سی ای سی گیانیش کمار کا استعفیٰ ہمارا مشن، ہم متحد ہوکر لڑیں گے، انڈیا بلاک کی پریس کانفرنس میں بولے راہل گاندھی
راہول گاندھی نے منگل کو اپنی رہائش گاہ پر انڈیا بلاک کے رہنماؤں اور طلبہ تنظیموں کے اراکین کے لیے ٹی پارٹی کا اہتمام کیا۔
Published : October 13, 2026 at 7:51 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی کی رہائش گاہ پر چائے پر انڈیا الائنس کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ دہلی میں زبردست احتجاج کے ایک دن بعد بلائی گئی یہ میٹنگ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کے لیے منعقد کی گئی۔
راہول کی رہائش گاہ پر ٹی پارٹی کے دوران، آل انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے نوراتری تہوار اور درگا پوجا کی وجہ سے سڑکوں پر احتجاج سے گریز کرنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران ایس آئی آر اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے بھی بات چیت ہوئی۔
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "I used the word 'perseverance' at the press conference yesterday—that this team of ours is not going to stop. Sooner or later—whether tomorrow, the day after, in three months, six months, a year, or two years—it will not stop. It will reach the end goal. I cannot tell you exactly how we will get there, because that would spoil the surprise, and we want to maintain the excitement and sense of surprise for you and the country. But I guarantee you that just as we mobilized—with such energy, strength, and unity—we will continue to fight together in the same spirit. Thank you to the Supreme Court—we have immense respect for the Supreme Court, the Chief Justice of India, and the Indian judicial system; they have a role to play, and we hope they will play it. However, we are political people; no matter what happens, or which institution plays a role or doesn't, political resistance will continue, people's resistance will continue, and it will triumph"— ANI (@ANI) October 13, 2026
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ جمہوریت کو بچانے کی جدوجہد میں ہم سب متحد ہیں، اور اب چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کا استعفیٰ ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ چوری میں ملوث سب کا احتساب ہو گا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جمہوریت کا قتل ہوا ہے۔ اب ہمارا مقصد جمہوریت کو بچانا ہے۔ ہم پی ایم مودی، گیانیش کمار اور امیت شاہ کو نہیں چھوڑیں گے۔
راہول گاندھی کی ٹی پارٹی میں انڈیا اتحاد کے قائدین، طلبہ تنظیموں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ ٹی پارٹی میں موجود لیڈروں میں آر جے ڈی کے تیجسوی یادو اور منوج جھا، مہوا ماجی (جے ایم ایم)، ہریندر ملک، آنند بھدوریا، اور محب اللہ ندوی (ایس پی)، ایم اے بیبی (سی پی آئی-ایم)، ڈی راجہ اور پی سنتوش کمار (سی پی آئی)، اے آئی ایس اے کی سربراہ نیہا بورا، دیپانکر بھٹاچاریہ ( سی پی آئی ایم ایل)، اور مہوا موئترا (ٹی ایم سی) شامل ہیں۔
#WATCH | Delhi | Congress president Mallikarjun Kharge says, "...You have witnessed the tremendous success of the initiatives undertaken by the INDIA alliance over the past four days; Rahul-ji and other leaders addressed the public's issues with great seriousness and dedication. Rarely have people turned out in such vast numbers. This is the first time in Delhi that young people and citizens have come together entirely on their own initiative. You have seen this, so I do not wish to elaborate further. Everyone is now prepared to fully expose PM Modi's plan to steal votes"— ANI (@ANI) October 13, 2026
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے اور کانگریس پارلیمانی پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی کے ساتھ پارٹی لیڈران کے سی۔ وینوگوپال، جے رام رمیش، ششی تھرور، اور پون کھیرا، بھی موجود تھے۔
اس سے پہلے ایکس پر ایک ہندی پوسٹ میں، گاندھی نے کہا، "میں نے انڈیا اتحاد کے رہنماؤں، حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ، طلباء تنظیموں، اور سول سوسائٹی کے ساتھیوں کو اپنے گھر چائے پر مدعو کیا ہے۔ ہم سب جمہوریت کے تحفظ کے لیے جاری عوامی تحریک میں ساتھ ہیں اور یہ تحریک جاری رہے گی۔"
میٹنگ کے بعد کانگریس صدر کھرگے نے پیر کے روز اپوزیشن کے احتجاج میں لوگوں کی شرکت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ شاید پہلے کبھی دہلی میں سڑکوں پر نہیں آئے تھے۔
#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi arrives at the residence of Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi for the high tea meeting. Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi has invited the leaders of the INDIA alliance, opposition MPs, and student organizations to his residence for tea.— ANI (@ANI) October 13, 2026
راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) لیڈر تیجسوی یادو نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ انہوں نے وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ شاہ کے کہنے پر جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یادو نے کہا، "جمہوریت کو بچانے کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، ہم سب مل کر کریں گے۔ اس ملک کے آئینی اداروں کو 'ہائی جیک' کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔"
انہوں نے الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر نے کٹھ پتلی کی طرح کام کیا ہے۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ اپوزیشن اس لڑائی کو جاری رکھے گی اور تمام پارٹیاں مل کر لڑیں گی۔
نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شردچندرا پوار) کی لیڈر سپریہ سولے نے الزام لگایا کہ حکومت آئین کو کمزور کرنے کی "بڑی غلطی" کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن "ناانصافی اور جبر" کے خلاف متحد ہے اور تحریک جاری رہے گی۔
#WATCH | Delhi | Congress MPs KC Venugopal, Priyanka Gandhi Vadra arrive at the residence of Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi for the high tea meeting Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi has invited the leaders of the INDIA alliance, opposition MPs, student organizations, and civil society to his residence for tea.— ANI (@ANI) October 13, 2026
سماج وادی پارٹی کے رہنما ہریندر ملک نے کہا کہ اپوزیشن اپنا اتحاد برقرار رکھے گی اور "آخری سانس تک" لڑے گی۔ سی پی آئی (ایم) کے جنرل سکریٹری ایم اے بے بی نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور "ووٹ چوری" کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔
ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ ساگاریکا گھوش نے الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر کی قیادت میں الیکشن کمیشن منصفانہ انتخابات کے نظام کو کمزور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اس وقت تک اپنی تحریک جاری رکھے گی جب تک چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا نہیں جاتا اور مبینہ طور پر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔
شیو سینا (اُبتھا) کے لیڈر سنجے راوت نے بھی چیف الیکشن کمشنر پر سخت حملہ کیا، اور الزام لگایا کہ انہوں نے ایک مافیا کی طرح پورے نظام کو مجرم بنا دیا ہے۔ راوت نے کہا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں جدوجہد جاری رہے گی اور پورے ملک میں ہوگی۔ ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔
بائیں بازو کی طلبہ تنظیم آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) کی صدر نیہا بورا نے بی جے پی پر آئین اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں جدوجہد جاری رہے گی۔
اس سے قبل راہول گاندھی نے ایکس پر کہا کہ آل انڈیا اتحاد کی جزوی جماعتیں جمہوریت کے تحفظ کے لیے عوامی تحریک میں متحد ہیں اور یہ تحریک جاری رہے گی۔