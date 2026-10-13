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سی ای سی گیانیش کمار کا استعفیٰ ہمارا مشن، ہم متحد ہوکر لڑیں گے، انڈیا بلاک کی پریس کانفرنس میں بولے راہل گاندھی

راہول گاندھی نے منگل کو اپنی رہائش گاہ پر انڈیا بلاک کے رہنماؤں اور طلبہ تنظیموں کے اراکین کے لیے ٹی پارٹی کا اہتمام کیا۔

نئی دہلی میں انڈیا بلاک کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس
نئی دہلی میں انڈیا بلاک کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس (IMAGE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 13, 2026 at 7:51 PM IST

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نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی کی رہائش گاہ پر چائے پر انڈیا الائنس کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ دہلی میں زبردست احتجاج کے ایک دن بعد بلائی گئی یہ میٹنگ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کے لیے منعقد کی گئی۔

راہول کی رہائش گاہ پر ٹی پارٹی کے دوران، آل انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے نوراتری تہوار اور درگا پوجا کی وجہ سے سڑکوں پر احتجاج سے گریز کرنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران ایس آئی آر اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے بھی بات چیت ہوئی۔

کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ جمہوریت کو بچانے کی جدوجہد میں ہم سب متحد ہیں، اور اب چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کا استعفیٰ ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ چوری میں ملوث سب کا احتساب ہو گا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جمہوریت کا قتل ہوا ہے۔ اب ہمارا مقصد جمہوریت کو بچانا ہے۔ ہم پی ایم مودی، گیانیش کمار اور امیت شاہ کو نہیں چھوڑیں گے۔

راہول گاندھی کی ٹی پارٹی میں انڈیا اتحاد کے قائدین، طلبہ تنظیموں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ ٹی پارٹی میں موجود لیڈروں میں آر جے ڈی کے تیجسوی یادو اور منوج جھا، مہوا ماجی (جے ایم ایم)، ہریندر ملک، آنند بھدوریا، اور محب اللہ ندوی (ایس پی)، ایم اے بیبی (سی پی آئی-ایم)، ڈی راجہ اور پی سنتوش کمار (سی پی آئی)، اے آئی ایس اے کی سربراہ نیہا بورا، دیپانکر بھٹاچاریہ ( سی پی آئی ایم ایل)، اور مہوا موئترا (ٹی ایم سی) شامل ہیں۔

کانگریس صدر ملکارجن کھرگے اور کانگریس پارلیمانی پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی کے ساتھ پارٹی لیڈران کے سی۔ وینوگوپال، جے رام رمیش، ششی تھرور، اور پون کھیرا، بھی موجود تھے۔

اس سے پہلے ایکس پر ایک ہندی پوسٹ میں، گاندھی نے کہا، "میں نے انڈیا اتحاد کے رہنماؤں، حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ، طلباء تنظیموں، اور سول سوسائٹی کے ساتھیوں کو اپنے گھر چائے پر مدعو کیا ہے۔ ہم سب جمہوریت کے تحفظ کے لیے جاری عوامی تحریک میں ساتھ ہیں اور یہ تحریک جاری رہے گی۔"

میٹنگ کے بعد کانگریس صدر کھرگے نے پیر کے روز اپوزیشن کے احتجاج میں لوگوں کی شرکت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ شاید پہلے کبھی دہلی میں سڑکوں پر نہیں آئے تھے۔

راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) لیڈر تیجسوی یادو نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ انہوں نے وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ شاہ کے کہنے پر جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یادو نے کہا، "جمہوریت کو بچانے کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، ہم سب مل کر کریں گے۔ اس ملک کے آئینی اداروں کو 'ہائی جیک' کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔"

انہوں نے الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر نے کٹھ پتلی کی طرح کام کیا ہے۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ اپوزیشن اس لڑائی کو جاری رکھے گی اور تمام پارٹیاں مل کر لڑیں گی۔

نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شردچندرا پوار) کی لیڈر سپریہ سولے نے الزام لگایا کہ حکومت آئین کو کمزور کرنے کی "بڑی غلطی" کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن "ناانصافی اور جبر" کے خلاف متحد ہے اور تحریک جاری رہے گی۔

سماج وادی پارٹی کے رہنما ہریندر ملک نے کہا کہ اپوزیشن اپنا اتحاد برقرار رکھے گی اور "آخری سانس تک" لڑے گی۔ سی پی آئی (ایم) کے جنرل سکریٹری ایم اے بے بی نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور "ووٹ چوری" کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔

ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ ساگاریکا گھوش نے الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر کی قیادت میں الیکشن کمیشن منصفانہ انتخابات کے نظام کو کمزور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اس وقت تک اپنی تحریک جاری رکھے گی جب تک چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا نہیں جاتا اور مبینہ طور پر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔

شیو سینا (اُبتھا) کے لیڈر سنجے راوت نے بھی چیف الیکشن کمشنر پر سخت حملہ کیا، اور الزام لگایا کہ انہوں نے ایک مافیا کی طرح پورے نظام کو مجرم بنا دیا ہے۔ راوت نے کہا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں جدوجہد جاری رہے گی اور پورے ملک میں ہوگی۔ ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔

بائیں بازو کی طلبہ تنظیم آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) کی صدر نیہا بورا نے بی جے پی پر آئین اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں جدوجہد جاری رہے گی۔

اس سے قبل راہول گاندھی نے ایکس پر کہا کہ آل انڈیا اتحاد کی جزوی جماعتیں جمہوریت کے تحفظ کے لیے عوامی تحریک میں متحد ہیں اور یہ تحریک جاری رہے گی۔

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