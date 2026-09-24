پرینکا گاندھی نے سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف بغاوت کے الزامات عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا
پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف 'غیر منصفانہ' انتخابات کرانے پر بغاوت کے الزامات عائد ہونے چاہئیں۔
By PTI
Published : September 24, 2026 at 1:32 PM IST
وائناڈ: کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے جمعرات کو مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف "بغاوت" کا مجرمانہ مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گیانیش کمار نے ووٹروں کی فہرستوں سے تقریباً 13 کروڑ ووٹروں کے نام ہٹا کر جان بوجھ کر "غیر منصفانہ انتخابات" ہونے دیے۔
اپنے پارلیمانی حلقہ وائناڈ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے واڈرا نے کہا کہ جو کوئی بھی جمہوری انتخابی عمل میں "ردوبدل" کرتا ہے، وہ ملک کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کر رہا ہے۔
VIDEO | Wayanad, Keralam: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, says, "Anybody who plays around with the process, the democratic process of our elections is committing treason against this nation. That is our very clear stand. I do not think anybody in that position should have… pic.twitter.com/koLkluaswa— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2026
کانگریس کی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ، "ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اس عہدے پر فائز کسی شخص کو، اگر اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہو اس قسم کا قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے جو چیف الیکشن کمشنر کو میسر ہے۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ووٹر لسٹ میں ہیر پھیر کرنا اور تقریباً 13 کروڑ ووٹروں کے نام ہٹانا "جمہوریت، آئین اور ملک کے خلاف ایک مجرمانہ فعل" کے مترادف ہے۔
انہوں نے مزید دلیل دی کہ چونکہ مجرمانہ افعال مخصوص قوانین کے دائرہ کار میں آتے ہیں اور عام طور پر افراد پر ان کے لیے مقدمہ چلایا جاتا ہے، اس لیے ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ سی ای سی کو اس طرح کے مقدمے سے استثنیٰ حاصل ہو۔
پرینکا گاندھی نے کہا کہ، "اگر انہوں نے (سی ای سی نے) کوئی غیر قانونی کام کیا، یہ اچھی طرح جانتے ہوئے کہ یہ سب ان کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا اور ان کے ساتھیوں نے اس جانب ان کی توجہ بھی دلائی تھی اور اس کے باوجود انہوں نے اسے نظر انداز کیا اور جان بوجھ کر غیر منصفانہ انتخابات ہونے دیے۔۔۔ تو ان کے خلاف بھی کسی بھی دوسرے مجرم کی طرح مجرمانہ مقدمہ چلایا جانا چاہیے اور ان پر بغاوت کا الزام عائد کیا جانا چاہیے۔ یہ میرا بالکل واضح موقف ہے۔"
'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک رپورٹ کے مطابق، دو الیکشن کمشنروں سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے ووٹروں کی فہرستوں کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' ایس آئی آر کے دوران ناموں کے اخراج سے متعلق مسائل پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور گزشتہ چند مہینوں کے دوران 14 مواقع پر فیصلہ سازی کے عمل پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر غور و خوض کے دوران مختلف آراء اور تبصروں کا ہونا معمول کی بات ہے، اور یہ کہ اس کے تمام احکامات "گزشتہ ایک سال کے دوران مکمل کمیشن کے متفقہ فیصلوں کا نتیجہ ہیں۔"
تاہم، الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ملک گیر ووٹر لسٹ اور ایس آئی آر (ووٹر لسٹ کی منظم نظرثانی) کے عمل سے متعلق فیصلوں میں کمیشن متفق تھا۔ بدھ کے روز پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا تھا کہ اگر کمار کو اس بات کا علم تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہو رہی ہے اور انہوں نے اسے ہونے دیا، تو یہ "ملک سے غداری" اور "سنگین غداری" کے مترادف ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر ووٹر لسٹ میں ردوبدل کیا گیا ہے اور ووٹرز کے نام حذف کیے گئے ہیں، تو ذمہ داروں کا احتساب کیا جانا چاہیے اور انہیں اپنے اقدامات کا جوابدہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔
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