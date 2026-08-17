مردم شماری 2027 کا آج سے ہو رہا آغاز، ذات پات اور کووڈ ویکسین سمیت پوچھے جائیں گے چالیس سوالات
مردم شماری 2027 آج سے شروع ہو رہی ہے
Published : August 17, 2026 at 12:36 PM IST
لیہہ-لداخ/جموں و کشمیر: ہندوستان کی 2027 کی مردم شماری کا پہلا مرحلہ آج پیر سے شروع ہو رہا ہے۔ مردم شماری کا یہ اہم عمل مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ اور جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے برف پوش علاقوں میں خود گنتی کے ساتھ شروع ہوگا۔ حکام نے بتایا کہ یہ عمل آج 17 اگست کو شروع ہوگا اور 31 اگست 2026 تک جاری رہے گا۔
ملک کی مردم شماری 2027 کا پہلا مرحلہ 17 اگست سے جموں و کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے برفانی علاقوں میں سیلف اینومریشن کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ یہ عمل، جس میں خاندانوں سے 40 سوالات پوچھے جائیں گے، 31 اگست 2026 تک جاری رہے گا اور اس کے بعد ستمبر میں گھر گھر سروے کیا جائے گا۔ مردم شماری کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ خبر رساں اداروں کا مطالعہ کریں۔
گھر گھر جا کر کی جانے والی مردم شماری (پاپولیشن اینومریشن)
اس سے پہلے وزارتِ داخلہ نے 40 سوالات کی ایک فہرست جاری کی تھی، جو مردم شماری کے افسران خاندانوں سے پوچھیں گے۔ جموں و کشمیر اور لداخ کے ڈائریکٹر مردم شماری (سینسس آپریشنز) امت شرما نے کہا کہ اس عمل سے یہاں کے باشندے 1 سے 30 ستمبر تک ہونے والی گھر گھر جا کر کی جانے والی مردم شماری سے پہلے ہی اپنی معلومات ڈیجیٹل طور پر فراہم کر سکیں گے۔ شرما نے کہا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں۔ یہ مردم شماری کا سب سے اہم مرحلہ ہے، جسے ہم آبادی کی گنتی (پاپولیشن اینومریشن) کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں مکمل اعداد و شمار اور مختلف پیرامیٹرز ملتے ہیں۔
17 اگست سے 'سیلف اینومریشن'
انہوں نے مزید کہا کہ آبادی کی گنتی میں ڈیموگرافک (آبادیاتی) معلومات، شرحِ پیدائش (فرٹیلیٹی)، پیشے اور دیگر پہلوؤں سے جڑے تقریباً 40 سوالات شامل ہوں گے اور اس بار اس میں ذات پات (کاسٹ) کو بھی شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 17 اگست سے ہم 'سیلف اینومریشن' (خود معلومات درج کرنے کا عمل) شروع کریں گے، جس کے تحت لوگوں کو ان 40 سوالات کے لیے اپنی معلومات خود بھرنے کی سہولت دی جائے گی۔ اسے پہلے ہی شائع کیا جا چکا ہے۔
جموں و کشمیر اور لداخ کے 16 اضلاع
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر اور لداخ کے 16 اضلاع میں برف سے متاثرہ علاقوں کے مکینوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ خود گنتی کا عمل مقررہ وقت کے اندر مکمل کریں۔ شرما نے کہا کہ لداخ کے لیے ریفرنس کی تاریخ پہلے ہی 1 اکتوبر 2026 کی آدھی رات کے طور پر طے کی گئی ہے، جب کہ ملک کے باقی حصوں کے لیے - بشمول میدانی علاقوں اور جموں و کشمیر کے بقیہ علاقوں کے لیے، یہ نوٹیفکیشن کے تحت یکم مارچ 2027 کو متوقع ہے۔
لداخ ایک منفرد خطہ، اونچائی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر آئے گا
انہوں نے کہا کہ لداخ ایک منفرد خطہ ہے اور ملک کا سب سے اونچا حصہ بھی ہے۔ یہ اونچائی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری کے دوسرے مرحلے میں لداخ میں فوج، آئی ٹی بی پی اور فضائیہ سمیت خصوصی ادارے بھی شامل ہوں گے۔ شرما نے کہا کہ انہیں گھرانوں میں منعقد کی جانے والی HLO (گھریلو فہرست سازی کی مشق) میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب ہم ان کی آبادی کی گنتی بھی مکمل کریں گے۔
|سوالات کے اہم زمرے درج ذیل ہیں۔ سوالنامے میں بنیادی آبادیاتی تفصیلات شامل ہیں
|نام، گھر کے سربراہ سے تعلق، جنس
|تاریخ پیدائش اور عمر
|ازدواجی حیثیت
|شادی کی عمر
|شریک حیات کا نام
|قومیت کا اعلان کیا
|مذہب، ذات/قبیلہ
|والد اور والدہ کی تفصیلات (معذوری)
|تعلیم اور ہنر
|زبان
|معاشی سرگرمی
|ہجرت (پیدائش کی جگہ، آخری رہائش، ہجرت کی وجہ، مدت، مستقل پتہ) اور خواتین کے لیے زرخیزی کی معلومات