور اکتوبر میں اس درخواست کے حوالے سے مزید وضاحتیں بھی فراہم کیں۔ تاہم، دسمبر 2017 کے آخر میں اپنے 102 ویں اجلاس کے دوران، انٹرپول کمیشن نے اس درخواست کو 'قبل از وقت' قرار دیا، کیونکہ ابتدائی درخواست دائر کیے جانے کے وقت تک کوئی چارج شیٹ داخل نہیں کی گئی تھی۔ 24 نومبر 2017 کو عدالت کی جانب سے نیا وارنٹ جاری ہونے کے بعد، ہندوستانی ایجنسیوں نے تین جنوری 2018 کو انٹرپول کو 'ریڈ کارنر نوٹس' کے لیے ایک نئی درخواست جمع کرائی تھی جس کے جواب کا اب بھی انتظار ہے۔
19 جنوری 2018 کو، ہندوستان نے باضابطہ طور پر ملائیشیا کی وزارتِ خارجہ سے درخواست کی کہ ذاکر نائیک کو 'عارضی طور پر گرفتار' کیا جائے اور انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ قدم اس بات کی تصدیق ہونے کے بعد اٹھایا گیا کہ ذاکر نائیک کو اس ملک میں 'مستقل رہائش' کا درجہ دے دیا گیا ہے۔
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