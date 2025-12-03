مرکزی حکومت بنگلہ دیش ڈی پورٹ کی گئی حاملہ خاتون کو واپس لائے گی، سپریم کورٹ کو مطلع کیا
سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کی درخواست پر سماعت کی، جس میں کلکتہ ہائی کورٹ کے 26 ستمبر کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے بدھ کو سپریم کورٹ کو بتایا کہ سُنالی خاتون کو اس کے 8 سالہ بیٹے کے ساتھ بنگلہ دیش سے ہندوستان واپس لایا جائے گا۔ سُنالی خاتون حاملہ ہیں۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے بنچ کو بتایا کہ انہیں انسانی بنیادوں پر واپس لایا جا رہا ہے۔ بنچ کو بتایا گیا کہ سُنالی خاتون کو دہلی سے گرفتار کرنے کے بعد ملک بدر کر دیا گیا تھا۔
یہ معاملہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیا باغچی پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ چونکہ یہ ایک سرکاری ملک بدری تھی، اس لیے متعلقہ حکام کو اسے ملک واپس لانے کے لیے سرکاری حکم کی ضرورت ہوگی۔
مہتا نے کہا، "انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، سُنالی خاتون اور اس کے بیٹے کو مناسب کارروائی کے بعد یہاں لایا جائے گا۔ میں اس عمل کو تیز کروں گا۔ یہ ہمارے بنیادی دلائل اور ان کو نگرانی میں رکھنے کے ہمارے حق کے تعصب کے بغیر کیا جائے گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ انہیں تمام طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
بنچ نے کہا کہ ان کی بنیادی تشویش یہ ہے کہ خاتون کو فوری طور پر طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ مہتا نے وضاحت کی کہ عرضی داخل ہونے کے بعد، انہوں نے کچھ سرٹیفکیٹ جمع کرائے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دہلی کی ایک گاؤں پنچایت کی مستقل رہائشی ہے۔
مدعا علیہ کے وکیل نے بنچ کو مشورہ دیا کہ بہتر ہو گا کہ اسے سرحد کے قریب کسی بستی میں منتقل کر دیا جائے، جہاں اس کے والد رہتے ہیں۔ بنچ نے کہا کہ یہ سب سے بہتر ہوگا اگر اس کی دیکھ بھال اس کے والدین کریں، اور ریاستی حکومت کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنی چاہئیں۔ ریاست کو اس کے بیٹے کی روز مرہ کی دیکھ بھال کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔
مغربی بنگال کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کپل سبل نے مشورہ دیا کہ مہتا دیگر چار افراد کو واپس لانے کے لیے ہدایات حاصل کر سکتے ہیں جنہیں ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ مہتا نے کہا کہ مرکزی حکومت اس کی مخالفت کرے گی۔ بنچ نے مہتا کو کیس میں دوسرے جواب دہندگان سے ہدایات حاصل کرنے کے لئے کچھ وقت دیا۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ مرکزی حکومت نے سُنالی کے والد بھودو شیخ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور ان کے ساتھ غیر ملکی جیسا سلوک نہیں کیا گیا۔ بنچ نے ریمارکس دیئے، "اب، اگر وہ بھودو شیخ کے حیاتیاتی بچے کے طور پر اپنا رشتہ قائم کر سکتی ہے، تو شہریت ایکٹ کے مطابق، وہ ہندوستانی شہری ہوگی۔ پھر اس کا بیٹا بھی ہندوستانی شہری بن جائے گا۔ ہم ابھی اس پر تبصرہ نہیں کر رہے ہیں۔ براہ کرم ان پہلوؤں کا جائزہ لیں۔"
مہتا نے بتایا کہ بھودو شیخ کولکتہ میں رہتے ہیں اور ان سب کو دہلی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس (سی جے آئی) نے کہا کہ چونکہ وہ ہندوستانی شہری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کچھ تفصیلی تحقیقات کی جانی چاہیے، اور یہ کہ تحقیقات قدرتی انصاف کے اصولوں کے مطابق کی جانی چاہیے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا ان کی بات سنی گئی، کیا ان سے کوئی دستاویزات پیش کرنے کو کہا گیا ہے؟ اس کے بعد بنچ نے کیس کی اگلی سماعت 12 دسمبر کو مقرر کی۔
معاملہ کیا ہے:
سپریم کورٹ کلکتہ ہائی کورٹ کے 26 ستمبر کے حکم کو چیلنج کرنے والی مرکزی حکومت کی عرضی پر سماعت کر رہی تھی۔ ہائی کورٹ نے سُنالی خاتون اور دیگر کو بنگلہ دیش ڈی پورٹ کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو "غیر قانونی" قرار دیتے ہوئے منسوخ کر دیا تھا۔
ہائی کورٹ نے مغربی بنگال کے بیر بھوم ضلع کے مبینہ رہائشی سُنالی خاتون اور سویٹی بی بی اور ان کے خاندانوں کو "غیر قانونی تارکین وطن" قرار دیتے ہوئے بنگلہ دیش بھیجنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو منسوخ کر دیا تھا۔
ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ڈی پورٹ کیے گئے چھ شہریوں کو ایک ماہ کے اندر ہندوستان واپس لایا جائے۔ مرکزی حکومت نے ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔
