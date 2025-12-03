سنہ 2027 کی مردم شماری ڈیجیٹل طریقے سے کی جائے گی: وزارت داخلہ
سنہ 2027 کی مردم شماری میں ذاتوں کی گنتی کابینہ کمیٹی برائے سیاسی امور کے چار اپریل 2025 کے فیصلے کے مطابق کی جائے گی۔
نئی دہلی: مرکزی وزارت داخلہ نے منگل کو اس بات کا اعادہ کیا کہ مردم شماری 2027 میں ذات کی گنتی کی جائے گی اور یہ پورا عمل ڈیجیٹل طریقے سے کیا جائے گا۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیا نند رائے نے پارلیمنٹ میں کہا کہ "سنہ 2027 کی مردم شماری ڈیجیٹل طریقے سے کی جائے گی۔ ڈیٹا موبائل ایپس کے ذریعے جمع کیا جائے گا، ساتھ ہی گنتی کرنے کے لیے آن لائن انتظام بھی کیا جائے گا۔ پورے عمل کی نگرانی ایک ویب پورٹل کے ذریعے کی جائے گی۔"
لوک سبھا میں اٹھائے گئے ایک سوال کے جواب میں نتیا نند رائے نے کہا کہ مردم شماری کا پہلا مرحلہ یعنی گھروں کا اندراج اور مکانات کی مردم شماری کا پری آڈٹ 16 اکتوبر 2025 کے گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منتخب نمونے والے علاقوں میں کیا گیا ہے۔
کانگریس رکن پارلیمنٹ چملا کرن کمار ریڈی اور بی جے پی ایم پی ایٹلا راجندر کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے نتیانند نے کہا کہ "سنہ 2027 کی مردم شماری میں ذاتوں کی گنتی سیاسی امور کی کابینہ کمیٹی (سی سی پی اے) کے 4 اپریل 2025 کے فیصلے کے مطابق کی جائے گی۔"
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے ذریعہ اٹھائے گئے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیا نند رائے نے کہا کہ مردم شماری 2027 دو مرحلوں میں منعقد کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں اپریل سے ستمبر 2026 تک مکانات کی فہرست تیار کی جائے گی اور مکانات کی گنتی کی جائے گی۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کی سرکاروں کی سہولت کے مطابق یہ پہلا 30 دنوں کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا۔ جب کہ اس کے بعد دوسرا مرحلہ مردم شماری کا ہوگا۔
جموں و کشمیر سمیت برفیلے علاقوں میں مردم شماری پہلے ہوگی
رائے نے کہا کہ "مردم شماری فروری سنہ 2027 میں کی جائے گی، جس کی ریفرنس ڈیٹ یکم مارچ 2027 کو 00:00 بجے ہوگی۔ سوائے مرکز کے زیر انتظام خطے لداخ اور جموں و کشمیر اور ہماچل پردیش و اتراکھنڈ کے برف سے ڈھکے علاقوں کے، جہاں یہ 26 ستمبر میں کی جائے گی اور اس کی ریفرنس ڈیٹ یکم اکتوبر 2026 کو 00:00 بجے ہوگی۔"
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا حکومت کے پاس مردم شماری کے سوالات کا مسودہ شائع کرنے اور ان سوالات پر عام لوگوں یا عوامی نمائندوں سے ان پٹ حاصل کرنے کی کوئی تجویز ہے، رائے نے کہا کہ مردم شماری کے سوالنامے کو ہر مردم شماری سے پہلے مختلف وزارتوں، محکموں، تنظیموں اور مردم شماری کے اعداد و شمار کے صارفین وغیرہ سے موصول ہونے والی تجاویز اور تجاویز کی بنیاد پر حتمی شکل دی جاتی ہے۔ مردم شماری کے ضوابط 1990 کے قاعدہ 6 کے مطابق مردم شماری کے سوالنامے کو سرکاری گزٹ کے ذریعے قواعد کے سیکشن 8 کے تحت شائع کیا جاتا ہے۔"
رائے نے مزید کہا، "مردم شماری کی تاریخ 150 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ اگلی مردم شماری کے لیے پچھلی مردم شماریوں سے سیکھے گئے اسباق کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ ہر مردم شماری سے پہلے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے جانکاری بھی مانگی جاتی ہیں۔"
ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ شتروگھن سنہا کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آیا ٹیچروں کو مردم شماری مہم کے لیے شمار کنندگان کے طور پر مقرر کیا جائے گا، رائے نے کہا، "مردم شماری کے دوران، پرائمری اسکول کے اساتذہ کو عام طور پر شمار کنندگان کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے۔ مردم شماری سنہ 2027 کی ٹائم لائن کو پچھلی مردم شماری میں اپنائے گئے طریقوں کی طرح رکھا گیا ہے۔"
جب رائے سے درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل اور دیگر پسماندہ طبقات، اور دیگر ذاتوں کے ناموں اور کل تعداد کے بارے میں پوچھا گیا جو مردم شماری میں درج ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ "مردم شماری میں درج فہرست ذاتوں (ایس سی) اور درج فہرست قبائل (ایس ٹی) کی گنتی پوری طرح سے قانون کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔
