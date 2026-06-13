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لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ جنرل اوپیندر دویدی کی جگہ نئے آرمی چیف ہوں گے

بھارتی حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو بھارتی فوج کا اگلا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔

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لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ (X @SpokespersonMoD)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 13, 2026 at 4:42 PM IST

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نئی دہلی: لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ ملک کے اگلے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے۔ مرکزی حکومت نے ہفتہ کو ان کی تقرری کا اعلان کیا۔ سیٹھ اس وقت وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر فائز ہیں۔ وہ آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی کی جگہ لیں گے۔

جنرل اوپیندر دویدی کی مدت ملازمت 30 جون کو ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے 30 جون 2024 کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تھا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال یا 62 سال کی عمر تک ہوتی ہے (جو بھی پہلے ہو)۔

لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کے پاس چار دہائیوں کا تجربہ

تقریباً چار دہائیوں پر محیط کیرئیر میں، لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ نے آپریشنل، اسٹریٹجک، صلاحیت کی ترقی اور ادارہ جاتی شعبوں میں وسیع تجربہ حاصل کیا ہے۔ حکومتی بیان میں کہا گیا ہے کہ "ان کی کمان کی ذمہ داریوں میں صحرائی علاقوں میں ایک بکتر بند رجمنٹ کی کمانڈ کرنا، مغربی تھیٹر میں ایک بکتر بند بریگیڈ اور جموں و کشمیر میں ایک انسداد بغاوت فورس شامل ہے۔"

اس کے علاوہ، اگلے سی او اے ایس (COAS) نے سدرشن چکرا کور کی کمانڈ کی ہے، جو فوج کی سب سے بڑی اسٹرائیک فارمیشن میں سے ایک ہے۔ دہلی ایریا کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کے طور پر خدمات انجام دیں اور ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ اور سدرن کمانڈ کی کمانڈ کی۔

لیفٹیننٹ جنرل سیٹھ کے لیے ایک خصوصی کامیابی

لیفٹیننٹ سیٹھ نے فوج کی دو آپریشنل کمانڈز - ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ اور سدرن کمانڈ - کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور ڈھائی سال سے زیادہ عرصے سے اہم اسٹریٹجک آپریشنز کی نگرانی کی ہے۔

اپنی سروس کے دوران، وہ کئی اہم اسٹاف اور اسٹریٹجک عہدوں پر فائز رہے، جس سے آپریشنل پلاننگ، فورس مینجمنٹ اور صلاحیتوں کی نشوونما پر نمایاں اثر پڑا۔

جموں و کشمیر میں آزاد آرمرڈ بریگیڈ

ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل سیٹھ نے جموں و کشمیر میں ایک آزاد آرمرڈ بریگیڈ کے بریگیڈ میجر، انگولا میں اقوام متحدہ کے مشن کے آپریشن آفیسر، آرمی ہیڈ کوارٹر میں اسسٹنٹ ملٹری سکریٹری، ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹرز میں بریگیڈیئر جنرل اسٹاف آپریشنز اور ڈائریکٹر جنرل سیف لائنز سمیت کئی اہم اسٹاف اور اسٹریٹجک تقرریاں کیں۔

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TAGGED:

INDIAN ARMY
ARMOURED CORPS
ARMY STAFF CHIEF
LT GEN DHIRAJ SETH
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