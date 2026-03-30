مردم شماری میں لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والے جوڑوں کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہاں جانیں
حکومت نے مردم شماری کے پہلے مرحلے کے لیے 33 عمومی سوالات جاری کر دیے ہیں۔ تفصیل پڑھیں۔۔۔
By PTI
Published : March 30, 2026 at 11:36 AM IST
نئی دہلی: مردم شماری کے پورٹل پر دیے گئے عمومی سوال نامے کے مطابق، اگر لیو ان میں رہنے والا جوڑا اپنے تعلقات کو مستحکم رشتہ سمجھتا ہے، تو انہیں مردم شماری میں ایک شادی شدہ جوڑے کے طور پر درج کیا جائے گا۔
پورٹل میں عمومی سوالات (FAQs) کی ایک فہرست ہے تاکہ عوام کے لیے ملک کی 16ویں مردم شماری کے دوران پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینا آسان ہو سکے۔
"کیا لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والے جوڑے کو شادی شدہ جوڑا سمجھا جائے گا؟ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ، اگر وہ اپنے تعلقات کو ایک مستحکم رشتہ سمجھتے ہیں، تو ان کو شادی شدہ جوڑا سمجھا جائے گا۔"
حکومت نے 33 سوالات کو پورٹل پر اپلوڈ کر دیا ہے جو یکم اپریل 2026 سے شروع ہونے والی مردم شماری ہاؤس لسٹنگ اور ہاؤسنگ شماری کے پہلے مرحلے کے دوران شہریوں سے پوچھے جائیں گے۔
پہلے مرحلے کے دوران گھر کے فرش اور چھت میں استعمال ہونے والے مواد، وہاں رہنے والے شادی شدہ جوڑوں کی تعداد، گھر کے سربراہ کی جنس، استعمال کیے جانے والے اناج کی قسم، بنیادی اور جدید ضروریات تک رسائی اور ملکیتی گاڑیوں کی اقسام جیسے سوالات پوچھے جائیں گے۔
سوالات کا آغاز عمارت نمبر (میونسپل یا لوکل اتھارٹی یا مردم شماری نمبر)، مردم شماری کے گھر کا نمبر، گھر کے فرش، دیوار اور چھت میں استعمال ہونے والا اہم مواد پوچھنے سے شروع ہوگا۔
اس کے بعد گھر کے استعمال، اس کی حالت، اور گھر میں عام طور پر رہنے والے افراد کی تعداد کے بارے میں پوچھاجائے گا۔
اہلکار گھر کے سربراہ کے بارے میں بھی معلومات اکٹھا کریں گے، جیسے کہ نام اور جنس، کیا گھر کا سربراہ درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل یا دیگر برادریوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ملکیت کی حیثیت کیا ہے۔
